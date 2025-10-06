Cómo actualizar a Windows 11 sin cumplir los requisitos con Flyoobe

Flyoobe descarga la imagen ISO necesaria, la monta y guía al usuario por todas las etapas de la instalación. (MICROSOFT)

La llegada del fin de soporte para Windows 10 el 14 de octubre de 2025 deja a millones de usuarios ante el desafío de no contar con actualizaciones de seguridad. Sin embargo, existe una alternativa para quienes no cumplen con los estrictos requisitos de impuestos de hardware de Microsoft: Flyoobe. Esta herramienta gratuita y de código abierto permite instalar Windows 11 en equipos que, oficialmente, no podrían actualizarse.

Cómo funciona Flyoobe para actualizar a Windows 11 sin los requisitos oficiales

Flyoobe es la evolución de una solución previa conocida como Flyby11, diseñada específicamente para sortear los controles de hardware que exige Windows 11. Su principal atractivo es permitir la actualización incluso en ordenadores que no cuentan con el chip TPM o que presentan restricciones respecto al arranque seguro de la CPU.

Utilice una variante del instalador de Windows Server, lo que permite omitir estos controles y continuar con la instalación del nuevo sistema operativo.

Flyoobe es la evolución de una solución previa conocida como Flyby11, diseñada específicamente para sortear los controles de hardware que exige Windows 11. (commentcamarche.net)

Todo el proceso se realiza de manera muy sencilla para el usuario. Basta con descargar Flyoobe desde su página oficial de GitHub e instalar la última versión disponible. Al ejecutar el programa, se puede elegir entre actualizar sin cumplir requisitos o realizar una reinstalación completa de Windows.

El propio Flyoobe descarga la imagen ISO necesaria, la monta y guía al usuario por todas las etapas de la instalación, de forma prácticamente automática.

Opciones de personalización y ventajas adicionales de Flyoobe

Además de facilitar la actualización, Flyoobe ofrece múltiples alternativas de personalización para quienes deseen un Windows 11 libre de restricciones. Entre ellas se encuentra la posibilidad de eliminar componentes vinculados a la inteligencia artificial, optar por cuentas locales en vez de asociar una cuenta de Microsoft, o incluso eliminar aplicaciones preinstaladas como One Drive.

Versiones de Flyoobe. (xataka.com)

Cada persona puede ajustar el sistema a sus necesidades, seleccionando perfiles de usuario prediseñados para juegos, trabajo o seguridad, y priorizando el navegador o configuración estética de su preferencia.

Gracias a este nivel de personalización, Flyoobe resulta útil tanto para quienes buscan un entorno minimalista como para quienes desean optimizar su equipo para tareas específicas, todo sin requerir conocimientos avanzados en informática.

La herramienta también garantiza transparencia, ya que al ser de código abierto permite revisar y auditar sus procesos desde la propia página oficial.

Interfaz de Windows 11. MICROSOFT

Precauciones y consideraciones antes de instalar

Si bien Flyoobe representa una solución potente para superar las restricciones impuestas por Microsoft, es importante tener en cuenta las advertencias relevantes. La principal se refiere a la recepción de futuras actualizaciones, ya que no existe garantía de que el sistema instalado mediante este método siga recibiendo parches oficiales de seguridad o de funciones.

Pese a esto, para muchos usuarios resulta la alternativa más práctica ante el fin de soporte de Windows 10 y la imposibilidad de adquirir nuevo hardware compatible.

Qué implica para los usuarios el fin del soporte de Windows 10 en 2025

El fin del soporte técnico de Windows 10 dejará en uso, después del 14 de octubre, una enorme cantidad de equipos: computadoras personales, portátiles, terminales de venta y sistemas industriales, todos representando el 40,84% del mercado global actual.

El próximo 14 de octubre de 2025 finalizará el soporte oficial de Windows 10. (pplware.sapo.pt)

Esta amplia presencia significa que cientos de millones de dispositivos seguirán operando sin acceso a parches de seguridad para futuras vulnerabilidades.

Mientras que el impacto por el cierre del soporte a Windows 8 fue menor gracias a su escasa adopción, la situación con Windows 10 es mucho más alarmante por la gran cantidad de usuarios afectados. Además, la proliferación de ataques de ransomware y la mejora de los métodos de malware aumentan el riesgo de incidentes.

Aunque Microsoft ofrece la posibilidad de extender las actualizaciones en ciertos casos, la realidad es que la mayoría de usuarios y empresas no utilizan estos recursos, lo que deja a buena parte del parque informático sin la protección adecuada frente a nuevas amenazas.