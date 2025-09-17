Tecno

PS5 se actualiza: ahora podrás alternar mandos más fácil y ahorrar más energía

La consola ahora permite registrar mandos en hasta cuatro dispositivos y alternar entre ellos con un solo gesto

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
PlayStation 5 trajo nuevas actualizaciones.
PlayStation 5 trajo nuevas actualizaciones. (Foto: Sony)

Sony ha liberado una nueva actualización para la PlayStation 5 que incorpora dos funciones clave destinadas a mejorar la experiencia del usuario: el cambio rápido de mandos inalámbricos y un modo de ahorro de energía para juegos compatibles. La compañía destacó que estas novedades buscan ofrecer mayor flexibilidad a los jugadores y, al mismo tiempo, optimizar el consumo energético de la consola.

El anuncio marca un paso importante en la evolución de la plataforma, ya que facilita la compatibilidad multiplataforma de los mandos DualSense y DualSense Edge, además de introducir una herramienta con la que Sony pretende reducir el impacto ambiental del uso prolongado de la consola.

Emparejamiento en múltiples dispositivos

Uno de los cambios más esperados tiene que ver con los controles de PS5. Con esta actualización, los DualSense y DualSense Edge pueden registrarse en hasta cuatro dispositivos distintos de forma simultánea, lo que permite alternar entre ellos sin necesidad de repetir el proceso de vinculación en cada ocasión.

Sony explicó que los mandos están diseñados para funcionar no solo con la consola, sino también con PC, Mac y teléfonos móviles. Esta característica refuerza la visión de ofrecer una experiencia de juego más flexible, que se adapte a usuarios que combinan distintos dispositivos en su rutina diaria de entretenimiento digital.

(blog.latam.playstation.com)
(blog.latam.playstation.com)

El procedimiento de emparejamiento es sencillo. El jugador debe mantener presionados el botón PS y uno de los botones de acción —triángulo, círculo, cruz o cuadrado— durante cinco segundos, hasta que la barra luminosa y el indicador de jugador parpadeen dos veces. Posteriormente, el dispositivo elegido se podrá vincular vía bluetooth en la ranura seleccionada.

Si el control se encuentra conectado mediante cable USB, es necesario desconectarlo antes de iniciar el proceso y asegurarse de que tanto la barra luminosa como el indicador estén apagados. Una vez configurados, cambiar entre dispositivos resulta más ágil: basta con pulsar el botón PS y el botón de acción correspondiente durante tres segundos, sin importar si el mando está encendido o apagado.

Sony subrayó que esta función evita que los usuarios tengan que repetir constantemente el emparejamiento de sus mandos, lo que simplifica el uso multiplataforma y ahorra tiempo a los jugadores.

Mando de la PS5. (amphetaminesaltcombo/Reddit)
Mando de la PS5. (amphetaminesaltcombo/Reddit)

Ahorro de energía en juegos compatibles

La otra gran novedad es la introducción de un modo de ahorro de energía, disponible en el menú de configuración de la consola bajo el apartado “Ahorro de energía”. Esta función está diseñada para reducir el consumo eléctrico durante la ejecución de determinados títulos compatibles, sin afectar de manera significativa la experiencia de juego.

La compañía indicó que esta característica responde a su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En la práctica, permitirá que los jugadores disfruten de sus títulos favoritos mientras disminuyen el impacto energético de la consola, un aspecto cada vez más relevante en la industria tecnológica.

Sony confirmó que algunos de los próximos lanzamientos, como Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls y Ghost of Yotei, contarán con soporte para este modo desde el inicio. Además, adelantó que la lista de juegos compatibles crecerá progresivamente a medida que los desarrolladores adopten esta función en sus proyectos.

Nuevo modo de ahorro de
Nuevo modo de ahorro de energía de la PS5. - Crédito Difusión

Actualización disponible desde este miércoles

La actualización comenzó a distribuirse este miércoles de forma global y puede instalarse directamente desde el menú de ajustes de la PlayStation 5. Los jugadores solo deben asegurarse de tener la consola conectada a internet y con espacio disponible para la descarga e instalación.

Con este lanzamiento, Sony refuerza su estrategia de ampliar las posibilidades de la PS5 más allá del hardware inicial, mejorando la experiencia con actualizaciones periódicas que responden tanto a las necesidades de los jugadores como a las tendencias de sostenibilidad en el sector tecnológico.

El cambio rápido de mando y el nuevo modo de ahorro de energía representan un paso más en la consolidación de la PS5 como una consola versátil, adaptada a diferentes entornos de uso y preparada para responder a los desafíos de una industria en constante evolución.

Temas Relacionados

PlayStation 5PS5SonyLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nueva ola de ciberataques pone en riesgo tarjetas de crédito de huéspedes en hoteles de Latinoamérica y España

Un informe de Kaspersky detalla cómo un grupo de ciberdelincuentes regresa con técnicas más sofisticadas, poniendo en riesgo datos financieros y personales de huéspedes y empleados de la industria hotelera

Nueva ola de ciberataques pone

Una granja en Alemania opera aún con Windows 95 y clasifica 40.000 huevos diarios

Tres décadas después de su lanzamiento, el veterano sistema operativo continúa controlando el proceso diario de clasificación de huevos en Düsseldorf

Una granja en Alemania opera

Qué tareas aprueban y cuáles rechazan los estadounidenses para la inteligencia artificial

Un estudio del Pew Research Center, realizado en todo Estados Unidos, muestra un fuerte respaldo a la IA en ciertos ámbitos, pero un marcado rechazo en áreas que afectan la creatividad y las relaciones personales

Qué tareas aprueban y cuáles

El truco definitivo para proteger tus conversaciones de WhatsApp en Android y iPhone

La aplicación de mensajería permite bloquear el acceso a los chats mediante huella dactilar o Face ID

El truco definitivo para proteger

WhatsApp ahora integra recordatorios para mensajes en su aplicación para iPhone

La nueva función permite asociar alertas a mensajes específicos, programar avisos personalizados y gestionar tareas directamente en la app de mensajería, mejorando la productividad y la privacidad

WhatsApp ahora integra recordatorios para
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Gracias a todos los que

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas”: el mensaje de Caputo en redes cuando el dólar rozó la banda de flotación

Qué es el cáncer de células escamosas in situ que le diagnosticaron a Jair Bolsonaro y cómo se trata

La Reserva Federal bajó la tasa de interés, una medida que puede beneficiar a la economía argentina

Hallan un misterioso cambio en el núcleo de la Tierra mediante datos satelitales

Delivery de drogas con taxis y la sospecha de prefectos que filtraban datos a una banda lideraba por dos presos

INFOBAE AMÉRICA
El líder bielorruso Lukashenko habló

El líder bielorruso Lukashenko habló de su posible retirada: “Busco futuros presidentes, quiero verlos”

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

Terminaron las maniobras ruso-bielorrusas Západ-2025 y las tropas vuelven a sus bases

Estados Unidos designó como terroristas a cuatro milicias iraníes

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

TELESHOW
La profunda reflexión de Katja

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"

Quién es el deportista con el que vinculan a Laurita Fernández luego de su separación de Peluca Brusca

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”