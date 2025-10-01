Tecno

WhatsApp presenta live photos, la nueva función para compartir imágenes en movimiento

Las últimas funciones permiten enviar imágenes animadas, digitalizar archivos y descubrir chats grupales en función de contactos, optimizando la experiencia diaria para millones de usuarios

Santiago Neira

Santiago Neira

WhatsApp introduce live photos y pone el foco en imágenes en movimiento para todos los usuarios

La aplicación de mensajería WhatsApp ha presentado una de sus actualizaciones más esperadas con la incorporación de las live photos, una función que permite a los usuarios enviar y recibir imágenes en movimiento directamente desde los chats. Esta novedad, disponible tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como en Android, amplía las posibilidades para capturar y compartir momentos de una manera más auténtica y dinámica.

Qué son las live photos y cómo funcionan en WhatsApp

Las live photos permiten registrar escenas con imagen y sonido, capturando lo que sucede antes y después de que se toma la fotografía. El resultado es un breve clip animado de dos o tres segundos, que añade profundidad y contexto a los recuerdos compartidos entre contactos y grupos.

WhatsApp: Así transforma la inteligencia artificial la creación de imágenes, fondos y temas personalizados

En dispositivos iPhone, esta opción ya formaba parte del sistema desde hace varias generaciones, mientras que en Android se denomina generalmente “fotos en movimiento”.

Para utilizar esta nueva función de WhatsApp, primero es necesario contar con un teléfono que permita tomar fotos en modo live o en movimiento. El usuario debe ingresar a la aplicación de cámara y activar la función correspondiente, según el modelo y el sistema operativo.

Al tomar la foto, el archivo se guarda automáticamente en el formato adecuado. Luego, desde WhatsApp, basta con seleccionar esa imagen de la galería, donde aparecerá la indicación de “Live” cerca del botón de calidad HD. Antes de enviarla, el usuario puede elegir si desea que el destinatario la reciba con movimiento o como una foto fija.

Una vez enviada, la imagen se visualizará con movimiento dentro del chat para todos los participantes. Si se abre la foto en pantalla completa, en la parte superior aparecerá el distintivo de “live”, disponible para activar y reproducir la secuencia animada con sonido. Esta posibilidad no sólo enriquece la experiencia en WhatsApp, sino que acerca a los usuarios a formas de comunicación más dinámicas, personales y memorables.

Compatibilidad y teléfonos soportados para live photos en WhatsApp

Novedades en WhatsApp: Imágenes en movimiento, stickers exclusivos y escaneo directo en Android

La nueva función está disponible en dispositivos que cuenten con la opción de tomar fotos en movimiento desde la cámara nativa. En iPhone, esto abarca la mayoría de los modelos recientes, mientras que fabricantes de Android como Samsung, Xiaomi, Huawei y Google también integran, en diferentes gamas, la función de fotos animadas dentro de su aplicación de cámara.

Es importante asegurarse de que el dispositivo esté actualizado con la última versión del sistema y de WhatsApp para disfrutar de todas las ventajas y evitar posibles inconvenientes de compatibilidad.

Funciones adicionales en WhatsApp gracias a Meta AI

La llegada de las live photos no es la única novedad. WhatsApp ha lanzado nuevas formas de personalización basadas en inteligencia artificial. Con el soporte de Meta AI, ahora es posible crear temas personalizados para chats, permitiendo a los usuarios ajustar la apariencia de las conversaciones según sus gustos.

Además, se han incluido nuevas opciones para generar fondos de pantalla y entornos para videollamadas, lo que amplía las posibilidades estéticas y creativas dentro de la aplicación.

La integración de live photos, herramientas de IA y utilidades como el escáner de documentos hacen de WhatsApp una plataforma versátil para personalizar cada conversación y compartir instantes de manera original

Esta inteligencia artificial también puede ayudar a diseñar fondos al tomar fotos o grabar vídeos, directamente desde el chat, agilizando la producción de contenido original y único sin la necesidad de salir de la plataforma.

Stickers y mejoras en la búsqueda de grupos

En su actualización más reciente, WhatsApp estrenó paquetes de stickers temáticos, con personajes y estilos para expresar emociones o situaciones comunes. Los nuevos paquetes como “Pájaro intrépido”, “Días de escuela” o “Vacaciones” pueden descargarse y añadir un toque divertido o personal a cualquier conversación.

La aplicación también responde a una necesidad frecuente de los usuarios, haciendo más eficiente la búsqueda de chats grupales. Ahora, se puede buscar el nombre de un participante desde la pestaña de chats para visualizar todos los grupos que tienen en común, una mejora útil en conversaciones con múltiples integrantes.

Escaneo de documentos en Android directamente desde WhatsApp

Por último, WhatsApp ha integrado la función de escaneo de documentos en la versión para Android. Esta herramienta permite digitalizar, recortar y enviar archivos desde la propia aplicación, eliminando la dependencia de apps externas y facilitando el envío de documentos en contextos académicos, laborales o personales.

En iPhone, esta función ya estaba disponible y ha resultado especialmente práctica para millones de usuarios en todo el mundo.

