Tecno

Modo Avengers en WhatsApp: esta es la forma más fácil y rápida de activarlo

Los usuarios pueden generar imágenes con ayuda de Meta AI, así como interactuar con sus superhéroes favoritos de Marvel con los chatbots de inteligencia artificial

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Esta es una serie de
Esta es una serie de configuraciones que el usuario activa de forma manual. (Fotocomposición: Infobae)

WhatsApp en modo Avengers es un conjunto de configuraciones que los usuarios pueden activar para personalizar su experiencia en la aplicación móvil.

Por ejemplo, permite crear imágenes usando la inteligencia artificial integrada en la app móvil e interactuar con chatbots de IA inspirados en personajes como Capitán América o Iron Man directamente dentro de la plataforma de mensajería.

Es importante destacar que se trata de configuraciones adicionales y no de una función oficial de WhatsApp ni de Meta.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en el modo Avengers de WhatsApp, solo necesitas abrir la app y pulsar el ícono del círculo azul en la parte inferior de la pantalla para iniciar un chat con Meta AI. A partir de ahí, puedes escribir prompts que indiquen exactamente qué deseas generar. Algunos ejemplos de prompts que puedes usar son:

Con Meta AI, los usuarios
Con Meta AI, los usuarios pueden crear diversas fotos según su imaginación. REUTERS/Yves Herman/File Photo
  1. “Dibuja a Iron Man volando sobre Nueva York al estilo cómic”.
  2. “Crea una imagen de Capitán América en acción, lanzando su escudo en medio de una batalla épica”.
  3. “Genera a Black Widow infiltrándose en un laboratorio secreto con luces neón”.
  4. “Ilustra a Thor invocando un rayo en un cielo tormentoso al estilo cinematográfico”.
  5. “Haz una imagen de Hulk aplastando un robot gigante, con estilo realista”.
  6. “Crea un retrato de Doctor Strange manipulando hechizos mágicos en un fondo cósmico”.
  7. “Dibuja a Spider-Man balanceándose entre rascacielos durante la puesta de sol”.
  8. “Genera a Loki sonriendo maliciosamente, con su cetro en mano y fondo oscuro”.
  9. “Crea una escena de los Avengers reunidos listos para la batalla final, estilo épico cinematográfico”.
  10. “Haz una imagen de Capitana Marvel volando entre planetas, con efecto de luz brillante y colores vibrantes”.
Los usuarios cuentan con la
Los usuarios cuentan con la posibilidad de modificar el prompt. (WhatsApp)

Con estos prompts, puedes experimentar y personalizar las imágenes según tus preferencias, ajustando el estilo, la perspectiva o los detalles de cada personaje para obtener resultados únicos y divertidos.

Cómo cambiar el fondo de chats de WhatsApp

Para cambiar el fondo de chats de WhatsApp en el modo Avengers, es necesario haber generado la imagen con Meta AI. Luego, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’.
  3. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’.
  4. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.
Estos chatbots son creados por
Estos chatbots son creados por otros usuarios. (WhatsApp)

Cómo hablar con los Avengers en WhatsApp

Para hablar con los Avengers en WhatsApp, primero debes ir al apartado ‘Chatear con las IAs’, que se encuentra en la pestaña de ‘Contactos’. Una vez dentro, puedes buscar al Vengador o Avenger de tu interés.

Hay varios chatbots disponibles de personajes como Iron Man, Capitán América, Black Widow, Pantera Negra, Hulk, entre otros. Con ellos, los usuarios pueden simular conversaciones con sus superhéroes favoritos.

Es importante destacar que estos chatbots son creados por otros usuarios y no por Marvel. Además, al tratarse de herramientas de inteligencia artificial, se recomienda evitar compartir información personal o datos privados durante las interacciones.

Los usuarios pueden configurar las
Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen con la banda sonora de Avengers. (WhatsApp)

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones en WhatsApp

Otra opción del modo Avengers en WhatsApp es cambiar el sonido de las notificaciones por la banda sonora de estos superhéroes de Marvel. Para hacerlo, primero debes descargar el sonido de tu elección y luego seguir este sencillo paso a paso:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’.
  3. Pulsar ‘Tono de notificación’.
  4. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
  5. Seleccionar el audio previamente descargado.
El modo Avengers en WhatsApp
El modo Avengers en WhatsApp está pensado para los seguidores de Marvel que desean dar un toque personalizado a su experiencia en la aplicación. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Para quiénes es el modo Avengers en WhatsApp

El modo Avengers en WhatsApp está diseñado para los fans de Marvel que quieren personalizar su experiencia en la app.

Permite interactuar con chatbots de superhéroes, crear imágenes con inteligencia artificial y cambiar sonidos de notificaciones por bandas sonoras de los Vengadores. Es ideal para quienes buscan diversión, creatividad y un toque temático en sus chats.

Temas Relacionados

WhatsAppAvengersMarvelMeta AIInteligencia artificialAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp: ahora podemos crear notificaciones y recordatorios para no olvidar responder un mensaje

Si recibes una invitación y todavía no has decidido tu asistencia, puedes configurar un recordatorio que te indique cuándo responder a quien la envió

WhatsApp: ahora podemos crear notificaciones

Nueva ola de ciberataques pone en riesgo tarjetas de crédito de huéspedes en hoteles de Latinoamérica y España

Un informe de Kaspersky detalla cómo un grupo de ciberdelincuentes regresa con técnicas más sofisticadas, poniendo en riesgo datos financieros y personales de huéspedes y empleados de la industria hotelera

Nueva ola de ciberataques pone

PS5 se actualiza: ahora podrás alternar mandos más fácil y ahorrar más energía

La consola ahora permite registrar mandos en hasta cuatro dispositivos y alternar entre ellos con un solo gesto

PS5 se actualiza: ahora podrás

Una granja en Alemania opera aún con Windows 95 y clasifica 40.000 huevos diarios

Tres décadas después de su lanzamiento, el veterano sistema operativo continúa controlando el proceso diario de clasificación de huevos en Düsseldorf

Una granja en Alemania opera

Qué tareas aprueban y cuáles rechazan los estadounidenses para la inteligencia artificial

Un estudio del Pew Research Center, realizado en todo Estados Unidos, muestra un fuerte respaldo a la IA en ciertos ámbitos, pero un marcado rechazo en áreas que afectan la creatividad y las relaciones personales

Qué tareas aprueban y cuáles
ÚLTIMAS NOTICIAS
La muerte de Liam Payne:

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

Supermercado, juegos online y un pasaje a España: los gastos de la maestra jardinera buscada por una estafa millonaria

La Marcha Universitaria, en fotos: así se vio la movilización que reclamó frente al Congreso de la Nación

De Dua Lipa a Dakota Johnson: las celebrities que lideran la revolución de la lenceria en la vestimenta

El dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones

INFOBAE AMÉRICA
Una pintura atribuida a Rubens

Una pintura atribuida a Rubens es exhibida públicamente en una iglesia de París

El agujero de ozono y 40 años de esfuerzos globales: qué muestran los datos más recientes sobre su avance

Tras 100 años bajo el mar: se conocieron los impactantes tesoros ocultos del Britannic, el gemelo del Titanic

El Gobierno de Erdogan destituyó a otro alcalde del principal partido opositor turco

Pep Guardiola y su elección sobre el entrenador más importante de todos los tiempos: “Es el mejor”

TELESHOW
Entre besos y caricias: el

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"