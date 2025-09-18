ChatGPT tendrá un modo adolescentes: detección de autolesiones, aviso a los padres y más funciones de protección

OpenAI desarrolla sistema de predicción de edad y controles parentales para usuarios menores de 18 años. (Reuters)

ChatGPT incorporará nuevas herramientas de protección destinadas especialmente a adolescentes. Una anuncio que llega luego de diferentes situaciones que involucraron a jóvenes usuarios de la inteligencia artificial, como el caso de un menor que se quitó la vida y Una anuncio que llega luego de diferentes situaciones que involucraron a jóvenes usuarios de la inteligencia artificial, como el caso de un menor que se quitó la vida y le encontraron conversaciones sobre este tema con el chatbot.

Las iniciativas de OpenAI responden tanto a demandas de familiares afectados como a la mirada atenta de las autoridades. Por lo que la plataforma ahora está creando un sistema para detectar a usuarios menores de edad.

Cuáles son las nuevas medidas y el monitoreo específico para adolescentes en ChatGPT

La empresa anunció la creación de un novedoso sistema de predicción de edad para identificar si las personas que emplean el chatbot pertenecen al grupo de menores de 18 años. De este modo, ChatGPT redirigirá automáticamente a quienes detecte dentro de ese rango a una versión adaptada de la plataforma, centrada en la protección y el filtro de contenidos sensibles.

Esta modalidad bloquea el acceso a material sexual explícito y aplica reglas estrictas sobre los tipos de conversaciones permitidas. Si el sistema advierte que un usuario menor está atravesando un estado emocional vulnerable o valora la posibilidad de hacerse daño, entrará en contacto expreso con los padres o, ante la imposibilidad de localizarlos, con autoridades pertinentes en situaciones de riesgo inminente.

La plataforma bloqueará contenido sensible y notificará a padres o autoridades ante situaciones de riesgo emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía priorizó la seguridad por encima de la libertad o la privacidad en el caso de adolescentes.

“Sabemos que estos principios pueden chocar y no todos coincidirán con nuestras decisiones, pero después de consultar a expertos, hicimos lo que creemos más apropiado y queremos mantener transparencia en nuestras intenciones”, expresó Altman en una publicación oficial.

Además, a partir de septiembre, los padres podrán vincular la cuenta de sus hijos a sus propias cuentas. Este desarrollo facilita la administración de las conversaciones, la desactivación de ciertas funciones y el establecimiento de límites horarios sobre el uso de ChatGPT.

Asimismo, los padres recibirán notificaciones cuando el sistema registre un momento de angustia aguda en el menor y podrán decidir, a través de controles parentales, la franja horaria disponible para interactuar con la herramienta.

Sam Altman destaca la prioridad de la seguridad sobre la privacidad en adolescentes que usan ChatGPT. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo ChatGPT protegerá la privacidad de los menores

Con estas modificaciones, OpenAI busca responder a un dilema presente en toda la industria: cómo equilibrar la privacidad, la autonomía y la seguridad de los usuarios más jóvenes.

El propio Altman reconoció el desafío de proteger a los adolescentes en un contexto donde la plataforma recopila información profunda y confidencial sobre quienes la utilizan. Según el directivo, las conversaciones con la inteligencia artificial exigen un nivel de resguardo similar al que se concede en interacciones médico-paciente o abogado-cliente, por la naturaleza privada de los temas tratados.

El modelo destina a los adultos una mayor flexibilidad y autonomía, con el compromiso de “tratar a los usuarios adultos como adultos”, pero para menores impone restricciones más rigurosas. Los adolescentes, por ejemplo, no podrán recibir consejos sobre situaciones extremas ni participar de intercambios que, aunque sean enmarcados en la ficción, puedan ser perjudiciales.

En caso de detectar una crisis emocional seria, ChatGPT accionará los protocolos de comunicación con los cuidadores o las autoridades, resguardando la integridad de la persona.

El sistema de predicción de edad limitará el acceso y exigirá documentación en países específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto central es el sistema de predicción de edad, que analiza patrones para estimar la edad real de los usuarios. Cuando existen dudas, la experiencia de uso se limitará automáticamente para menores de 18 años. En algunos países, podrá exigirse la presentación de documentación como prueba, lo cual introduce debate sobre el balance entre seguridad y privacidad.

El acceso diferenciado también extiende la protección a evitar el envío de ciertas respuestas, conversaciones sugestivas o recomendaciones técnicas que puedan resultar indeseables o peligrosas para usuarios jóvenes.

La compañía remarcó que los avances en los sistemas se centran en la prevención proactiva, priorizando el bienestar ante cualquier otra consideración.