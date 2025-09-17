Modo Avengers en WhatsApp: esta es la forma más fácil y rápida de activarlo

Esta es una serie de configuraciones que el usuario activa de forma manual. (Fotocomposición: Infobae)

WhatsApp en modo Avengers es un conjunto de configuraciones que los usuarios pueden activar para personalizar su experiencia en la aplicación móvil.

Por ejemplo, permite crear imágenes usando la inteligencia artificial integrada en la app móvil e interactuar con chatbots de IA inspirados en personajes como Capitán América o Iron Man directamente dentro de la plataforma de mensajería.

Es importante destacar que se trata de configuraciones adicionales y no de una función oficial de WhatsApp ni de Meta.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en el modo Avengers de WhatsApp, solo necesitas abrir la app y pulsar el ícono del círculo azul en la parte inferior de la pantalla para iniciar un chat con Meta AI. A partir de ahí, puedes escribir prompts que indiquen exactamente qué deseas generar. Algunos ejemplos de prompts que puedes usar son:

Con Meta AI, los usuarios pueden crear diversas fotos según su imaginación. REUTERS/Yves Herman/File Photo

“Dibuja a Iron Man volando sobre Nueva York al estilo cómic”. “Crea una imagen de Capitán América en acción, lanzando su escudo en medio de una batalla épica”. “Genera a Black Widow infiltrándose en un laboratorio secreto con luces neón”. “Ilustra a Thor invocando un rayo en un cielo tormentoso al estilo cinematográfico”. “Haz una imagen de Hulk aplastando un robot gigante, con estilo realista”. “Crea un retrato de Doctor Strange manipulando hechizos mágicos en un fondo cósmico”. “Dibuja a Spider-Man balanceándose entre rascacielos durante la puesta de sol”. “Genera a Loki sonriendo maliciosamente, con su cetro en mano y fondo oscuro”. “Crea una escena de los Avengers reunidos listos para la batalla final, estilo épico cinematográfico”. “Haz una imagen de Capitana Marvel volando entre planetas, con efecto de luz brillante y colores vibrantes”.

Los usuarios cuentan con la posibilidad de modificar el prompt. (WhatsApp)

Con estos prompts, puedes experimentar y personalizar las imágenes según tus preferencias, ajustando el estilo, la perspectiva o los detalles de cada personaje para obtener resultados únicos y divertidos.

Cómo cambiar el fondo de chats de WhatsApp

Para cambiar el fondo de chats de WhatsApp en el modo Avengers, es necesario haber generado la imagen con Meta AI. Luego, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Estos chatbots son creados por otros usuarios. (WhatsApp)

Cómo hablar con los Avengers en WhatsApp

Para hablar con los Avengers en WhatsApp, primero debes ir al apartado ‘Chatear con las IAs’, que se encuentra en la pestaña de ‘Contactos’. Una vez dentro, puedes buscar al Vengador o Avenger de tu interés.

Hay varios chatbots disponibles de personajes como Iron Man, Capitán América, Black Widow, Pantera Negra, Hulk, entre otros. Con ellos, los usuarios pueden simular conversaciones con sus superhéroes favoritos.

Es importante destacar que estos chatbots son creados por otros usuarios y no por Marvel. Además, al tratarse de herramientas de inteligencia artificial, se recomienda evitar compartir información personal o datos privados durante las interacciones.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen con la banda sonora de Avengers. (WhatsApp)

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones en WhatsApp

Otra opción del modo Avengers en WhatsApp es cambiar el sonido de las notificaciones por la banda sonora de estos superhéroes de Marvel. Para hacerlo, primero debes descargar el sonido de tu elección y luego seguir este sencillo paso a paso:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

El modo Avengers en WhatsApp está pensado para los seguidores de Marvel que desean dar un toque personalizado a su experiencia en la aplicación. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Para quiénes es el modo Avengers en WhatsApp

El modo Avengers en WhatsApp está diseñado para los fans de Marvel que quieren personalizar su experiencia en la app.

Permite interactuar con chatbots de superhéroes, crear imágenes con inteligencia artificial y cambiar sonidos de notificaciones por bandas sonoras de los Vengadores. Es ideal para quienes buscan diversión, creatividad y un toque temático en sus chats.