Paso a paso para hacer una captura de pantalla en Android y iPhone

Todo el procedimiento se hace desde los botones del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar una captura de pantalla en un teléfono parece un proceso sencillo, pero algunos usuarios pueden tener dificultades para lograrlo con éxito. En ocasiones, la falta de familiaridad con los dispositivos o las variaciones entre modelos generan confusión en situaciones cotidianas que requieren registrar información visual del celular.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), normalmente se recurre a la función de captura de pantalla para guardar mensajes, conservar pruebas de un fraude digital o documentar errores en aplicaciones.

El desconocimiento sobre la función y la diversidad de sistemas operativos pueden llevar a que, ante una necesidad urgente, el usuario no sepa cómo proceder. Por este motivo, se detalla el paso a paso para hacer una captura de pantalla en cada sistema operativo.

Qué pasos hay que seguir para hacer una captura en un celular Android

En el sistema de Google, la forma es similar en la mayoría de marcas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

En dispositivos con sistema operativo Android, la forma más utilizada para obtener una captura consiste en presionar simultáneamente el botón de encendido y el botón de bajar volumen durante aproximadamente dos segundos.

Cuando se activa la función correctamente, la pantalla parpadea y el sistema reproduce un sonido similar al del obturador de una cámara, señalando que la imagen se guardó. Según INCIBE, no se requiere instalar aplicaciones adicionales ni configurar opciones avanzadas para realizar este procedimiento.

La ubicación de los botones puede variar de acuerdo a la marca del dispositivo. En modelos como Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo, Sony y Google Pixel, la combinación principal suele ser la misma, aunque el botón de bajar volumen podría hallarse en el lateral izquierdo o derecho del teléfono.

Todos los dispositivos almacenan automáticamente las capturas en la galería, permitiendo su consulta inmediata y su edición posterior.

Cuál es el proceso en iPhone según el modelo

En los teléfonos de Apple hay dos maneras que dependen de la referencia del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios de iPhone o iPad, el método varía según la presencia o ausencia del botón físico de inicio. En los modelos recientes, sobre todo a partir del iPhone X, se debe presionar al mismo tiempo el botón lateral derecho y el botón de subir volumen, liberándolos de inmediato.

Al hacerlo, la pantalla muestra una animación rápida y se genera un sonido de cámara, mientras una miniatura de la captura aparece fugazmente en la esquina inferior izquierda.

Los dispositivos previos al iPhone X, que conservan un botón de inicio físico, requieren mantener presionados el botón de inicio y el lateral o superior, dependiendo del modelo.

En ambos casos, las imágenes resultantes se guardan directamente en el carrete del dispositivo, haciendo sencillo su acceso y edición.

Qué cuidados se deben tener al compartir capturas de pantalla

Es clave evitar compartir información privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de captura de pantalla permite almacenar instantáneamente cualquier elemento visual del celular, pero implica riesgos en la gestión de la información.

El INCIBE advierte que, antes de compartir una captura, es fundamental comprobar que no figuren datos personales como números telefónicos, direcciones, claves de acceso o información bancaria.

Muchos dispositivos ofrecen la opción de editar la imagen justo después de tomarla, permitiendo recortar áreas sensibles, resaltar partes importantes o añadir notas antes de compartirla.

El INCIBE sugiere eliminar las capturas que ya no sean necesarias. “Guardar imágenes innecesarias ocupa espacio y puede representar un riesgo si almacenan datos confidenciales”, dice.

Cómo aparecen guardadas las capturas de pantalla

Se debe eliminar esta información de la galería para evitar problemas de almacenamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las imágenes capturadas mediante esta función se resguardan en la sección de fotos o galería del dispositivo. En Android, suelen aparecer en la carpeta “Capturas” y en iPhone, en la sección “Fotos recientes”.

Aunque el acceso resulta sencillo para el propietario del teléfono, la privacidad depende de los ajustes que tenga configurados el usuario en la aplicación de galería y el respaldo en la nube.

Según el INCIBE, un volumen elevado de capturas sin control puede exponer información relevante si se extravía el dispositivo o se produce un acceso no autorizado. Por esta razón, el organismo sugiere mantener limpia la galería y usar las herramientas de edición o eliminación según las necesidades de cada usuario.