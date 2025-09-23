Tecno

Así puedes eliminar el chat de Meta AI y controlar su presencia en WhatsApp

La app permite eliminar la conversación de Meta AI de la lista principal mediante unos sencillos pasos, ofreciendo mayor control sobre la privacidad, la utilidad de la IA y la apariencia de la interfaz

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Cómo ocultar el chat de
Cómo ocultar el chat de Meta AI en WhatsApp y personalizar la experiencia del usuario - (Meta)

La integración de Meta AI en WhatsApp ha transformado la experiencia de millones de usuarios al permitir consultas rápidas, generación de imágenes y otras funciones inteligentes. Sin embargo, no todos los usuarios valoran igual la presencia constante del asistente en la aplicación. Cuestiones de privacidad utilidad, fiabilidad y preferencias personales llevan a muchos a buscar formas de limitar su visibilidad en la lista de chats.

Razones para eliminar el chat de Meta AI

El interés por prescindir de Meta AI responde a factores diversos. Un segmento de usuarios expresa inquietud sobre la privacidad, dado que la inteligencia artificial analiza patrones de conversación para brindar respuestas personalizadas. Esta característica, aunque útil para algunos, puede generar la percepción de vigilancia digital y la creación de perfiles personales sin consentimiento explícito.

WhatsApp permite eliminar la conversación
WhatsApp permite eliminar la conversación con Meta AI para quienes buscan mayor privacidad y control, ofreciendo una solución rápida a las inquietudes sobre la presencia constante de la inteligencia artificial en la app

Otros consideran innecesaria la función y prefieren una aplicación simplificada, sin elementos adicionales. La posibilidad de errores en las respuestas generadas por la IA, especialmente en temas sensibles, refuerza la decisión de quienes desconfían de su fiabilidad.

Además, aquellos que no recurren a Meta AI encuentran preferible evitar la presencia de chats inactivos o irrelevantes en su interfaz diaria.

Junto a la privacidad, surgen diversas preocupaciones vinculadas al uso de Meta AI en WhatsApp:

  • Riesgo de información incorrecta: La IA puede generar respuestas erróneas o inventadas, lo que representa un riesgo en ámbitos delicados como salud o asesoría legal. Informes recientes, como los publicados por The Wall Street Journal, advierten sobre la posibilidad de interacciones inapropiadas o desinformación, pese a las supuestas medidas de seguridad implementadas por Meta.
  • Impacto en el rendimiento del dispositivo: Al requerir procesamiento constante, la herramienta puede afectar la batería y la memoria de celulares, especialmente en modelos menos potentes, lo que repercute en la experiencia de uso general.
  • Distracciones y pérdida de concentración: La inmediatez y accesibilidad de las respuestas pueden sumar distracciones, reduciendo la capacidad de reflexión y provocando una mayor dispersión entre los usuarios.
Meta AI en WhatsApp: guía
Meta AI en WhatsApp: guía para ocultar el asistente y personalizar la experiencia digital - (Foto: Meta)

Cómo eliminar el chat de Meta AI en WhatsApp

Aunque la opción de desinstalar completamente Meta AI no está disponible en Argentina, sí es posible minimizar su visibilidad de manera sencilla. Para quienes desean que el chat del asistente no se muestre en su lista activa de conversaciones, se recomienda seguir este procedimiento:

Pasos para eliminar el chat de Meta AI en WhatsApp:

  1. Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp.
  2. Presionar el ícono de tres puntos verticales situado en la esquina superior derecha (o acceder al menú de chats, según el modelo de dispositivo).
  3. Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.
  4. Confirmar la eliminación en la ventana emergente.

Una vez realizado este proceso, el chat de Meta AI desaparecerá de la lista de chats activos, reduciendo la presencia de la inteligencia artificial en el entorno principal de la aplicación.

Garantías de seguridad que ofrece Meta AI

Meta sostiene que la herramienta funciona bajo estrictos protocolos de privacidad. Los mensajes intercambiados con Meta AI permanecen encriptados y no se comparten con terceros. Cada conversación se trata de manera independiente, sin almacenar historiales previos ni acceder a otros chats activos. Además, se asegura que la IA no escucha a los usuarios ni utiliza el micrófono del dispositivo.

