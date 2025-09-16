Tecno

Por qué está cambiando la industria del transporte de carga con la tecnología: se acabaron los bloqueos

La incorporación de estas tecnologías permite a transportistas adaptarse mejor a las condiciones cambiantes y mejorar la capacidad de respuesta

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Plataformas como Drivin, un TMS
Plataformas como Drivin, un TMS (Transport Management System) en la nube, posibilitan la optimización de rutas. (Composición Infobae: Drivin)

El sector del transporte de carga en Colombia enfrenta desafíos cada vez mayores debido a factores como la reforma laboral, el aumento en los precios del combustible, bloqueos en las vías y nuevas regulaciones estatales.

Ante el incremento anual del 8,55% en el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) reportado por el DANE, institución de estadísticas oficiales en Colombia, en julio de 2025, la industria observa en la digitalización una vía efectiva para mejorar la eficiencia y responder a un entorno en constante tensión.

Digitalización y tecnología: soluciones clave para el transporte de carga en Colombia

La transformación digital se ha consolidado como un recurso para las empresas de transporte. Según la Encuesta Nacional de Logística, el 44,9% de las compañías colombianas del sector utiliza servicios en la nube y el 25,1% implementa inteligencia artificial, reflejando un incremento en la eficacia de las operaciones logísticas de 9,5% a 10,2%.

La incorporación de estas tecnologías permite a transportistas adaptarse mejor a las condiciones cambiantes, anticipar problemas y mejorar tanto la capacidad de respuesta como la reducción de costos operativos.

La transformación digital se ha
La transformación digital se ha consolidado como un recurso para las empresas de transporte. (contacto.driv.in)

Expertos del área, como Juan Angel, country manager de Drivin en Colombia, afirman que la digitalización no solo optimiza procesos, sino que también aporta competitividad en escenarios complejos: “permite a las empresas de carga tener una mayor capacidad de respuesta, reducir costos y generar mejores estrategias anticipándose a los escenarios más complejos donde la operación se puede ver afectada”.

Plataformas como Drivin, un TMS (Transport Management System) en la nube, posibilitan la optimización de rutas, el recorte de vehículos innecesarios y el ahorro de combustible, además de reducir hasta un 60% el tiempo destinado a la liquidación de transporte.

Monitoreo y automatización: avances que transforman la logística

La implementación de sistemas TMS no solo automatiza el cálculo de costos y tarifas, sino que habilita el monitoreo en tiempo real de rutas. La visibilidad de incidencias como bloqueos, retrasos o condiciones adversas permite a las empresas tomar decisiones inmediatas, protegiendo tanto las mercancías como la seguridad de los conductores.

De acuerdo con cifras de Colfecar (gremio de transporte y logística de Colombia) hasta julio de 2025, se reportaron 42 eventos en las carreteras con 206 vehículos afectados por vandalismo o incendio, 113 agresiones a transportistas y 76 extorsiones o amenazas. En este contexto, las alertas automáticas generadas por las plataformas digitales resultan una herramienta vital de protección y gestión de riesgos.

La implementación de sistemas TMS
La implementación de sistemas TMS no solo automatiza el cálculo de costos y tarifas, sino que habilita el monitoreo en tiempo real de rutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico y perspectivas para la industria del transporte

El entorno regulatorio y las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional podrían incrementar los fletes hasta en un 22%, superando ampliamente el IPC de 2024, con un potencial efecto inflacionario extendido a otros sectores económicos.

Defencarga advierte sobre el impacto de estos ajustes en los precios al consumidor. Ante este panorama, la digitalización de las operaciones se perfila como una inversión estratégica para proteger y optimizar la cadena de suministro, garantizando el transporte eficiente de bienes esenciales como alimentos y medicamentos a lo largo del país.

Adicionalmente, el monitoreo en tiempo real y el uso de datos aportan a la toma de decisiones, incrementan la eficiencia y fortalecen la fidelización de los clientes, lo que a largo plazo promueve el crecimiento sostenible de la industria del transporte de carga.

En un contexto desafiante, avanzar en transformación digital no solo representa un salto tecnológico, sino el acceso a ventajas competitivas esenciales para el futuro del sector.

El transporte de carga pesada
El transporte de carga pesada es una actividad esencial para la economía. (Foto: Shutterstock)

Transporte de carga pesada: clave para la logística y el desarrollo económico

El transporte de carga pesada es una actividad esencial para la economía, ya que garantiza el movimiento de grandes volúmenes de mercancías a través de largas distancias, conectando centros de producción, puertos, zonas industriales y puntos de distribución.

Este tipo de transporte requiere vehículos especializados, como camiones y remolques, capaces de soportar y movilizar cargas de alto peso y dimensiones.

Para operar de manera eficiente y segura, el transporte de carga pesada debe cumplir con regulaciones específicas sobre límites de peso, rutas permitidas, tiempos de tránsito y condiciones técnicas de los vehículos. Además, enfrenta retos como el mantenimiento constante, los costos de combustible y la necesidad de tecnologías para optimizar las rutas y reducir riesgos en carretera.

Temas Relacionados

TransporteColombiaTransformación digitalDrivinTransporte de carga pesada

Últimas Noticias

Así puedes aprovechar estas siete funciones de Google Messages

Con Mensajes de Google puedes fijar conversaciones de tus contactos más relevantes para que siempre aparezcan en la parte superior de la lista

Así puedes aprovechar estas siete

Filtro de ‘amigos cercanos’ en WhatsApp, la función que tanto necesitábamos

La próxima actualización permitirá elegir de forma sencilla quién verá cada estado, gracias a un filtro exclusivo que restringe el contenido a un grupo íntimo, facilitando la gestión de la privacidad y el control sobre lo compartido

Filtro de ‘amigos cercanos’ en

Qué es el modo mascota en un auto eléctrico, según Zeekr

Entre sus funciones destaca el mantenimiento de una temperatura interior constante, regulada entre 18 °C y 23 °C

Qué es el modo mascota

Qué función tienen los orificios cerca de la entrada de carga del móvil y consejos para su limpieza

En el caso de los celulares iPhone, el micrófono no suele ubicarse junto al puerto de carga

Qué función tienen los orificios

ChatGPT será más caro en Perú por aplicación del IGV: inicia desde octubre de 2025

De acuerdo con OpenAI, quienes dispongan de un RUC vigente y lo incluyan en los datos de su cuenta recibirán el comprobante fiscal correspondiente

ChatGPT será más caro en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar, inflación, consumo y PBI:

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

INFOBAE AMÉRICA
El inconsciente copa la pasarela:

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

Denunciaron que 60.000 presos cubanos trabajan en condiciones de esclavitud

Por qué los “químicos eternos” siguen en el agua a pesar de la tecnología para eliminarlos

Estados Unidos reafirmó su apoyo a una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

TELESHOW
Murió el chef Ramiro Rodríguez

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano