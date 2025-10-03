Tecno

El top 10 de las canciones más buscadas a nivel mundial hasta este 3 de octubre

Si escuchas una melodía que te gusta, puedes utilizar esta aplicación para identificarla y luego hallar más canciones del mismo artista o género

Por Omar López

La app reconoce canciones en segundos, permitiendo a los usuarios extender su biblioteca musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un cantante al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a plataformas como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al usuario el nombre de la canción y del artista. Además, puede sugerir canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a ampliar la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están gustando a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Semanalmente Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de usuarios.

El top de las más "shazameadas"

1.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

2.- Charli xcx & Caroline Polachek - Everything is romantic featuring caroline polachek

3.- Tyler, The Creator - Sugar On My Tongue

4.- Fontaines D.C. - Starburster

5.- Alex Warren - Ordinary

6.- Olivia Dean - Man I Need

7.- EMIN & JONY - Камин

8.- FloyyMenor & Cris MJ - Gata Only

9.- Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

10.- Lady Gaga - The Dead Dance

Los 100 mil millones de reconocimientos musicales

Shazam cuenta con una amplia
Shazam cuenta con una amplia biblioteca musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

En noviembre de 2024, Shazam superó oficialmente las 100 mil millones de canciones identificadas desde su lanzamiento. Para dimensionar esta cifra, el logro equivale a 12 pistas reconocidas por cada persona en el planeta, o a identificar una canción por segundo durante más de tres mil años, lo que revela el apetito global por descubrir nueva música y la popularidad de la plataforma.

Dicho éxito también ha crecido gracias a las constantes mejoras en la experiencia de usuario, pues, por ejemplo, en los modelos más recientes de iPhone y Apple Watch, Shazam se ha integrado al Botón de Acción, lo que permite identificar canciones al instante con solo mantenerlo presionado. Por su parte, los usuarios de Android también se benefician con funciones similares, como el reconocimiento desde relojes con Wear OS y un acceso directo al historial musical a través del mosaico de Configuración Rápida.

La canción “Beautiful Things” de Benson Boone fue la primera en alcanzar los 10 millones de identificaciones en 2024, logrando ese récord en solo 178 días. Además, momentos como la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, donde “Nightcall” de Kavinsky rompió récords de búsquedas por minuto, demuestran cómo Shazam continúa capturando tendencias culturales globales y conectando a sus más de 300 millones de usuarios mensuales con la música que aman.