Usuarios preocupados por la privacidad,
Usuarios preocupados por la privacidad, el rendimiento y la simplicidad pueden quitar el chat de Meta AI de sus conversaciones activas sin perder acceso a las funciones inteligentes cuando las necesiten - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estas garantías, la decisión final sobre el uso y la visibilidad de Meta AI corresponde a las preferencias individuales, tomando en cuenta tanto aspectos técnicos como de confianza en la plataforma.

En caso de necesitar de nuevo las funcionalidades del asistente, el usuario puede restablecer el contacto buscando Meta AI en la lista de contactos o iniciando un nuevo chat a través de la barra de búsqueda. La eliminación es reversible y no afecta la disponibilidad futura de la herramienta, permitiendo un control flexible sobre la interacción con el asistente.

La posibilidad de ocultar o minimizar Meta AI ofrece a los usuarios una vía para personalizar la aplicación según sus expectativas de privacidad, utilidad y comodidad. El avance de la inteligencia artificial en plataformas de mensajería requiere ajustes y opciones transparentes para lograr un equilibrio entre innovación, confianza y autonomía del usuario.

Temas Relacionados

Meta IAWhatsAppChatAppLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los riesgos a los que te expones al ver películas y series en Magis TV

Expertos advierten que instalar aplicaciones piratas para ver contenido gratuito puede dejar en manos de extraños datos sensibles y ocasionar problemas legales

Todos los riesgos a los

Por qué el velocímetro del auto marca más velocidad que Google Maps o Waze

Los sistemas de navegación satelital suelen mostrar cifras distintas a las que indica el tablero del vehículo. Esta divergencia responde a regulaciones internacionales que buscan reducir el número de accidentes

Por qué el velocímetro del

OD, el nuevo videojuego de terror en el que participó un reconocido cineasta y comediante

La colaboración entre Kojima Productions y el cineasta Jordan Peele da lugar a OD, una apuesta narrativa y visual que eleva las expectativas en el género del horror psicológico con innovaciones técnicas y artísticas

OD, el nuevo videojuego de

Esta es la función que debes desactivar si tienes el smartphone lento

Quitar o reducir las animaciones integradas en Android puede acelerar la apertura de aplicaciones y la navegación diaria, una solución rápida y reversible para usuarios frustrados por la lentitud del teléfono

Esta es la función que

Traducción en vivo en iOS 26: cómo funciona y qué ofrece la herramienta de IA de iPhone

La traducción en vivo está disponible solo en iPhone 15 Pro y modelos posteriores

Traducción en vivo en iOS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo limpiar la pantalla del

Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla

7 alimentos con potasio que ayudan a la salud de los músculos

El Quini 6 alcanzó un pozo récord de $ 6.700 millones: cuánto se llevará ARCA en concepto de impuestos

Los videos del caso del jubilado asesinado en Zárate que complicaron a los sospechosos

Un parto en un millón: nacieron en Salta trigemelas por segunda vez en el año

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump acusó a China

Donald Trump acusó a China de patrocinar la guerra en Ucrania

Diez episodios en audio para entender a Borges y disfrutarlo sin prejuicios

La ONU denunció la tortura sistemática contra civiles ucranianos detenidos en zonas ocupadas por Rusia

Un fuerte temporal dejó sin luz a cerca de medio millón de usuarios en San Pablo

Microplásticos en la cocina y en el consumo diario: las recomendaciones de los especialistas

TELESHOW
Tamara Báez y su hija

Tamara Báez y su hija Jamaica presentaron al nuevo integrante de la familia: “Bienvenido Peluche”

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un detalle sobre sus nietos: “Creen que somos la misma persona”

Soledad Pastorutti volvió a mostrar su exigencia en La Voz Argentina: “Tenía la vara más alta”

La amiga de Evangelina Anderson contó la intimidad del encuentro con Eros Ramazzotti tras el beso fallido a la modelo

El gesto de Roberto García Moritán con Pampita luego del robo que sufrió en su domicilio