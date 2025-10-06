Soporte de Windows 10 terminará en octubre de 2025: por qué es una mala noticia para los usuarios

El crecimiento del ransomware y la sofisticación de otros tipos de malware agravan el panorama. (pplware.sapo.pt)

El próximo 14 de octubre de 2025 representa un punto de inflexión para millones de usuarios de tecnología en todo el mundo: finalizará el soporte oficial de Windows 10. A partir de esa fecha, las computadoras que funcionan con este sistema operativo dejarán de recibir actualizaciones de seguridad, exponiendo a personas y empresas a una nueva ola de amenazas informáticas y vulnerabilidades que ya no serán corregidas.

Dada la amplia adopción de Windows 10 a nivel global, la situación es especialmente preocupante y genera la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar riesgos.

Fin del soporte de Windows 10: riesgos y consecuencias para usuarios y empresas

Uno de los problemas más relevantes que impone el cierre del soporte es la gran cantidad de dispositivos que seguirán operando con Windows 10 tras el 14 de octubre. Actualmente, este sistema mantiene una cuota global del 40,84%, lo que representa a cientos de millones de computadoras, equipos portátiles, terminales de punto de venta y sistemas industriales.

Si bien Microsoft permite extender las actualizaciones en situaciones concretas, la mayoría de los usuarios y empresas no suelen acceder a estas opciones. REUTERS/Mike Segar

Todos estos dispositivos quedarán en desventaja frente a nuevos ataques, ya que cualquier vulnerabilidad que se descubra después de octubre de 2025 no será reparada mediante parches oficiales.

A diferencia de lo ocurrido con el fin del soporte para Windows 8 en 2016 —cuando la baja penetración en el mercado limitó el impacto—, el alcance de Windows 10 hace que el riesgo sea exponencialmente mayor. El crecimiento del ransomware y la sofisticación de otros tipos de malware agravan el panorama, brindando un contexto ideal para que los cibercriminales exploten fallas sin solución.

Si bien Microsoft permite extender las actualizaciones en situaciones concretas, la mayoría de los usuarios y empresas no suelen acceder a estas opciones, lo que deja a una gran población de equipos desprotegida.

El próximo 14 de octubre de 2025 finalizará el soporte oficial de Windows 10. MICROSOFT

Opciones ante el final de las actualizaciones: alternativas y desafíos

Con la llegada del fin de soporte, los usuarios tienen varias alternativas para mantener la seguridad y funcionalidad de sus dispositivos:

Actualizar a Windows 11 , sorteando en algunos casos los requisitos técnicos impuestos por Microsoft.

Aprovechar la extensión gratuita de actualizaciones por un año más, si se realiza el proceso correspondiente.

Elegir la renovación del hardware, comprar nuevas computadoras que ya incluyen Windows 11.

Considerar el cambio a sistemas operativos alternativos como Linux, que permiten prolongar la vida útil de los equipos de manera segura.

Cada una de estas rutas implica complejidad distinta, costos y niveles de acceso. Microsoft ha priorizado históricamente la compatibilidad hacia atrás, lo que facilita el uso continuo de aplicaciones antiguas, pero también introduce debilidades en la protección de los sistemas actuales al dejar de atender vulnerabilidades en versiones anteriores.

El final del soporte para Windows 10 plantea así un escenario crítico para la ciberseguridad global. Los usuarios y empresas deben anticiparse, buscar soluciones y decidir cuál es la mejor estrategia para minimizar los riesgos a medida que la fecha límite se aproxima.

HANDOUT - El logo de Windows 11 con un fondo de pantalla renovado. Foto: Microsoft/dpa

Qué hay que saber sobre Windows 11 antes de instalarlo

Windows 11 es el sistema operativo más reciente de Microsoft para computadoras personales. Presenta una interfaz renovada con menús y ventanas rediseñados, así como una barra de tareas centrada que facilita el acceso a las funciones más utilizadas. Este sistema incorpora mejoras en el rendimiento, la seguridad y la compatibilidad con aplicaciones modernas.

Entre sus novedades, destaca la integración de widgets, la optimización para pantallas táctiles y la compatibilidad con aplicaciones de Android a través de la Microsoft Store. Además, Windows 11 exige ciertos requisitos de hardware, como procesadores recientes y la presencia del chip TPM 2.0, lo que garantiza mayor protección de los datos.

Actualizar a Windows 11 ofrece una experiencia de usuario más fluida y recursos avanzados para productividad, aunque es importante verificar que el equipo cumpla con las especificaciones recomendadas.