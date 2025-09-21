Cómo transformar gratis una foto con tu pareja en una figura de acción con la IA de Google Gemini

La creación se puede adaptar a la preferencia del usuario. (Foto: Gemini)

La posibilidad de convertir una fotografía personal o en pareja en una figura de acción digital se ha consolidado como una de las tendencias más llamativas en redes sociales, gracias a la capacidad de la inteligencia artificial (IA) para crear representaciones hiperrealistas inspiradas en las colecciones de Bandai.

Esta práctica, que recuerda el auge de las ilustraciones generadas por ChatGPT al estilo del estudio Ghibli, ahora es accesible de forma gratuita a través de Google Gemini, permitiendo a cualquier usuario diseñar su propia figura virtual sin coste ni procedimientos complicados.

Por esta razón, con la combinación de prompts detallados, imágenes de alta calidad y las herramientas de personalización de Gemini, los usuarios pueden transformar sus fotografías en figuras de acción digitales listas para compartir o conservar, sin necesidad de conocimientos técnicos ni gasto económico.

Cuáles son los pasos para convertir una foto en pareja en una figura de acción

La imagen debe estar en buena resolución e iluminada. (imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso comienza con la selección de una imagen base de alta calidad. Es esencial que la fotografía elegida muestre a los dos sujetos, ya sea una pareja, unas mascotas o incluso objetos, de cuerpo completo, porque tanto la postura como la expresión serán replicadas por Gemini en la ilustración final.

La calidad de la imagen resulta determinante: si la fotografía carece de alguna parte del cuerpo, la inteligencia artificial puede inventar detalles o modificar la postura de manera inesperada, lo que afecta la naturalidad del resultado. Por ello, se debe utilizar imágenes completas y bien iluminadas.

Una vez seleccionada la fotografía, el siguiente paso consiste en redactar un prompt preciso y detallado. La instrucción más efectiva para este tipo de creaciones suele ser: “Crea una figura comercializada a escala 1/7 de los personajes de la foto, en un estilo y ambiente realistas. Coloca la figura sobre la mesa de un ordenador, usando una base circular de acrílico transparente sin ningún texto”.

Entre más específica sea la orden mejor será el resultado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para lograr un mayor nivel de personalización, se puede añadir: “En la pantalla del ordenador, muestra el proceso de modelado ZBrush de la figura, que debe tener las mismas facciones de la foto. Junto a la pantalla del ordenador, coloca una caja de embalaje de juguete estilo Bandai impresa con la ilustración original, y con unos colores parecidos a los personajes. En la caja debe poner como nombre [Nombre]”.

Qué considerar al convertir una imagen en una ilustración digital personalizada

Al introducir el prompt, es imprescindible asegurarse de que Gemini utilice la imagen de referencia adecuada. Para ello, se debe seleccionar la opción “Imagen” en la parte inferior de la interfaz y elegir la foto deseada desde la galería personal.

Este proceso ha sido utilizado para recrear montajes con famosos. (Foto: Gemini)

Omitir este paso puede llevar a resultados menos precisos, porque la inteligencia artificial necesita esa referencia visual para crear la figura. Asimismo, la personalización es otro aspecto relevante del proceso.

Mediante prompts detallados, es posible modificar el nombre que aparecerá en la caja de la figura, ajustar detalles como el color del embalaje o la disposición de los elementos, y adaptar la creación a las preferencias del usuario.

Además, se puede variar la escala de la figura, el tipo de base o el fondo, lo que permite experimentar con diferentes estilos y presentaciones.

Cuáles limites tiene esta tecnología que recrea ilustraciones digitales

La herramienta solo acepta información gráfica del propietario. (Foto: Europa Press)

En cuanto a las restricciones, la inteligencia artificial de Google solo procesa fotografías propias, ya sean de personas, mascotas o ilustraciones personales, y no admite imágenes de personas reales obtenidas de internet sin autorización, por motivos de privacidad.

No obstante, sí acepta dibujos, capturas de personajes de anime o cómic, e incluso objetos inanimados, lo que amplía el abanico de opciones creativas para los usuarios.

Una vez generada la imagen, Gemini ofrece la posibilidad de editar y ajustar los detalles, facilitando el retoque hasta alcanzar el resultado deseado. Cuando la creación está finalizada, las imágenes pueden descargarse para compartir en redes sociales o conservarse como un recuerdo original.