Cómo identificar cuando un WiFi público es peligroso y va a robar mis datos

Lo primero es verificar si la red tiene contraseña, ya que las conexiones abiertas suelen ser más riesgosas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Usar una red WiFi pública puede ser la única opción cuando nos quedamos sin datos móviles y necesitamos conectarnos a internet. Pero es clave recordar que este tipo de conexiones pueden presentar riesgos y exponer nuestra información personal.

Las redes WiFi públicas resultan peligrosas por distintos motivos. La Comunidad de Madrid advierte que, al conectarnos a una red compartida, nuestro dispositivo se vuelve visible para otros usuarios conectados al mismo punto. Esto puede facilitar que alguien acceda a nuestros datos personales y los sustraiga.

Para protegerse de estos riesgos, lo primero es comprobar si la red solicita contraseña. Aunque entrar sin clave resulta cómodo, este tipo de acceso suele representar un foco de riesgo: cualquier persona puede ingresar, incluidos quienes buscan interceptar información. Incluso cuando el servicio es gratuito, una red considerada legítima suele requerir algún tipo de autenticación.

Las redes que usan cifrado WEP son altamente vulnerables, ya que ofrecen un nivel de seguridad casi tan bajo como el de una red sin protección. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este sistema suele ser común en algunos aeropuertos. Cuentan con redes WiFi públicas, pero es necesario acceder a una página web e iniciar sesión con el correo electrónico.

Existen diferentes sistemas de seguridad, en orden de menor a mayor protección: WEP, WPA y WPA2. Las redes con cifrado WEP presentan la mayor vulnerabilidad; su nivel de seguridad es casi equivalente al de una red abierta.

De qué otras formas identificar cuando un WiFi público es peligroso

Otras formas de reconocer cuándo una red WiFi pública puede representar un peligro incluyen prestar atención a ciertos detalles clave. Si la red no tiene nombre reconocible o utiliza denominaciones genéricas como “WiFi Gratis” o “Free Public WiFi”, es recomendable desconfiar.

Es recomendable desconfiar de las redes que piden demasiados datos personales, como el número de teléfono, para permitir el acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene sospechar de aquellas conexiones que solicitan información personal excesiva para el acceso como tu número de teléfono u otros datos sensibles.

Cuando la red no cuenta con ningún tipo de cifrado o no aparece el icono de candado, existe un mayor riesgo de que terceros intercepten tus datos. Además, si tras conectarte empiezas a recibir ventanas emergentes o solicitudes de instalación de aplicaciones, es probable que el entorno no sea seguro.

Cómo protegerse al usar una red WiFi pública

Una vez tengas en cuenta los consejos para identificar si una red WiFi pública es segura y decidas conectarte, lo recomendable es seguir estas prácticas de protección:

Instalar un antivirus: Mantener un software de seguridad en el teléfono o en el ordenador ayuda a detectar y detener amenazas en tiempo real.

Es clave instalar un antivirus confiable en el dispostivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizar el dispositivo: Contar con todas las actualizaciones instaladas evita que terceros aprovechen vulnerabilidades del sistema.

Evitar aplicaciones bancarias: No es recomendable ingresar a cuentas bancarias ni realizar pagos en línea desde una red pública.

No compartir datos personales: Evita completar formularios con información sensible mientras uses este tipo de conexiones.

Navegar en modo incógnito: Si utilizas un equipo compartido, como en una universidad o biblioteca, abre el navegador en modo incógnito para que no se almacenen cookies ni historiales.

Usar una VPN: Como mínimo, proteger la conexión con una red privada virtual es esencial para resguardar tus datos, aconseja Rafael Santana, Channel Enablement Manager en Hillstone Networks.

Es altamente aconsejable utilizar una VPN para proteger los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué un WiFi público puede ser peligroso

Conectarse a una red WiFi pública puede parecer una opción práctica y gratuita, pero también implica riesgos importantes para la seguridad digital. Estas redes suelen carecer de las protecciones adecuadas, lo que facilita que ciberdelincuentes intercepten la información transmitida.

Al navegar en ellas, los datos personales, contraseñas o archivos pueden quedar expuestos a ataques como el robo de identidad o la suplantación de cuentas. Otro peligro común es la existencia de redes falsas que imitan nombres conocidos para engañar a los usuarios.

Además, la ausencia de cifrado convierte cada conexión en una puerta abierta para que terceros accedan a la actividad del dispositivo. Por eso, aunque resulten útiles para tareas simples como revisar noticias o ver contenido en streaming, es desaconsejable usarlas para acceder a información confidencial.