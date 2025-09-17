Cómo tener una foto Polaroid con tu artista o personaje favorito usando Gemini de Google

Renzo C. Loayza junto a Shrek. (Composición Infobae: Gemini)

Las imágenes tipo Polaroid junto a celebridades, superhéroes o personajes de ficción son una tendencia en auge que ha conquistado las redes sociales durante 2025. Ahora, millones de usuarios pueden simular instantáneas con ídolos de la cultura pop gracias al asistente de IA de Google, Gemini, que permite crear retratos realistas y personalizados en segundos, sin necesidad de conocimientos en edición digital o fotografía profesional.

Cómo puedes crear tu foto tipo Polaroid con tu héroe favorito usando Gemini

Accede a Gemini

Ingresa a la plataforma de Gemini desde tu navegador favorito o descarga la app móvil si está disponible en tu región. Es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google para acceder a las funciones de generación de imágenes.

Prepara y carga tu retrato (opcional)

Si quieres aparecer en la foto junto a una celebridad, superhéroe o personaje de ficción, selecciona una foto tuya bien iluminada, frontal y con fondo claro. Súbela en la interfaz de Gemini y concede los permisos requeridos para su uso en la generación de la imagen.

Los montajes digitales con famosos es tendencia en redes sociales. (Foto: Gemini)

Redacta un prompt detallado

Describe con precisión lo que deseas obtener. Sé específico con los nombres de los personajes o celebridades, el tipo de pose, el fondo, la luz y cualquier rasgo especial. Por ejemplo: “Foto tipo Polaroid con flash, yo posando junto a Spider-Man frente a una cortina blanca, ambos abrazados, efecto vintage y bordes difuminados”.

Personaliza los detalles de tu escena

Agrega información adicional para perfeccionar el resultado: puedes pedir cierta vestimenta, un fondo especial, accesorios, un gesto determinado o incluso el tipo de atmósfera (alegre, nostálgica, etc.). Cuantos más detalles incluyas, más preciso será el resultado.

Genera y revisa opciones

Haz clic en el botón de generar. Gemini procesará tu solicitud y, en segundos, mostrará varias propuestas de imagen. Observa cada una, selecciona la que más te guste o ajusta el prompt si deseas modificar algún aspecto.

La inteligencia artificial permite crear fotos con famosos como Messi o Michael Jackson usando Gemini. (Gemini)

Descarga la imagen final

Cuando encuentres la opción ideal, descárgala en alta calidad. Puedes guardar varias versiones si prefieres comparar estilos o compartir diferentes alternativas en redes sociales.

Comparte y etiqueta como contenido creado por IA

Al compartir tu obra en plataformas digitales, indica que la imagen fue generada por inteligencia artificial, especialmente si aparecen celebridades o personajes reconocibles, para promover un uso ético y evitar confusiones.

Seguridad, controles y el auge de las Polaroid digitales

La popularidad de estos retratos digitales responde tanto a la nostalgia por la fotografía instantánea como al asombro ante las capacidades de la inteligencia artificial. Gemini y sistemas similares incorporan filtros y etiquetas digitales para prevenir la creación de deepfakes perjudiciales o el uso indebido de la imagen de personas reales sin autorización.

El proceso para generar imágenes realistas con celebridades requiere seguir pasos específicos en la plataforma de Google. (Gemini)

Google pide a los usuarios que aclaren el origen artificial de la foto, sobre todo si aparecen figuras reconocibles, contribuyendo así a un entorno digital más seguro y transparente.

Esta tendencia viral entronca con otros fenómenos recientes, como la creación de retratos al estilo Ghibli, y amplía las posibilidades creativas de la fotografía social. Hoy, con solo una descripción, es posible obtener una Polaroid virtual con aquel actor, cantante o superhéroe que se admira, fusionando la emoción de lo analógico con la innovación digital.

Así, la inteligencia artificial redefine cómo se generan recuerdos, estimula la imaginación colectiva e inaugura nuevas formas de expresión visual personalizable.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos al estilo Studio Ghibli. (ChatGPT)

En qué consiste el estilo Studio Ghibli

El estilo Studio Ghibli se caracteriza por representar mundos de fantasía con un alto nivel de detalle y una atmósfera cálida y nostálgica. Sus ilustraciones suelen mostrar paisajes exuberantes, colores suaves, personajes de rasgos expresivos y vestimenta tradicional, transmitiendo emociones y una esencia mágica en cada escena.

Además, este estilo resalta la integración de la naturaleza con lo cotidiano y la presencia de criaturas fantásticas o elementos sobrenaturales presentados de modo amigable. La estética Ghibli combina delicadeza visual, animación fluida y escenarios en los que la imaginación y la ternura son elementos centrales, inspirando a artistas y generadores de imágenes digitales en todo el mundo.