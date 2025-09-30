Así puedes usar Gemini para transformar tus fotos caseras en retratos hechos por un profesional

Aprende a realizar fotos profesionales usando Gemini. (Foto: IA)

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en la vida cotidiana. Una de las aplicaciones que más está ganando popularidad en redes sociales es la creación de retratos que imitan el estilo de un estudio fotográfico profesional.

Estas imágenes, generadas con modelos de IA como Gemini, recrean el aspecto de sesiones hechas con cámaras de alta resolución y juegos de luces especializados, sin necesidad de acudir a un fotógrafo ni contar con un set en casa.

El atractivo de esta tendencia radica en su facilidad de uso y en el realismo de los resultados. Con solo una fotografía clara y unos pocos ajustes, los usuarios pueden obtener imágenes que simulan retratos clásicos, con fondos oscuros, iluminación controlada y detalles que evocan el trabajo de un profesional detrás de la cámara.

Ahora se puede usar la IA para convertir fotos comunes en profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto ha llevado a que muchos utilicen estas herramientas para actualizar sus fotos de perfil, conmemorar celebraciones familiares o incluso crear contenido artístico.

Plataformas accesibles para todos

Servicios como Gemini, el asistente de Google basado en inteligencia artificial, permiten que cualquier persona experimente con este tipo de retratos. La dinámica es sencilla: basta con ingresar con una cuenta de Google, cargar una foto de referencia y dar instrucciones a la herramienta para que procese la imagen.

El sistema mantiene los rasgos y la identidad del rostro original, pero los integra en una composición con luces, contrastes y fondos que recuerdan al entorno de un estudio. Para lograr este resultado, debe de utilizar el siguiente prompt:

“Cree un retrato tipo de un estudio fotográfico usando la foto de referencia, manteniendo la identidad y los rasgos faciales sin alterarlos. Aplique un estilo fotográfico profesional, respete siempre el peinado, color de cabello y vestuario originales de la foto, adaptándolos de manera coherente al estilo de retrato de estudio con cámara de alta resolución con lente de 85mm. Use un fondo oscuro y que se noten las luces de estudio, con un estilo profesional de estudio”.

Aprende a usar Gemini para hacer que tus fotos se vean tomadas por un profesional. (IA)

Claves para obtener mejores resultados

Aunque el proceso es automatizado, la precisión de las instrucciones es determinante para alcanzar el retrato deseado. Cuanto más claro sea el mensaje que se da a la IA, más fiel será la versión final. Descripciones como el tipo de peinado, la intensidad de la luz o el estilo de fondo ayudan a guiar el trabajo del modelo.

La calidad de la fotografía original también es un factor clave. Una imagen bien enfocada, con el rostro visible y sin sombras excesivas, permitirá que la IA tenga suficientes datos para trabajar los detalles. En caso de que el primer intento no cumpla con las expectativas, las plataformas suelen ofrecer la posibilidad de editar el resultado o generar nuevas versiones hasta conseguir una opción más convincente.

Aprende a usar Gemini para hacer que tus fotos se vean tomadas por un profesional. (IA)

Una nueva forma de crear recuerdos

Más allá del aspecto técnico, esta tendencia refleja cómo la inteligencia artificial se integra en prácticas cotidianas como retratar momentos personales. Personas que antes necesitaban acudir a un estudio ahora pueden producir imágenes con acabado profesional desde sus dispositivos móviles. Esto abre la puerta a nuevas formas de expresión visual y a soluciones accesibles para quienes buscan imágenes con un estilo sofisticado.

Los retratos generados por IA no sustituyen completamente el trabajo de los fotógrafos profesionales, especialmente en ámbitos donde se requiere dirección artística personalizada o fotografía de eventos en vivo. Sin embargo, sí representan una alternativa práctica y económica para quienes desean renovar su imagen digital o dar un toque más artístico a sus fotografías habituales.

Con unos pocos pasos, la inteligencia artificial permite transformar una foto común en un retrato de aspecto profesional. Lo que antes era exclusivo de un estudio de fotografía hoy puede lograrse desde casa, marcando un cambio en la manera en que las personas construyen su identidad visual en el mundo digital.