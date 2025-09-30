WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de octubre de 2025

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos en octubre de 2025. (Foto: Composición)

A partir del 1 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en una serie de smartphones antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de la aplicación. Esto significa que los dispositivos afectados no podrán abrir la app, enviar mensajes o recibir actualizaciones, lo que representa un cambio importante para quienes aún dependen de modelos con varios años en el mercado.

La medida forma parte de la estrategia de la compañía para mantener su servicio actualizado y seguro. WhatsApp revisa de forma constante qué versiones de sistemas operativos soporta, con el fin de ofrecer nuevas funciones y proteger a los usuarios frente a vulnerabilidades. Sin embargo, mantener compatibilidad con dispositivos muy antiguos limita la evolución del software, por lo que periódicamente se descontinúa el soporte.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, no es posible garantizar un funcionamiento estable en sistemas demasiado antiguos. Antes que comprometer la experiencia del usuario, la empresa prefiere suspender la compatibilidad. Aunque esta decisión puede resultar incómoda, es una práctica habitual en la industria tecnológica y en otras aplicaciones móviles.

WhatsApp dejará de dar soporte a decenas de celulares. (foto: PQS)

Modelos de celulares afectados

La compañía confirmó que dejará de funcionar en dispositivos con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas. Entre los teléfonos identificados en la lista se encuentran:

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ra generación)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (cuando no se actualizó más allá de iOS 12)

Estos equipos, lanzados hace casi una década en algunos casos, ya no cuentan con la capacidad técnica suficiente para ejecutar de forma adecuada las versiones actuales de la aplicación.

La aplicación dejará de funcionar en dispositivos con Android y también iOS. (Unsplash)

Qué ocurre si el celular sigue en uso

Los usuarios que mantengan un dispositivo de la lista podrían experimentar errores constantes, imposibilidad de abrir la aplicación o fallos al enviar y recibir mensajes. Además, dejarán de llegar parches de seguridad, lo que puede poner en riesgo la información personal almacenada en el teléfono.

La empresa recomienda a quienes estén en esta situación buscar alternativas cuanto antes para evitar perder acceso a la plataforma.

Opciones para los usuarios

Existen dos posibles soluciones para quienes se vean afectados:

Actualizar el sistema operativo: algunos modelos permiten instalar una versión más reciente que extienda la compatibilidad. Adquirir un nuevo dispositivo: en caso de que no sea posible actualizar, la única salida es migrar a un teléfono moderno que soporte las últimas versiones de Android o iOS.

WhatsApp insiste en la importancia de realizar esta transición a tiempo, ya que una vez que el soporte se retire, el servicio dejará de estar disponible de forma inmediata.

La aplicación no funcionará a smartphones antiguos. (Unsplash)

La importancia de mantener la aplicación actualizada

Las actualizaciones de WhatsApp no solo añaden funciones nuevas, como mejoras en la experiencia de usuario o herramientas de comunicación, sino que cumplen un papel esencial en la protección de datos. Utilizar una versión desactualizada aumenta el riesgo de sufrir fallos de rendimiento y vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

Con la fecha de corte ya marcada, los usuarios de equipos antiguos tienen poco más de un año para prepararse y decidir si actualizan sus dispositivos o adquieren uno nuevo. El cambio, aunque puede ser un inconveniente, busca garantizar que la aplicación siga funcionando con la mayor seguridad y estabilidad posibles.