Cuáles son los Webtoons más populares de esta semana

Webtoon es un sitio web donde se publican varias historietas digitales en formato vertical de diferentes géneros como comedia, acción, romance, paranormal y suspenso.

Los webtoons son historietas digitalizadas que surgieron en Corea del Sur y se han logrado posicionar mundialmente como un género atractivo para las audiencias, pues su formato hace posible que las personas puedan leerlos en su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico.

En Webtoon cuentan con un top semanal en el que se posicionan las proyectos más populares. Si quieres iniciar en el mundo de estas historietas digitales o buscas una nueva trama te compartimos la lista de los más famosos de hoy:

Los Webtoons más populares

1.- Mordiscos de amor

Género: Romance

Autor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..

Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

2.- La emperatriz divorciada

Género: Fantasía

Autor: Alphatart, Sumpul, HereLee..

Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

3.- Un romance egoísta

Género: Romance

Autor: Gyogyo Park

Yumin y Hyeondo terminan con sus respectivas parejas por diferentes razones. Pero luego deciden empezar a salir juntos para provocar a sus ex.

4.- Los lobos de la emperatriz

Género: Romance

Autor: LICO, Honey Bambi

En un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

5.- Solo un amanecer

Esta nueva serie ha llamado la atención de los lectores de la plataforma Crédito: Facebook Webtoon Latinoamérica

Género: Romance

Autor: Kang Ki, Woo Jihye

La escuela es el hogar de ojos críticos y el hogar, una fuente de abuso. Pero eso no importa porque Junyoung encuentra una casa abandonada donde puede estudiar a su gusto. Desafortunadamente, descubre que Beomjin, el dicho delincuente más famoso de la ciudad, también está usando la casa para recuperar el sueño. A medida que los dos se ven obligados a coexistir, descubren sus razones para evitar a los demás.

6.- Entre el amor y la amistad

Género: Romance

Autor: HBCUL8ER

Eunseo and Sihwa han sido amigos toda su vida, pero Eunseo guarda un amor secreto por él. Cuando Sihwa se va a estudiar al extranjero, Eunseo intenta olvidar sus sentimientos. Sin embargo, se reencuentran en la universidad y ahora Eunseo deberá decidir si dejar o no que esos viejos sentimientos resurjan.

8.- La niñera de la mafia

Esta nueva serie ha sido bien recibida por parte de los usuarios de la plataforma Crédito: Instagram Webtoon Latam

Género: Romance

Autor: sh00, Violet Matter, roousuu, Drawniels, WmW..

Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

10.- Una atípica historia de reencarnación

Género: Romance

Autor: Lemon Frog, A-jin, DOYOSAY..

No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

Cuáles son las diferencias entre Webtoon y el Manhwa

La fama de los webtoons ha crecido a nivel internacional, la plataforma de Naver ha logrado llegar acuerdos con DC Comics y Archie para alcanzar nuevos mercados (WEBTOON Entertainment/Handout via REUTERS)

El webtoon y el manhwa son dos formatos populares de cómic digital, pero tienen varias diferencias tanto en su origen como en su formato de presentación. El webtoon es originario de Corea del Sur, pero su distribución se ha globalizado a través de plataformas digitales. Generalmente, el webtoon se caracteriza por ser vertical, adaptado a la lectura en dispositivos móviles, donde los usuarios pueden desplazarse hacia abajo para leer. Este formato de lectura ha sido una de las claves de su éxito, ya que facilita la experiencia interactiva y fluida.

Por otro lado, el manhwa es también un cómic coreano, pero su distribución y forma de lectura son más tradicionales. Se presenta generalmente en formato horizontal, similar al cómic occidental y se lee de izquierda a derecha. En cuanto a su estilo de dibujo, el manhwa tiene una influencia más clara del manga japonés, aunque sus características son propias. Es común encontrar manhwa en versiones impresas y en línea, pero su origen no depende exclusivamente de plataformas digitales.

Una diferencia clave entre ambos radica en su forma de consumo. El webtoon está estrechamente ligado a plataformas como LINE Webtoon o Tapas, donde se publican episodios semanales con una alta frecuencia y sin la necesidad de un volumen físico. Por otro lado, el manhwa suele publicarse de manera más tradicional, a menudo en capítulos que se recopilan en tomos, lo que permite una experiencia de lectura más pausada. Las plataformas como Lezhin Comics o ComiXology son ejemplos donde se encuentran ambos, pero el formato y la accesibilidad varían.