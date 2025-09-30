Consejos que debes seguir si piensas comprar un vehículo SUV por primera vez

Destacan por su tamaño y su capacidad de ser aptos para la ciudad y el campo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al momento de cambiar de vehículo, muchos potenciales compradores exploran alternativas que se adapten a las exigencias de movilidad actuales. Entre las opciones, los vehículos SUV sobresalen como una elección versátil y funcional para quienes buscan combinar espacio, rendimiento y tecnología.

Estos modelos, que han aumentado su presencia en el mercado automotriz en los últimos años, ofrecen características óptimas tanto para la vida urbana como para actividades fuera de la ciudad.

La decisión de adquirir este tipo de vehículo conlleva analizar factores que influyen en la experiencia de manejo y en el valor futuro del auto. Decidir de forma correcta el modelo y sus especificaciones puede marcar la diferencia entre una compra satisfactoria y una inversión poco rentable.

Cuáles son las necesidades que se piensan solucionar con el vehículo

La elección de una SUV comienza al precisar el uso principal que se dará al vehículo. Según Ford, preguntar “¿cuántos pasajeros viajarán habitualmente?” y “¿para qué actividades se utilizará?” ayuda a delimitar el rango de opciones disponibles.

Quienes viajan frecuentemente con toda la familia necesitarán vehículos de mayor capacidad, mientras que quienes privilegian los desplazamientos diarios pueden inclinarse por modelos compactos.

Asimismo, el estilo de vida condiciona los requerimientos técnicos del auto. Ford sugirió definir si el objetivo es realizar viajes largos, traslados urbanos o aventuras de fin de semana, porque estos escenarios demandan desde gran espacio interior y tracción 4x4 hasta opciones de propulsión híbrida o eléctrica.

Qué presupuesto se tiene para invertir en el vehículo

Antes de avanzar con la compra de un auto, resulta fundamental definir el rango de presupuesto destinado a la adquisición de la SUV. De acuerdo con Ford, calcular el monto máximo a invertir delimita el segmento y las marcas accesibles.

Además, se debe considerar gastos complementarios, como el seguro, los impuestos y el mantenimiento previsto. Al definir el presupuesto, Ford aconsejó incluir no solo el desembolso inicial, sino los posibles pagos diferidos y el costo total de propiedad.

Estos factores pueden variar abruptamente según el modelo elegido, sobre todo en vehículos que implementan tecnología híbrida o equipamientos premium. Elegir opciones que se ubiquen en la franja superior del presupuesto puede generar presiones financieras innecesarias en el mediano plazo.

Por qué hay que investigar y comparar modelos de vehículos

El proceso de selección requiere investigar a fondo los diferentes modelos de SUV existentes en el mercado. Ford sugirió recabar información de fuentes diversas y confiables como: reseñas en línea, blogs especializados y opiniones de expertos.

Una práctica clave consiste en solicitar referencias a conocidos que hayan adquirido vehículos semejantes, lo que proporciona una visión real sobre el desempeño y confort de cada modelo.

Se debe acudir a distribuidores autorizados para solicitar pruebas de manejo es fundamental. Esta experiencia permite evaluar factores como la seguridad, la economía de combustible y la tecnología instalada en el vehículo.

Comparar modelos en función de estos parámetros facilita tomar una decisión más informada y asegura que el comprador acceda a la mejor relación entre prestaciones y precio.

Qué valor tiene la reputación de la marca y el modelo de auto

La durabilidad y confiabilidad de estos autos varían según la marca y el modelo. Algunas ensambladoras cuentan con mayor reconocimiento en durabilidad, lo que influye en la futura reventa del vehículo.

Algunos modelos mantienen mejor su valor, mientras que otros pueden experimentar depreciaciones más rápidas en el mercado secundario. Por esta razón, investigar la reputación en cuanto a costos de mantenimiento y garantías ofrecidas por el fabricante es una práctica clave antes de tomar la decisión de compra.

Un respaldo sólido, como programas de garantía extendida o mantenimientos incluidos, puede ofrecer mayor tranquilidad en el largo plazo y reducir gastos imprevistos.