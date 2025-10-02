Tecno

IA y Open Finance: dos claves para que más usuarios accedan a servicios financieros más baratos y personalizados

Esta unión impulsa la competencia entre entidades, favorecen condiciones crediticias con tasas más bajas y permiten que segmentos tradicionalmente excluidos reciban productos adaptados a su perfil

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
El impacto de estas herramientas
El impacto de estas herramientas se demuestra con la transición del efectivo a activos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación del sector financiero no se detiene. El avance de la tecnología, el auge de las fintech y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) están impulsando una nueva era, marcada por la llegada de actores no tradicionales y la aparición de modelos de negocio centrados en soluciones ágiles y a medida para los usuarios.

El ecosistema global observa cómo crecen los servicios basados en datos y cómo la competencia obliga al sistema bancario tradicional a adaptarse, porque los clientes buscan opciones más eficientes y personalizadas.

En este contexto, el protagonismo de las fintech se consolida, mientras conceptos como Open Finance y la aplicación masiva de la IA introducen herramientas capaces de reducir costos y ampliar la inclusión financiera.

A mayor productividad y optimización
A mayor productividad y optimización de recursos los servicios se vuelven más accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo explicó en el evento Softic 2025 de Fedesoft Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, quien recalcó el potencial de la tecnología para transformar la oferta financiera en Colombia y la región.

De qué forma la IA está cambiando el acceso a servicios financieros

La inteligencia artificial permite a las empresas del sector financiero procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones de comportamiento y diseñar servicios ajustados a las necesidades individuales de los usuarios.

Según Gabriel Santos, este avance resulta evidente en la forma en que las fintech logran “una reducción de costos sustancial desde el punto de vista de la creación de la empresa, de la operativización de la empresa y de la adquisición de clientes”. Estos ahorros se reflejan en servicios menos costosos y más accesibles.

Las compañías financieras que apuestan por la IA pueden abandonar los esquemas tradicionales de mercadeo masivo, pues ahora existe la posibilidad de realizar “microsegmentación” y lanzar campañas específicas según los hábitos y perfiles de sus clientes.

Qué rol tiene el Open Finance para impulsar la inclusión financiera

La banca tradicional se debe
La banca tradicional se debe adaptar a los nuevs conceptos de interoperabilidad y digitalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de Open Finance, basado en el intercambio responsable y seguro de datos financieros entre entidades autorizadas, aparece como un pilar para la modernización del ecosistema bancario. Según Santos, “lo que tenemos que hacer es dejar que los datos trabajen a favor de los colombianos”.

Sin embargo, Colombia enfrenta retos regulatorios que limitan el acceso de las fintech a los datos de los clientes, lo que “genera una asimetría de información donde el sector fintech y el sector financiero no pueden visibilizar a sus clientes”.

Santos señaló que, en la medida que el sector financiero y las fintech puedan acceder a más información a través de un esquema de finanzas abiertas, se lograrán reducir los costos, mejorar la atención y aumentar la inclusión financiera.

Cuáles beneficios tangibles trae la combinación de IA y Open Finance

La mayor ventaja está en
La mayor ventaja está en acabar los trámites presenciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los principales resultados que aporta la integración de IA con Open Finance, es la posibilidad de ofrecer servicios financieros personalizados y con mejores condiciones para los usuarios.

Santos relató un caso observado en Brasil: la aplicación del neobanco Nu permitió a un usuario con crédito hipotecario exhibir sus hábitos financieros a todos los bancos del país y, de esta forma, recibir constantemente ofertas para comprar su cartera a tasas inferiores.

“Eso es uno de los muchos casos del esquema de finanzas abiertas donde ya están los bancos compitiendo por los clientes y no los clientes rogando para que los atiendan los bancos”, mencionó.

Los expertos aseguran que solo
Los expertos aseguran que solo hace falta una regulación que mitigue la incertidumbre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal reto radica en la regulación y la capacidad de respuesta de las autoridades. Santos resaltó que “el reto es tomar la decisión. Las compañías están listas, la tecnología existe y los usuarios tienen la necesidad”.

Cuáles modelos internacionales pueden servir de referente

El caso de Reino Unido, donde el esquema de finanzas abiertas opera desde hace casi diez años, sirve como punto de referencia para quienes interpretan la apertura de datos como un camino ya probado.

Brasil adoptó hace cinco años un modelo propio, el cual, según Santos, permite extraer lecciones para configurar una adaptación eficiente en países latinoamericanos.

“Podemos ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué tenemos que aprender, ahorrarnos los dolores de cabeza que ellos ya pasaron y poder implementar esto de la forma más acelerada posible”, indicó.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialOpen FinanceServiciosBaratosCompetenciaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Tras la separación con EA, la FIFA vuelve al videojuego con Heroes, un titulo arcade con leyendas, mascotas y poderes especiales

FIFA regresa al sector de los videojuegos presentando un juego arcade 5v5 que combina futbolistas históricos, mascotas oficiales de los Mundiales y habilidades fantásticas. La propuesta se distancia del realismo y apuesta por la acción y el espectáculo

Tras la separación con EA,

Cómo desactivar las respuestas automáticas de la IA en Google Chrome paso a paso

Una extensión gratuita permite desactivar las respuestas automáticas de Gemini en el buscador de Google

Cómo desactivar las respuestas automáticas

El acceso a tecnologías digitales reduce el aislamiento y facilita la atención médica en adultos mayores

Innovaciones como sensores biométricos y terapias virtuales están revolucionando la salud y el bienestar de los mayores, proporcionando soluciones para el aislamiento y el monitoreo remoto

El acceso a tecnologías digitales

Todos los juegos que llegarán a Steam en octubre de 2025: conoce la lista completa

Octubre llega cargado de estrenos en Steam, con secuelas esperadas y propuestas independientes que prometen cautivar a la comunidad gamer

Todos los juegos que llegarán

OpenAI se posiciona como la start-up más valiosa del mundo y logra desplazar a SpaceX de Elon Musk

La compañía dirigida por Sam Altman alcanzó una valoración de 500.000 millones de dólares tras una operación de venta de acciones de empleados

OpenAI se posiciona como la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajan a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

El consumo de huevo alcanzó un nivel récord y se posiciona como sustituto de la carne

Caputo y su equipo viajarán mañana a Washington para reunirse con Bessent

Intercambio de información: ARCA empezó a revelar a los contribuyentes lo que sabe sobre sus cuentas en EEUU

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu condenó el atentado en

Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

Paro Nacional en Ecuador: manifestantes liberaron a 17 soldados en pésimas condiciones

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

La embajada de Israel y líderes mundiales condenaron el ataque terrorista en la sinagoga de Mánchester

TELESHOW
La contundente respuesta de Cami

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica

Entre lujo y estilo, la China Suárez impuso su look en Turquía: saco negro, botas y un touch de color

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid

La llamativa decisión que tomó Luck Ra con su equipo de La Voz Argentina