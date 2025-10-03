Tecno

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Las monedas virtuales han tenido un auge en los últimos meses y el bitcoin ha conseguido su legalidad en El Salvador

Por Omar López

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Cada vez son más quienes han decidido invertir en el mundo de las criptodivisas, ello pese a la volatilidad que las caracteriza, con el objetivo de tener una inversión a mediano y largo plazo.

Impulsadas también por ciertos personajes o gobiernos que buscan adoptar estas monedas digitales como medios de curso legal, las criptomonedas se han subido a una montaña rusa que las ha llevado a subidas y bajadas significativas que han puesto de cabeza a más de una de ellas.

No obstante, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa característica, pues a diferencia del dinero corriente, no son un objeto físico.

El precio de las criptomonedas

Cómo se han movido las principales criptomonedas y sus precios este 3 de octubre.

El bitcoin cotiza este día en 120.383,55 dólares, lo que implica un cambio de 1,46% en las últimas horas.

La segunda moneda digital más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de 3% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 4.481,47 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de 0,02%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 1.105,78 dólares, con un cambio de 7,76%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 117,46 dólares tras una variación de 2,03%.

Finalmente, el dogecoin, una de las criptodivisas que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,26 dólares tras presentar un cambio de 3,03% en las últimas 24 horas.

¿Cómo funciona el mercado de las criptomonedas?

Representación de una criptomoneda bitcoin.
Representación de una criptomoneda bitcoin. (REUTERS/Dado Ruvic)

El mercado de las criptomonedas funciona de manera descentralizada y se basa en la tecnología blockchain que garantiza la seguridad en sus transacciones. Aunque cada una de ellas puede tener reglas y mecanismos específicos de su funcionamiento, hay algunas características generales que se pueden enumerar y que facilitan su entendimiento:

Blockchain: a menos que se trate de un token, todas las criptomonedas recurren a la tecnología blockchain, un registro digital descentralizado y seguro que permite realizar operaciones verificadas a través de una red de computadoras llamadas nodos.

La blockchain ayuda a registrar y verificar todas las transacciones realizadas con la criptomoneda y cada una de ellas se agrupa a bloques, que a su vez se une a una cadena de bloques de manera secuencial, creando así un historial inmutable y transparente para todos.

Criptografía: este tipo de monedas digitales utilizan la técnica de criptografía para proteger la privacidad entre los usuarios, autentifica las transacciones y también controla la emisión de nuevas monedas.

Minería: algunas criptomonedas usan el proceso de minería para validar y asegurar las transacciones en la red. Los mineros utilizan su poder computacional y resuelven problemas matemáticos para verificar y asegurar las transacciones a cambio reciben recompensas en forma de nuevas criptomonedas.

Sin embargo, muchas criptomonedas tienen una oferta limitada, lo que significa que sólo se crearán un número finito de nuevas unidades, ello para evitar la inflación y mantener el valor de la criptomoneda a largo plazo. La emisión de nuevas puede estar programada o bien puede depender de un consenso de la comunidad.

Carteras: las carteras son aplicaciones o dispositivos que permiten a los usuarios almacenar y gestionar criptomonedas. Existen varios tipos: las que están en línea (en la nube); las de software (en la computadora o en un dispositivo móvil); y hardware (dispositivos físicos que almacenan las claves privadas de forma segura).

Claves: cada usuario de una criptomoneda tiene una clave pública y privada; la primera sirve para recibir fondos, mientras que la segunda se utiliza para formar digitalmente las transacciones y demostrar la propiedad de los fondos.

Monedas virtuales en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En México el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Eric Gravengaard, CEO y fundador
Eric Gravengaard, CEO y fundador de la compañía Anthena Bitcoin, al realizar una operación de prueba en un cajero automático para transacciones en bitcoin, en San Salvador (El Salvador). (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinEthereumLo último en tecnologíaMundo FintechNoticias

Últimas Noticias

El precio de ethereum para este 3 de octubre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de ethereum para

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin este 3 de octubre

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin

Cuánto cuesta la criptomoneda tether este 3 de octubre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Cuánto cuesta la criptomoneda tether

Cómo ver la pantalla de tu móvil Android en un Smart TV paso a paso

Entre las opciones más habituales figuran la duplicación inalámbrica a través de aplicaciones integradas, la conexión mediante Chromecast y el uso de cables HDMI

Cómo ver la pantalla de

Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, es elegido para llevar una misión de la NASA a la Luna

El acuerdo con la empresa de Jeff Bezos marca un hito en la colaboración público-privada para la exploración lunar y abre nuevas perspectivas para futuras misiones científicas

Blue Origin, empresa de Jeff
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ciencia logra frenar el

La ciencia logra frenar el avance del Alzheimer: tres claves que explican los cambios en la detección y los tratamientos

Choque y vuelco en Parque Centenario: un conductor quedó inconsciente tras colisionar contra autos estacionados

Tormentas y temperaturas cercanas a los 30 grados: cómo estará el tiempo en Buenos Aires el fin de semana

Horas decisivas en el Gobierno: Espert confirmó la transferencia, dijo que no se baja de la candidatura y Milei lo respaldó

Una enfermedad silenciosa se transmite a través de los perros: cómo detectarla y prevenir

INFOBAE AMÉRICA
Una de las víctimas del

Una de las víctimas del atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester murió por disparos de la Policía

El gobierno uruguayo se niega a intervenir en el mercado del dólar y sugiere invertir en pesos

Una discusión terminó a los golpes entre un histórico conductor y un sindicalista en un streaming de Uruguay

Uruguay se acerca a la DEA en busca de acelerar la captura del narcotraficante Sebastián Marset

De ratones a humanos: cómo la ciencia busca descifrar los pensamientos, sin invadir el cerebro

TELESHOW
Evangelina Anderson habló de los

Evangelina Anderson habló de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes: “Es feo que te ensucien”

Gladys La Bomba Tucumana se quebró en llanto al recordar los últimos días de su pareja: “Fue injusto”

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”