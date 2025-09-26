Tecno

Conoce Vibes, la nueva función de Meta para crear videos con IA gratis al estilo Veo de Google

Este feed no establece diferencias entre videos generados por usuarios y aquellos creados directamente por la inteligencia artificial

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Mark Zuckerberg, CEO de Meta,
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, presentó 'Vibes' mediante su cuenta de Instagram. (Meta)

Frente al auge reciente de la inteligencia artificial (IA) en la generación de contenido digital, Meta lanzó ‘Vibes’, un canal incorporado en la aplicación Meta AI y en el sitio web meta.ai que permite a los usuarios crear y compartir videos cortos generados exclusivamente con herramientas de IA.

La iniciativa aparece en un escenario donde plataformas como TikTok e Instagram Reels mantienen la creatividad humana como eje, mientras Meta impulsa una transformación profunda en la manera de consumir contenido audiovisual.

La presentación de ‘Vibes’ la realizó el propio Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quien publicó en Instagram varios videos producidos por IA. En uno, se ven criaturas de aspecto difuso saltando sobre cubos similares; en otro, un gato amasa masa, y un tercer clip muestra a una mujer egipcia en el antiguo Egipto tomándose una selfie en un balcón con vistas históricas.

Este feed no establece diferencias entre videos generados por usuarios y aquellos creados directamente por la inteligencia artificial. Con el tiempo, el algoritmo de Meta ajustará la oferta de contenidos para cada usuario, aseguró Zuckerberg en el anuncio.

Vibes está disponible en la
Vibes está disponible en la app Meta AI. (Meta)

Desde la compañía explicaron que cualquier persona puede crear videos partiendo de cero mediante descripciones escritas, o bien “remixar” materiales presentes en el canal. Las herramientas ofrecen modificar estilos, sumar pistas musicales y añadir elementos visuales antes de publicar el resultado en el feed de Vibes, enviarlo por mensaje directo o compartirlo en Instagram y Facebook Stories y Reels. De este modo, Vibes se integra en la extensa red social de Meta, potenciando la difusión de contenido generado por IA gracias a su amplia base de usuarios.

En la etapa inicial del proyecto, Meta estableció colaboraciones con generadores de imágenes por IA como Midjourney y Black Forest Labs, al tiempo que perfecciona sus propios modelos, según explicó Alexandr Wang, responsable de IA de la compañía. Esta alianza respalda la meta de proporcionar un flujo constante de contenido artificialmente creativo, posicionando a la plataforma como referente de la experimentación en nuevas formas de expresión digital.

Reacciones e impacto en la industria

En junio, Meta reorganizó sus divisiones internas para crear la llamada ‘Meta Superintelligence Labs’, tras la pérdida de talento clave y ante la percepción de quedar rezagada frente a OpenAI, Anthropic y Google DeepMind. Posteriormente, el grupo se dividió en cuatro equipos centrados en modelos fundacionales, investigación, integración de productos e infraestructura, con el fin de acelerar el desarrollo tecnológico.

Los usuarios tienen a disposición
Los usuarios tienen a disposición múltiples herramientas para crear videos con IA. (Meta)

La reacción de los usuarios ante el anuncio de Vibes resultó mixta y, en ocasiones, abiertamente crítica. Diversos comentarios en el perfil de Zuckerberg reflejaron escepticismo, como el mensaje popular: “Nadie quiere esto”, o aquel que apuntó: “Están publicando basura de IA en su propia app”. La preocupación creciente por la proliferación de contenidos artificiales ya llevó a plataformas como YouTube a anunciar medidas para limitar la “basura de IA”, mientras Meta exhortaba meses atrás a los creadores a priorizar el “storytelling auténtico” sobre videos sin valor sustantivo.

A pesar de la controversia, la integración inmediata de Vibes en el ecosistema de aplicaciones de Meta representa una ventaja clave, ya que los videos generados pueden circular fácilmente por otras plataformas de la compañía. Esto diferencia el servicio de herramientas independientes y facilita su adopción masiva.

Aunque la utilización cotidiana de IA se extiende a múltiples ámbitos, la aceptación del contenido audiovisual cuando es generado artificialmente continúa provocando debate. La decisión de Meta de desarrollar un canal íntegramente dedicado a este formato representa un experimento cuyo impacto social y comercial será seguido de cerca en la industria. La empresa anticipa que la tendencia podría extenderse a otras plataformas en las próximas semanas, en un mercado orientado cada vez más hacia lo automatizado y lo personalizado.

