Tecno

Soporte de Windows 10 terminará en octubre de 2025: por qué es una mala noticia para los usuarios

Dispositivos quedarán en desventaja frente a nuevos ataques, ya que cualquier vulnerabilidad que se descubra después de esa fecha no será reparada mediante parches oficiales

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El crecimiento del ransomware y
El crecimiento del ransomware y la sofisticación de otros tipos de malware agravan el panorama. (pplware.sapo.pt)

El próximo 14 de octubre de 2025 representa un punto de inflexión para millones de usuarios de tecnología en todo el mundo: finalizará el soporte oficial de Windows 10. A partir de esa fecha, las computadoras que funcionan con este sistema operativo dejarán de recibir actualizaciones de seguridad, exponiendo a personas y empresas a una nueva ola de amenazas informáticas y vulnerabilidades que ya no serán corregidas.

Dada la amplia adopción de Windows 10 a nivel global, la situación es especialmente preocupante y genera la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar riesgos.

Fin del soporte de Windows 10: riesgos y consecuencias para usuarios y empresas

Uno de los problemas más relevantes que impone el cierre del soporte es la gran cantidad de dispositivos que seguirán operando con Windows 10 tras el 14 de octubre. Actualmente, este sistema mantiene una cuota global del 40,84%, lo que representa a cientos de millones de computadoras, equipos portátiles, terminales de punto de venta y sistemas industriales.

Si bien Microsoft permite extender
Si bien Microsoft permite extender las actualizaciones en situaciones concretas, la mayoría de los usuarios y empresas no suelen acceder a estas opciones. REUTERS/Mike Segar

Todos estos dispositivos quedarán en desventaja frente a nuevos ataques, ya que cualquier vulnerabilidad que se descubra después de octubre de 2025 no será reparada mediante parches oficiales.

A diferencia de lo ocurrido con el fin del soporte para Windows 8 en 2016 —cuando la baja penetración en el mercado limitó el impacto—, el alcance de Windows 10 hace que el riesgo sea exponencialmente mayor. El crecimiento del ransomware y la sofisticación de otros tipos de malware agravan el panorama, brindando un contexto ideal para que los cibercriminales exploten fallas sin solución.

Si bien Microsoft permite extender las actualizaciones en situaciones concretas, la mayoría de los usuarios y empresas no suelen acceder a estas opciones, lo que deja a una gran población de equipos desprotegida.

El próximo 14 de octubre
El próximo 14 de octubre de 2025 finalizará el soporte oficial de Windows 10. MICROSOFT

Opciones ante el final de las actualizaciones: alternativas y desafíos

Con la llegada del fin de soporte, los usuarios tienen varias alternativas para mantener la seguridad y funcionalidad de sus dispositivos:

  • Actualizar a Windows 11, sorteando en algunos casos los requisitos técnicos impuestos por Microsoft.
  • Aprovechar la extensión gratuita de actualizaciones por un año más, si se realiza el proceso correspondiente.
  • Elegir la renovación del hardware, comprar nuevas computadoras que ya incluyen Windows 11.
  • Considerar el cambio a sistemas operativos alternativos como Linux, que permiten prolongar la vida útil de los equipos de manera segura.

Cada una de estas rutas implica complejidad distinta, costos y niveles de acceso. Microsoft ha priorizado históricamente la compatibilidad hacia atrás, lo que facilita el uso continuo de aplicaciones antiguas, pero también introduce debilidades en la protección de los sistemas actuales al dejar de atender vulnerabilidades en versiones anteriores.

El final del soporte para Windows 10 plantea así un escenario crítico para la ciberseguridad global. Los usuarios y empresas deben anticiparse, buscar soluciones y decidir cuál es la mejor estrategia para minimizar los riesgos a medida que la fecha límite se aproxima.

HANDOUT - El logo de
HANDOUT - El logo de Windows 11 con un fondo de pantalla renovado. Foto: Microsoft/dpa

Qué hay que saber sobre Windows 11 antes de instalarlo

Windows 11 es el sistema operativo más reciente de Microsoft para computadoras personales. Presenta una interfaz renovada con menús y ventanas rediseñados, así como una barra de tareas centrada que facilita el acceso a las funciones más utilizadas. Este sistema incorpora mejoras en el rendimiento, la seguridad y la compatibilidad con aplicaciones modernas.

Entre sus novedades, destaca la integración de widgets, la optimización para pantallas táctiles y la compatibilidad con aplicaciones de Android a través de la Microsoft Store. Además, Windows 11 exige ciertos requisitos de hardware, como procesadores recientes y la presencia del chip TPM 2.0, lo que garantiza mayor protección de los datos.

Actualizar a Windows 11 ofrece una experiencia de usuario más fluida y recursos avanzados para productividad, aunque es importante verificar que el equipo cumpla con las especificaciones recomendadas.

Temas Relacionados

Windows 10Windows 11Lo último en tecnología

Últimas Noticias

Red Wi-Fi invisible: protege tu conexión y evita que extraños la detecten

La mayoría de los enrutadores actuales cuentan con la opción de ocultar el SSID, es decir, el nombre de la red inalámbrica que aparece cuando se buscan conexiones cercanas

Red Wi-Fi invisible: protege tu

Paso a paso para diseñar tu versión personalizada de IA en Gemini de forma gratuita

Puedes crear desde un tutor virtual hasta un asesor en redacción, todo ajustado a tus requisitos

Paso a paso para diseñar

Herramienta de IA es capaz de detectar pequeñas malformaciones cerebrales difíciles de identificar en niños con epilepsia

La tecnología fue validada en un estudio observacional con niños diagnosticados con displasia cortical y epilepsia focal, y demostró una notable capacidad de detección

Herramienta de IA es capaz

Index IA LATAM 2025: qué países lideran y por qué te afecta en tu día a día

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025) clasifica a los países en tres categorías: pioneros, adoptantes y exploradores

Index IA LATAM 2025: qué

Cuatro prefijos que indican que una llamada perdida es una estafa y no debes devolverla

Autoridades advierten sobre un aumento de fraudes telefónicos con códigos de países como Albania y Ghana, donde esta inofensiva acción puede generar cargos elevados y exponer datos privados a ciberdelincuentes

Cuatro prefijos que indican que
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Estamos trabajando con el Tesoro

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

Un planeta que absorbe cantidades récord de gas y polvo sorprende a los científicos

Milei habló luego de la renuncia de Espert: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe, yo no lo eché”

INFOBAE AMÉRICA
Trump anunció que la primera

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

TELESHOW
El divertido baile de Jimena

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”