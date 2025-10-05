Tecno

Belleza 4.0: probadores virtuales, IA y gadgets que personalizan tu rutina de cuidado de la piel

La integración de ciencia, innovación y sostenibilidad redefine el sector cosmético, con experiencias inteligentes y accesibles que responden a las nuevas demandas del mercado global

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
El uso de estas herramientas
El uso de estas herramientas permiten que cada solución se ajuste a la necesidad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de dispositivos inteligentes y plataformas digitales ha modificado de raíz la manera en que los consumidores abordan el cuidado personal. En este contexto, L’Oréal Groupe es una de las empresas en apostar por la integración de tecnología avanzada y soluciones personalizadas.

El enfoque conocido como Beauty Tech no solo ha impulsado la creación de productos innovadores, sino que ha promovido un modelo más inclusivo, sostenible y ético, alineado con las demandas contemporáneas.

La transformación digital se manifiesta en la convergencia de ciencia, tecnología y naturaleza, lo que ha permitido desarrollar experiencias de belleza inteligentes y accesibles.

Cómo la industria cosmética está implementando tecnología avanzada

La realidad aumentada permite evaluar
La realidad aumentada permite evaluar prototipos sin riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con El País de España, el núcleo de la estrategia Beauty Tech reside en la digitalización de la experiencia del consumidor, innovaciones que han marcado un punto de inflexión en la relación entre las marcas y los consumidores, al ofrecer soluciones eficaces y personalizadas.

Entre los servicios se encuentran los probadores virtuales, que emplean realidad aumentada para que los usuarios puedan experimentar distintos estilos de maquillaje o tonos de cabello de manera virtual antes de concretar una compra. Esta herramienta garantiza una elección más informada y personalizada.

Por otra parte, los diagnósticos virtuales utilizan inteligencia artificial para analizar imágenes e información proporcionada por los usuarios, generando sugerencias precisas y adaptadas a las características de cada piel.

De qué forma se integran dispositivos inteligentes aptos para el cuidado de la piel

Existen elementos capaces de ahorrar
Existen elementos capaces de ahorrar recursos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de dispositivos y gadgets ha sido otro pilar fundamental en la estrategia. Entre las soluciones más relevantes figura My Skin Track UV de La Roche-Posay, presentado en 2019 como el primer wearable sin pilas capaz de medir la exposición a rayos UV, polución, polen y humedad.

En 2021, la compañía introdujo Water Saver, un cabezal de ducha que, gracias a una tecnología patentada, permite reducir hasta un 69% el consumo de agua.

El año 2023 marcó un avance en accesibilidad con el lanzamiento de HAPTA, el primer aplicador de maquillaje portátil diseñado para personas con movilidad limitada en manos y brazos.

Más recientemente, en 2024, se presentó AirLight Pro, un secador que combina luz infrarroja y viento para lograr un secado más rápido y eficiente, obteniendo un cabello más suave e hidratado y reduciendo el consumo energético en un 31%.

Cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial

La IA tiene un gran
La IA tiene un gran potencial para cuidar el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de inteligencia artificial ha generado una nueva dinámica en la interacción entre las marcas y los usuarios. Mediante sistemas de diagnóstico y análisis personalizado, las empresas pueden recopilar datos sobre las preferencias y necesidades.

Los asistentes virtuales y chatbots forman parte de esta tendencia, facilitando la obtención de información directa y sugerencias precisas para cada usuario, un proceso que antes dependía solo del contacto presencial en tiendas físicas.

A partir de la utilización de algoritmos avanzados, las firmas como L’Oréal no solo optimizan la personalización, sino que disminuyen los márgenes de error en la elección de productos.

Los datos obtenidos sobre tonos de piel, tipos de cabello y rutinas diarias se traducen en sugerencias específicas que agilizan la toma de decisiones de compra, logrando un vínculo más estrecho y eficiente entre las marcas y los clientes.

Cómo ha influido el uso de tecnología en la preservación ambiental

Es un área que antes
Es un área que antes generaba mucha contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dispositivos como Water Saver reflejan un compromiso con la sostenibilidad al reducir el uso de recursos naturales en un sector que históricamente ha tenido un alto consumo de agua.

Estos desarrollos contribuyen a un ciclo de producción más eficiente y disminuyen la huella ambiental, posicionando a la industria cosmética como un actor relevante en la agenda ambiental global.

Al mismo tiempo, la tecnología ha permitido que personas con discapacidad o necesidades específicas, accedan a productos diseñados para mejorar su experiencia de uso.

Casos como HAPTA muestran un cambio: la creación de dispositivos adaptados para quienes tienen movilidad limitada abre nuevas posibilidades de autoexpresión y autonomía.

Temas Relacionados

BellezaVirtualInteligencia artificialGadgetsCuidado de la pielBiotecnología e innovaciónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todo lo que debes saber sobre la entrega con drones: así impacta al sector delivery

El uso de aeronaves no tripuladas permite a empresas como iFood optimizar la logística urbana, al disminuir los plazos y mejorar la eficiencia en rutas complejas y zonas de difícil acceso

Todo lo que debes saber

Moto voladora a 200 km/h: el invento que lleva la adrenalina de los deportes extremos al futuro

El vehículo ultraligero, fabricado en fibra de carbono y con propulsión a chorro, ofrece una nueva dimensión para los fanáticos de la aventura. Permite vuelos controlados y vistas grenerales sin precedentes

Moto voladora a 200 km/h:

Realidad virtual en deportes extremos: los mejores simuladores de surf y skate para entrenar sin riesgo

Herramientas tecnológicas avanzadas permiten a deportistas practicar maniobras complejas en espacios controlados, y así mejorar la técnica y reducir accidentes en disciplinas exigentes

Realidad virtual en deportes extremos:

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este 5 de octubre

Así se han movido las monedas digitales en las últimas horas

La montaña rusa de las

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es
ÚLTIMAS NOTICIAS
“La Banda Presidencial”: la imagen

“La Banda Presidencial”: la imagen de Milei durante un ensayo de su grupo musical que tocará mañana en el Movistar Arena

Triple choque en el barrio porteño de Palermo: un Audi impactó a dos vehículos estacionados y volcó

Un policía frustró un robo cuando viajaba en un auto de aplicación: mató a uno de los ladrones e hirió a otro

Las 55 mejores fotos de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján

El aporte de dólares de la agroexportación podría caer hasta 80% en los dos últimos meses del año, estimó una consultora

INFOBAE AMÉRICA
Una muestra bélica refleja la

Una muestra bélica refleja la alianza militar y cultural entre Rusia y Corea del Norte

Donald Trump advirtió que Hamas enfrentará una “completa destrucción” si se niega a ceder el poder en Gaza

Marco Rubio dijo que Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para lograr la liberación de los rehenes

Hallazgo: descubren en Egipto un talla tan importante como la Piedra de Rosetta

“Carrie” y “The Stand”, entre los títulos de Stephen King retirados de las escuelas por “contenido inapropiado”

TELESHOW
Nuevo parte médico de Thiago

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares