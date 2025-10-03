Samsung adoptaría el estilo Liquid Glass de iOS 26 en la próxima actualización One UI 8.5: así se vería

Samsung evalúa One UI 8.5, una versión que incluye efectos visuales parecidos al diseño Liquid Glass de iOS 26. (Samsung)

Samsung estaría probando una nueva versión de su interfaz, One UI 8.5, que incorpora elementos visuales similares al diseño transparente Liquid Glass presentado en iOS 26 para iPhone.

De acuerdo con 9to5Google, existirían varios rediseños llamativos en aplicaciones como Bienestar digital, junto con el soporte para “pantalla parcial” durante la grabación de pantalla y un nuevo degradado en la aplicación Galería. Así como elementos de interfaz similares a Liquid Glass de Apple.

Entre otras novedades visuales destacaría un efecto para los iconos en la pantalla de inicio, que ahora lucen un estilo “3D”. Este cambio, aunque sutil, haría que los iconos parezcan sobresalir del fondo, gracias a un efecto de sombra que les da mayor profundidad.

El diseño Liquid Glass de Apple toma inspiración en el vidrio y hace que los controles de la interfaz sea transparente. (X: MaxJmb)

En cuanto a funciones, se habrían identificado nuevas opciones para compartir en familia y la función ‘Pantalla privada’, que se espera debute oficialmente con el Galaxy S26, ya ha comenzado a aparecer en esta versión.

Qué novedades incluye One UI 8 de Samsung

Mientras Samsung se prepara para el lanzamiento oficial de One UI 8.5, la versión actual, One UI 8, ya ofrece una gama de funciones que optimizan la experiencia del usuario en dispositivos Galaxy.

Una de las novedades es la función ‘Ver llamadas en la pantalla’, que muestra subtítulos en tiempo real durante las llamadas, permitiendo seguir la conversación de manera clara y no perder ningún detalle.

Con ‘Portrait Studio’, es posible crear retratos únicos de mascotas, aplicando efectos de retrato como ojo de pez o pintura al óleo tanto a personas como a perros y gatos.

One UI 8 incluye una función llamada Now Bar. (Samsung)

La herramienta borrador de audio reduce automáticamente ruidos como el viento, facilitando la concentración en la voz principal al grabar o reproducir audios en aplicaciones como Galería, Reproductor de video, Samsung Notes y Voice Recorder.

La herramienta ‘Now brief’ proporciona actualizaciones e información relevante según tus intereses, accesible desde el panel Edge, el widget de inicio o la barra Now. La selección de AI se ha optimizado permitiendo seleccionar áreas de la pantalla de forma instantánea.

En personalización, se incorpora un nuevo reloj de pantalla de bloqueo con fuente moderna, integrándose con la imagen de fondo. Los fondos de pantalla también se renuevan, con opciones interactivas y dinámicas que cambian a lo largo del día, y sugerencias inteligentes para elegir las mejores fotos desde tu galería.

Con ‘Portrait Studio’, puedes crear retratos originales de mascotas y personas, aplicando efectos como ojo de pez o pintura al óleo. (Samsung)

Para quienes utilizan la serie Galaxy Z Flip, se añaden widgets breves en la pantalla de portada y la opción de visualizar todos los widgets a la vez para un acceso más rápido y organizado.

Qué es One UI de Samsung

One UI es la interfaz personalizada de Samsung diseñada para sus dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy.

Esta capa de personalización se construye sobre el sistema operativo Android y tiene como objetivo hacer que la experiencia de uso sea más intuitiva, cómoda y visualmente atractiva.

One UI simplifica la interacción agrupando funciones importantes en la parte inferior de la pantalla, facilitando el manejo con una sola mano. Además, ofrece diseños modernos, iconos rediseñados y numerosas opciones de personalización, como temas, fondos y widgets.

La diferencia esencial es que Android ofrece la base y funciones principales, mientras que One UI agrega una capa personalizada con diseño propio, iconos distintivos y herramientas exclusivas de Samsung. (Infobae)

En qué se diferencia One UI y Android

One UI es la interfaz personalizada desarrollada por Samsung para sus dispositivos Galaxy, mientras que Android es el sistema operativo base creado por Google.

La principal diferencia radica en que Android proporciona la plataforma y las funciones básicas, mientras que One UI añade una capa adicional con un diseño único, iconos propios y herramientas exclusivas de Samsung.

One UI facilita el uso con una sola mano, organiza los menús de forma más intuitiva e integra aplicaciones y servicios adicionales exclusivos de la compañía.

One UI transforma la experiencia estándar de Android, adaptándola a las necesidades y estilo de los usuarios Galaxy.