Diferencias entre Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI en precios: cuánto valen sus planes

Los planes empresariales de ambas plataformas incluyen administración centralizada, seguridad avanzada y soporte técnico especializado

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Google Gemini y ChatGPT de
Google Gemini y ChatGPT de OpenAI ofrecen versiones gratuitas y planes de pago con funciones avanzadas. (Foto composición)
Google Gemini y ChatGPT de OpenAI son dos de los asistentes de IA más populares y avanzados, ambos cuentan con una versión gratuita que da múltiples funciones y además distintos planes de suscripción con herramientas más avanzadas.

Este tipo de pagos dan opciones de como mayor cantidad de interacciones, modelos de lenguaje más avanzados, velocidades de respuesta, complejidad en el contenido generado y mucho más. Con opciones para usuarios comunes y empresas.

Precios y características de los planes de ChatGPT de OpenAI

La propuesta de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, comprende una serie de planes escalonados que buscan atender tanto al usuario ocasional como a empresas de gran tamaño o equipos de desarrollo. Las opciones principales incluyen:

ChatGPT presenta cinco planes escalonados,
ChatGPT presenta cinco planes escalonados, desde acceso básico gratuito hasta opciones empresariales personalizadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
  • ChatGPT Free: sin costo alguno. Brinda acceso básico con limitaciones, principalmente al modelo más sencillo disponible y restricciones en el volumen de solicitudes y velocidad de respuesta. Resulta útil para probar las capacidades de la IA, realizar consultas simples y explorar funcionalidades básicas del modelo GPT-4o mini.
  • ChatGPT Plus: 20 dólares al mes. Este plan habilita acceso al modelo avanzado GPT-4o y versiones superiores. Destaca por ofrecer mayor velocidad, prioridad en el uso durante períodos de alta demanda, capacidad para procesar cargas de archivos, funciones de imagen a texto, texto a voz, generación de imágenes con DALL-E, creación de chatbots personalizados (GPTs) y acceso a la tienda de plugins. Además, permite un máximo de 50 mensajes cada tres horas, lo que plantea un límite relevante para usuarios intensivos.
  • ChatGPT Pro: 200 dólares al mes. Diseñado para profesionales con necesidades intensivas, este plan extiende el uso sin restricciones, acceso prioritario a los modelos en desarrollo y funcionalidades experimentales antes de su lanzamiento público. Ideal para quienes requieren análisis avanzados, generación de videos con Sora y una mayor conexión con herramientas externas.
  • ChatGPT Team: 25 dólares por usuario al mes facturado anualmente, o 30 dóalres si se elige la modalidad de pago mensual. Ofrece entornos colaborativos, administración centralizada y controles de equipo, apuntando a empresas o grupos de trabajo donde la integración y el trabajo colectivo resultan esenciales.
  • ChatGPT Enterprise: precio personalizado sujeto a contacto directo con ventas. Este plan está orientado a grandes organizaciones que demandan seguridad avanzada, soporte técnico permanente, gestión de privacidad y privilegios adaptados a estructuras empresariales complejas.
Gemini de Google incluye planes
Gemini de Google incluye planes gratuitos, avanzados y empresariales, con integración en el ecosistema Google y opciones para desarrolladores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Precios y detalles de los planes de Gemini de Google

  • Gemini gratuito: ofrecido sin costo, incluye el modelo Gemini 1.0 Pro. Permite interactuar con el asistente, responder preguntas, procesar texto, imágenes y audio, aunque limita el acceso a las capacidades y memoria avanzadas de los modelos superiores.
  • Gemini Advanced: 19,99 dólares al mes, disponible mediante el plan Google One AI Premium. Proporciona acceso al modelo Gemini 1.5 Pro, caracterizado por su ventana de contexto ampliada hasta un millón de tokens (superior al límite de ChatGPT), integración optimizada con Gmail, Google Docs y Sheets, y un almacenamiento extra de 2 TB en Google Drive. Este plan representa el núcleo de la IA de Google para usuarios que buscan aprovechar de manera profesional las capacidades de procesamiento de lenguaje, imagen, audio y video.
  • Planes empresariales de Google Workspace:
    • Gemini for Workspace - Business: 20 dólares por usuario al mes. Incluye IA en aplicaciones clave como Gmail, Docs y Sheets, pero no da acceso al modelo más avanzado de la gama.
    • Gemini for Workspace - Enterprise: 30 dólares por usuario al mes. Otorga acceso irrestricto al modelo Gemini 1.5 Pro, así como funciones destinadas a la administración de equipos, reuniones seguras y opciones avanzadas para la gestión de la información confidencial corporativa.
  • Planes para desarrolladores (API): la estructura aquí varía según el modelo empleado y el volumen de tokens procesados, permitiendo a programadores y empresas pagar solo por el consumo efectivo de recursos.
Gemini Advanced sobresale por su
Gemini Advanced sobresale por su integración con Gmail, Google Docs y una ventana de contexto superior a la de ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y limitaciones de cada opción

El plan ChatGPT Plus destaca por la amplia disponibilidad de funciones de generación y edición de texto e imágenes, integración con plugins y la capacidad de crear chatbots personalizados fácilmente.

También incluye integración directa con servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Microsoft OneDrive, tanto en la modalidad gratuita como en la versión Plus. El plan Pro lleva estas prestaciones a un nivel superior para quienes requieren uso intensivo, incluyendo la posibilidad de generación de video y acceso anticipado a herramientas en desarrollo.

Por su parte, Gemini Advanced sobresale por la integración profunda con el ecosistema Google, experiencia mejorada en la edición de imágenes para dispositivos compatibles, mayor control del tono y estilo en las respuestas, además de la posibilidad de actuar como asistente principal en móviles.

Gemini ofrece mayor flexibilidad en
Gemini ofrece mayor flexibilidad en el acceso a modelos recientes en su versión gratuita, a diferencia de ChatGPT. (Composición)

El almacenamiento adicional en Google Drive y la sinergia con Gmail y Docs añaden valor a usuarios que ya utilizan estos servicios. Respecto a la ventana de contexto, Gemini supera a ChatGPT, facilitando el manejo de grandes volúmenes de información en una sola sesión.

Ambas IA comparten ciertas limitaciones. El acceso gratuito en ambos casos restringe notablemente las capacidades, y para aprovechar al máximo la IA generativa es necesario optar por planes de pago.

La oferta gratuita de Gemini se muestra, sin embargo, más flexible en cuanto a la inclusión de sus características avanzadas y al acceso a los modelos más recientes para todos los usuarios, mientras que OpenAI reserva esto para los niveles Plus y superiores.

