Belleza 4.0: probadores virtuales, IA y gadgets que personalizan tu rutina de cuidado de la piel

El uso de estas herramientas permiten que cada solución se ajuste a la necesidad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de dispositivos inteligentes y plataformas digitales ha modificado de raíz la manera en que los consumidores abordan el cuidado personal. En este contexto, L’Oréal Groupe es una de las empresas en apostar por la integración de tecnología avanzada y soluciones personalizadas.

El enfoque conocido como Beauty Tech no solo ha impulsado la creación de productos innovadores, sino que ha promovido un modelo más inclusivo, sostenible y ético, alineado con las demandas contemporáneas.

La transformación digital se manifiesta en la convergencia de ciencia, tecnología y naturaleza, lo que ha permitido desarrollar experiencias de belleza inteligentes y accesibles.

Cómo la industria cosmética está implementando tecnología avanzada

La realidad aumentada permite evaluar prototipos sin riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con El País de España, el núcleo de la estrategia Beauty Tech reside en la digitalización de la experiencia del consumidor, innovaciones que han marcado un punto de inflexión en la relación entre las marcas y los consumidores, al ofrecer soluciones eficaces y personalizadas.

Entre los servicios se encuentran los probadores virtuales, que emplean realidad aumentada para que los usuarios puedan experimentar distintos estilos de maquillaje o tonos de cabello de manera virtual antes de concretar una compra. Esta herramienta garantiza una elección más informada y personalizada.

Por otra parte, los diagnósticos virtuales utilizan inteligencia artificial para analizar imágenes e información proporcionada por los usuarios, generando sugerencias precisas y adaptadas a las características de cada piel.

De qué forma se integran dispositivos inteligentes aptos para el cuidado de la piel

Existen elementos capaces de ahorrar recursos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de dispositivos y gadgets ha sido otro pilar fundamental en la estrategia. Entre las soluciones más relevantes figura My Skin Track UV de La Roche-Posay, presentado en 2019 como el primer wearable sin pilas capaz de medir la exposición a rayos UV, polución, polen y humedad.

En 2021, la compañía introdujo Water Saver, un cabezal de ducha que, gracias a una tecnología patentada, permite reducir hasta un 69% el consumo de agua.

El año 2023 marcó un avance en accesibilidad con el lanzamiento de HAPTA, el primer aplicador de maquillaje portátil diseñado para personas con movilidad limitada en manos y brazos.

Más recientemente, en 2024, se presentó AirLight Pro, un secador que combina luz infrarroja y viento para lograr un secado más rápido y eficiente, obteniendo un cabello más suave e hidratado y reduciendo el consumo energético en un 31%.

Cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial

La IA tiene un gran potencial para cuidar el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de inteligencia artificial ha generado una nueva dinámica en la interacción entre las marcas y los usuarios. Mediante sistemas de diagnóstico y análisis personalizado, las empresas pueden recopilar datos sobre las preferencias y necesidades.

Los asistentes virtuales y chatbots forman parte de esta tendencia, facilitando la obtención de información directa y sugerencias precisas para cada usuario, un proceso que antes dependía solo del contacto presencial en tiendas físicas.

A partir de la utilización de algoritmos avanzados, las firmas como L’Oréal no solo optimizan la personalización, sino que disminuyen los márgenes de error en la elección de productos.

Los datos obtenidos sobre tonos de piel, tipos de cabello y rutinas diarias se traducen en sugerencias específicas que agilizan la toma de decisiones de compra, logrando un vínculo más estrecho y eficiente entre las marcas y los clientes.

Cómo ha influido el uso de tecnología en la preservación ambiental

Es un área que antes generaba mucha contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dispositivos como Water Saver reflejan un compromiso con la sostenibilidad al reducir el uso de recursos naturales en un sector que históricamente ha tenido un alto consumo de agua.

Estos desarrollos contribuyen a un ciclo de producción más eficiente y disminuyen la huella ambiental, posicionando a la industria cosmética como un actor relevante en la agenda ambiental global.

Al mismo tiempo, la tecnología ha permitido que personas con discapacidad o necesidades específicas, accedan a productos diseñados para mejorar su experiencia de uso.

Casos como HAPTA muestran un cambio: la creación de dispositivos adaptados para quienes tienen movilidad limitada abre nuevas posibilidades de autoexpresión y autonomía.