Una granja en Alemania opera aún con Windows 95 y clasifica 40.000 huevos diarios

Windows 95 cumplió 30 años desde su lanzamiento. (Foto: Microsoft)

Aunque Windows 95 tiene ya tres décadas y quedó fuera de soporte desde 2001, este sistema operativo sigue resultando esencial para ciertas aplicaciones industriales que el paso del tiempo no ha reemplazado.

En Düsseldorf, Alemania, la granja avícola del agricultor Peter Huber ejemplifica esta realidad: el sistema controla la maquinaria que registra y clasifica a diario unos 40.000 huevos, tarea crítica para la rentabilidad y el orden del negocio.

Tecnología antigua, función vital en la producción diaria

La máquina principal de la granja, instalada en un espacio de 40 por 40 metros, utiliza Windows 95 para llevar un registro detallado del peso, la calidad y la procedencia de cada huevo. Este proceso automatizado también organiza los huevos en cajas de seis o diez unidades antes de que sigan a su destino final.

Windows 95 revolucionó el mundo de la computación al integrar acceso a internet. (Foto: Microsoft)

El granjero Huber relató que, a pesar de la antigüedad del sistema, sigue funcionando de modo estable y eficiente: “Si algo se traba, reinicio el sistema y todo vuelve a funcionar. Es más estable que programas más nuevos”, comentó al medio WDR.

Aunque la parte mecánica de la maquinaria podría seguir operando de forma independiente, cualquier pérdida del software obligaría a registrar todo de manera manual, lo que supondría un retroceso significativo y mayor probabilidad de errores, además de restar competitividad.

Una situación extendida en Europa

El caso de la granja de Huber no es único. En Europa existen otras explotaciones agrícolas e industriales que aún dependen de versiones antiguas de Windows, principalmente porque el software personalizado que controla estos sistemas no ha sido actualizado para trabajar con plataformas más recientes.

El programador original ya no ofrece mantenimiento ni migraciones, y los agricultores deben buscar repuestos, incluso impresoras compatibles, para mantener el flujo operativo.

La granja aún conserva el antiguo sistema operativo de Microsoft para controlar la producción . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal obstáculo para el cambio es el costo. Huber advierte que reemplazar la máquina entera costaría lo mismo que una vivienda, motivo suficiente para mantener lo que sigue resultando útil y robusto. “Es vieja, pero confiable. Esperamos que siga funcionando muchos años más”, asegura.

Las diferencias de Windows 95 con los sistemas actuales

Comparar Windows 95 con un sistema moderno como Windows 11 resalta la magnitud del progreso tecnológico desde 1995. Windows 95 fue pionero por popularizar el botón de inicio, la barra de tareas y el concepto de Plug and Play, aunque visualmente era muy básico, con menús en gris y estructura angular. Su núcleo híbrido de 16 y 32 bits dependía de MS-DOS, lo que limitaba el desempeño y la estabilidad del sistema.

En cambio, los sistemas recientes como Windows 11 ofrecen una interfaz pulida, altamente personalizable y optimizada tanto para pantallas de alta resolución como para el uso táctil.

La arquitectura está basada completamente en 64 bits, con soporte para procesadores multinúcleo, mayor memoria RAM y capacidades multitarea avanzadas. La transición a una plataforma moderna ofrece ventajas que Windows 95 no puede igualar, pero migrar hardware y software crítico antiguo implica grandes desafíos y costos.

Hoy, sistemas como Windows 11 integran Windows Defender, autenticación biométrica (como Windows Hello), actualizaciones automáticas de seguridad y cifrado total mediante BitLocker - MICROSOFT

Seguridad, conectividad y catálogo de hardware

En cuestiones de seguridad, la diferencia entre ambas generaciones es aún más marcada. Windows 95 carecía por completo de firewall, cifrado de disco, control de cuentas de usuario o de herramientas efectivas contra malware.

Actualmente sistemas como Windows 11 integran Windows Defender, autenticación biométrica (como Windows Hello), actualizaciones automáticas de seguridad y cifrado total mediante BitLocker.

La conectividad también ha cambiado radicalmente. Windows 95 llegó en una época en la que acceder a internet requería conexiones telefónicas lentas y el uso del protocolo TCP/IP apenas era novedoso. Los sistemas modernos gestionan WiFi, Bluetooth, conexiones celulares y funciones integradas en la nube, como OneDrive, permitiendo respaldo automático y colaboración en tiempo real.

En aspectos de hardware, Windows 95 introdujo el concepto de Plug and Play, pero no ofrecía soporte USB en sus primeras versiones, y la instalación de controladores solía ser manual. Hoy, casi cualquier periférico es plug-and-play y los drivers se identifican y actualizan por sí mismos, facilitando la experiencia de uso.

La historia de la granja de Düsseldorf pone en relieve cómo, pese a la obsolescencia tecnológica, la confianza y el rol crítico de ciertos sistemas pueden extender su vida útil mucho más allá de lo que marcan las tendencias del mercado.