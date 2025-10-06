Lenguas indígenas vivas, Motorola integra cinco variantes ancestrales a dispositivos Android

La tecnología impulsa la preservación del zapoteco con un teclado digital para Android - (Motorola)

La preservación de las lenguas indígenas atraviesa un momento delicado en todo el mundo. De acuerdo con la UNESCO, cada dos semanas desaparece una de estas expresiones culturales y se proyecta que unas 3.000 podrían extinguirse antes de que acabe el siglo. Frente a este escenario, la industria tecnológica comienza a desempeñar un papel fundamental en los esfuerzos por revitalizar y mantener vivas estas formas de comunicación ancestrales.

Cómo es el teclado digital para hablar lenguas indígenas y cuáles están disponibles

En medio de la coyuntura, Motorola y la Fundación Lenovo han dado un paso dentro de su Iniciativa de Apoyo a las Lenguas Indígenas. Como parte del compromiso por impulsar una tecnología más inclusiva, han desarrollado un teclado digital que permite utilizar cinco variantes del zapoteco en dispositivos Android.

El proyecto integra variantes zapotecas, contenidos en código abierto y difusión artística, demostrando cómo empresas tecnológicas pueden ser agentes activos en la protección de la diversidad lingüística global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto, creado en colaboración con comunidades originarias de Oaxaca y el lingüista Ambrocio Gutiérrez Lorenzo, responde a una necesidad real, facilitar el uso, la transmisión y la visibilidad de una de las lenguas indígenas más representativas de México.

El teclado cubre las siguientes variantes: Dixhsa (Teotitlán del Valle), yubdany diza (San Bartolomé Quialana), dìzà (San Pablo Güilá), ditsa (San Miguel del Valle) y diza (Santa Inés Yatzeche).

Su desarrollo partió de talleres comunitarios enfocados en el mapeo de caracteres y la adaptación del diseño a las particularidades lingüísticas de cada variante. De esta manera, Motorola concreta la integración de formas escritas del zapoteco a la tecnología móvil, facilitando un entorno de comunicación digital donde antes solo existía ausencia.

Qué ha hecho Motorola por las lenguas indígenas en los teléfonos móviles

El avance se enmarca en una línea de trabajo sostenida. En los últimos cuatro años, Motorola ha introducido en su interfaz seis idiomas en riesgo de desaparición, entre ellos Nheengatu, Kaingang, Cherokee, Kangri, Maori y Ladino.

Motorola permite activar variantes zapotecas en Android, promoviendo el uso diario y la expresión creativa en todos los ámbitos, desde el arte hasta el deporte, gracias al acceso abierto en plataformas móviles - MOTOROLA

Además, la empresa liberó en código abierto un banco de más de un millón de palabras traducidas a lenguas indígenas de todo el mundo, incentivando a otros desarrolladores a incorporar estos vocabularios en sus propias aplicaciones o interfaces y amplificando así el alcance de la iniciativa.

Cómo descargar el teclado con lenguas indígenas

El teclado zapoteco representa un puente digital entre generaciones y un reconocimiento a la riqueza cultural de comunidades que han transmitido su idioma por siglos. La herramienta, disponible para todos los dispositivos Android que utilicen la versión 13 o superior, se puede descargar vía Google Play Store bajo el nombre: Motorola Indigenous Keyboard.

El usuario solo debe acceder a la configuración del sistema, activar Indigenous Keyboard y seleccionar la variante deseada utilizando el icono del globo terráqueo en el teclado.

Más allá de la herramienta tecnológica, la iniciativa pone en valor el diálogo cultural y la creatividad. Un ejemplo de ello es el art film Za lade ridxi (Nubes entre las voces), disponible en el canal de Motorola México en YouTube.

El desarrollo, impulsado por lingüistas y hablantes nativos, sienta un precedente en el sector tecnológico sobre el potencial de la colaboración digital para fortalecer identidades y revitalizar tradiciones ancestrales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta obra, dirigida por Cassandra Casasola con poema de Irma Pineda y música de Mare Advertencia y Alan Ortíz-Grande, articula el zapoteco como lenguaje visual y sonoro contemporáneo. Da lugar a expresiones artísticas que trascienden los entornos tradicionales y muestran la vitalidad de la lengua en espacios como la música, el deporte, el arte urbano y el ámbito digital.

La digitalización y disponibilidad del teclado zapoteco en Android sienta un precedente sobre cómo la tecnología puede convertirse en agente activo para proteger la diversidad lingüística.

El acceso abierto a herramientas, sumado a la colaboración directa con hablantes nativos, coloca a los dispositivos móviles como plataformas clave para la transmisión y revitalización de lenguas indígenas en México y más allá. Este caso evidencia el potencial del sector tecnológico para que la modernidad y la identidad ancestral convivan y se fortalezcan mutuamente.