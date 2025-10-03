Tecno

Cómo saber si mi vecino está conectado al WiFi de mi casa

Una forma sencilla de comprobarlo es revisar las luces del router: muestran si está encendido, conectado y con actividad inalámbrica. Apaga tus dispositivos y, si la luz sigue parpadeando, alguien más podría estar usando tu internet

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Para comprobarlo, apaga todos tus
Para comprobarlo, apaga todos tus dispositivos con Wi-Fi y observa la luz de actividad: si continúa parpadeando, alguien más podría estar conectado a tu red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si sospechas que tu vecino se ha conectado al WiFi de tu casa, una forma sencilla de comprobarlo es revisando las luces del router.

La mayoría de los routers cuentan con indicadores que muestran si el equipo está encendido, conectado a internet y, en muchos casos, si hay actividad inalámbrica.

Para hacer la prueba, apaga todos tus dispositivos que usen WiFi y observa la luz de actividad. Si sigue parpadeando, es probable que alguien más esté conectado a tu red.

Eso sí, este método puede no ser tan práctico si tienes muchos aparatos en casa —desde el celular hasta el refrigerador— que intenten conectarse de forma automática.

La mayoría de los routers
La mayoría de los routers incluyen luces que indican si el dispositivo está encendido, conectado a internet y, en algunos casos, si hay actividad inalámbrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero si solo tu computadora debería estar en línea, esta técnica rápida puede ayudarte a detectar intrusos en tu conexión.

Cómo saber si hay alguien usando mi WiFi

Existen diversas formas de saber si alguien está utilizando tu wifi sin permiso. Una opción práctica es utilizar aplicaciones para celular o computadora que detectan dispositivos conectados a tu red y alertan sobre accesos no autorizados.

También hay herramientas en línea, como el verificador de routers de F-Secure, que pueden identificar signos de hacking en tu red.

Otra alternativa es consultar directamente la lista de dispositivos conectados desde la configuración de tu router.

Otra opción es revisar en
Otra opción es revisar en la configuración del router la lista de dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacerlo, inicia sesión en el panel de administración del equipo, busca la sección de dispositivos conectados por WiFi y revisa si hay equipos desconocidos. Cada dispositivo aparece con una dirección MAC, un identificador único que puedes comparar con la información de tus propios aparatos.

Si notas más dispositivos de los que tienes en casa, es señal de posible intrusión.

Por último, revisar los registros de actividad del router puede ayudarte a detectar accesos no autorizados en horarios específicos, incluso si el intruso ya no está conectado.

Cómo evitar que alguien se conecte a mi WiFi

Proteger tu red WiFi es esencial para mantener la seguridad de tu información y evitar que personas no autorizadas accedan a tu conexión. Para lograrlo, primero cambia la contraseña predeterminada de tu router por una clave segura, combinando letras, números y símbolos.

Se aconseja cambiar el nombre
Se aconseja cambiar el nombre de la red (SSID) para evitar que muestre la marca o modelo del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable modificar el nombre de la red (SSID) para que no revele el modelo o la marca del dispositivo. Activa el cifrado WPA2 o WPA3, ya que ofrecen un nivel de protección mayor ante intentos de acceso externo.

Otra medida útil es desactivar el WPS, una función que facilita conexiones rápidas, pero representa un riesgo de seguridad. Revisa periódicamente la lista de dispositivos conectados desde la configuración del router y bloquea cualquier aparato desconocido.

Se aconseja mantener actualizado el firmware del router para corregir vulnerabilidades y asegúrate de reiniciarlo luego de hacer cambios importantes.

Compartir la contraseña únicamente con personas de confianza y evitar escribirla en lugares visibles también ayuda a mantener la seguridad. Con estas acciones, podrás proteger tu red WiFi y navegar con mayor tranquilidad.

La posición del router en
La posición del router en casa impacta directamente en la intensidad de la señal Wi-Fi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ubicar el router del WiFi en casa

La ubicación del router en casa influye directamente en la calidad de la señal WiFi. Para obtener una cobertura óptima, lo ideal es colocarlo en una zona central y elevada, lejos de paredes gruesas o elementos metálicos que pueden bloquear la señal.

Evita ubicar el router cerca de electrodomésticos, espejos o en rincones, ya que estos obstaculizan y limitan el alcance. Si vives en una casa de varios pisos, procura colocar el dispositivo en el nivel intermedio para que la señal se distribuya de manera uniforme.

Mantener el router en espacios abiertos, como una sala principal o pasillo, favorece la dispersión de la señal en todo el hogar. Con una buena ubicación, podrás disfrutar de mayor velocidad y estabilidad en tu conexión WiFi.

Temas Relacionados

WiFiRouterInternetCasaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft lanzará una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming con anuncios

El nuevo modelo busca atraer a quienes aún no han probado el juego en la nube

Microsoft lanzará una versión gratuita

Vicepresidente de dispositivos de Amazon renuncia a su cargo, días después de los nuevos lanzamientos

La noticia se produce en un momento clave para la división de dispositivos, que atraviesa una etapa de transformación tecnológica y ajustes internos

Vicepresidente de dispositivos de Amazon

Qué pasa si busco 7424 en Netflix

Al ingresar esta combinación de números, los usuarios pueden encontrar series como ‘Naruto’, ‘My Hero Academia’, ‘Demon Slayer’ o ‘La nobleza de las flores’, entre otras

Qué pasa si busco 7424

Cómo limpiar una plancha de ropa quemada para que no deje manchas negras

Se puede colocar varias cucharadas de sal sobre un paño seco, calentar la plancha y deslizarla con cuidado sobre la sal hasta que desaparezcan las manchas

Cómo limpiar una plancha de

Jensen Huang afirma que el boom de los centros de datos disparará la demanda de electricistas, fontaneros y carpinteros

El CEO de Nvidia señaló que gran parte de estos trabajos no exigen un título universitario y destacó que los sueldos pueden superar los 100.000 dólares

Jensen Huang afirma que el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: los bonos en

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

Allanaron la casa de un reconocido streamer que está acusado de promocionar casinos ilegales

Milei volvió a reunirse con Macri: estuvo Karina y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

Qué son los números marrones y el sorprendente origen de su nombre

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó el mayor ataque

Rusia lanzó el mayor ataque contra la infraestructura gasífera de Ucrania desde el inicio de la guerra

Donald Trump y Mark Carney se reunirán en Estados Unidos el próximo martes

El Ejército de Ucrania recupera terreno en la región de Donetsk y refuerza su posición en el frente oriental

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

TELESHOW
Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom

Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom mostró cómo entrenó junto a Lali para su show en Vélez

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”