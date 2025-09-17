PS5 se actualiza: ahora podrás alternar mandos más fácil y ahorrar más energía

PlayStation 5 trajo nuevas actualizaciones. (Foto: Sony)

Sony ha liberado una nueva actualización para la PlayStation 5 que incorpora dos funciones clave destinadas a mejorar la experiencia del usuario: el cambio rápido de mandos inalámbricos y un modo de ahorro de energía para juegos compatibles. La compañía destacó que estas novedades buscan ofrecer mayor flexibilidad a los jugadores y, al mismo tiempo, optimizar el consumo energético de la consola.

El anuncio marca un paso importante en la evolución de la plataforma, ya que facilita la compatibilidad multiplataforma de los mandos DualSense y DualSense Edge, además de introducir una herramienta con la que Sony pretende reducir el impacto ambiental del uso prolongado de la consola.

Emparejamiento en múltiples dispositivos

Uno de los cambios más esperados tiene que ver con los controles de PS5. Con esta actualización, los DualSense y DualSense Edge pueden registrarse en hasta cuatro dispositivos distintos de forma simultánea, lo que permite alternar entre ellos sin necesidad de repetir el proceso de vinculación en cada ocasión.

Sony explicó que los mandos están diseñados para funcionar no solo con la consola, sino también con PC, Mac y teléfonos móviles. Esta característica refuerza la visión de ofrecer una experiencia de juego más flexible, que se adapte a usuarios que combinan distintos dispositivos en su rutina diaria de entretenimiento digital.

(blog.latam.playstation.com)

El procedimiento de emparejamiento es sencillo. El jugador debe mantener presionados el botón PS y uno de los botones de acción —triángulo, círculo, cruz o cuadrado— durante cinco segundos, hasta que la barra luminosa y el indicador de jugador parpadeen dos veces. Posteriormente, el dispositivo elegido se podrá vincular vía bluetooth en la ranura seleccionada.

Si el control se encuentra conectado mediante cable USB, es necesario desconectarlo antes de iniciar el proceso y asegurarse de que tanto la barra luminosa como el indicador estén apagados. Una vez configurados, cambiar entre dispositivos resulta más ágil: basta con pulsar el botón PS y el botón de acción correspondiente durante tres segundos, sin importar si el mando está encendido o apagado.

Sony subrayó que esta función evita que los usuarios tengan que repetir constantemente el emparejamiento de sus mandos, lo que simplifica el uso multiplataforma y ahorra tiempo a los jugadores.

Mando de la PS5. (amphetaminesaltcombo/Reddit)

Ahorro de energía en juegos compatibles

La otra gran novedad es la introducción de un modo de ahorro de energía, disponible en el menú de configuración de la consola bajo el apartado “Ahorro de energía”. Esta función está diseñada para reducir el consumo eléctrico durante la ejecución de determinados títulos compatibles, sin afectar de manera significativa la experiencia de juego.

La compañía indicó que esta característica responde a su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En la práctica, permitirá que los jugadores disfruten de sus títulos favoritos mientras disminuyen el impacto energético de la consola, un aspecto cada vez más relevante en la industria tecnológica.

Sony confirmó que algunos de los próximos lanzamientos, como Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls y Ghost of Yotei, contarán con soporte para este modo desde el inicio. Además, adelantó que la lista de juegos compatibles crecerá progresivamente a medida que los desarrolladores adopten esta función en sus proyectos.

Nuevo modo de ahorro de energía de la PS5. - Crédito Difusión

Actualización disponible desde este miércoles

La actualización comenzó a distribuirse este miércoles de forma global y puede instalarse directamente desde el menú de ajustes de la PlayStation 5. Los jugadores solo deben asegurarse de tener la consola conectada a internet y con espacio disponible para la descarga e instalación.

Con este lanzamiento, Sony refuerza su estrategia de ampliar las posibilidades de la PS5 más allá del hardware inicial, mejorando la experiencia con actualizaciones periódicas que responden tanto a las necesidades de los jugadores como a las tendencias de sostenibilidad en el sector tecnológico.

El cambio rápido de mando y el nuevo modo de ahorro de energía representan un paso más en la consolidación de la PS5 como una consola versátil, adaptada a diferentes entornos de uso y preparada para responder a los desafíos de una industria en constante evolución.