Tecno

Revolución en cirugía: nueva tecnología para regenerar huesos rotos en tiempo real

El avance promete reducir tiempos operatorios y eliminar la necesidad de implantes prefabricados o moldes 3D

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El dispositivo, desarrollado en Corea
El dispositivo, desarrollado en Corea del Sur, facilita intervenciones ortopédicas personalizadas y reduce complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regeneración de huesos es una opción que se ve posible gracias a una nueva herramienta diseñada en Corea del Sur con la que ya están siendo probada en animales y se usa directamente en fracturas.

Esta innovación, comparable en apariencia a una pistola de silicón, promete resolver una de las limitaciones históricas de la cirugía ortopédica: la capacidad de adaptar el tratamiento a las particularidades del hueso dañado.

Cómo la tecnología podría regenerar huesos

El desarrollo tecnológico, liderado por el profesor Jung Seung Lee y su equipo en la Universidad de Sungkyunkwan, introduce un método inédito en la aplicación directa de biomateriales sobre fracturas. El aparato funciona bajo el principio de extrusión manual: permite al cirujano moldear en tiempo real un compuesto biocompatible exactamente en el área afectada, logrando un ajuste anatómico que supera la rigidez de los implantes tradicionales.

De acuerdo con la publicación realizada en la revista Device, una de las bondades del instrumento radica en su portabilidad y simplicidad de uso. “El cirujano controla directamente la dirección, el ángulo y la profundidad de la aplicación, asegurando una cobertura precisa de la lesión”, expone Lee.

Las pruebas en animales muestran
Las pruebas en animales muestran una regeneración ósea más rápida y segura frente a métodos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subrayando que esto facilita intervenciones personalizadas y minimiza la dependencia de implantes prefabricados o piezas impresas, que requieren planificación previa y pueden no encajar apropiadamente en estructuras irregulares.

El diseño ergonómico y compacto convierte la pistola en una extensión intuitiva de la destreza médica. En casos de fracturas complejas —con bordes irregulares o daños múltiples— esta capacidad se traduce en una mayor probabilidad de éxito en la regeneración y una reducción considerable en las complicaciones postoperatorias.

La innovación central no se limita al aparato. El éxito de la técnica descansa, además, en el material de relleno utilizado para lograr el reemplazo y estimulación del tejido óseo. Tal material combina dos componentes testados en medicina: la hidroxiapatita —un mineral presente de forma natural en la estructura de los huesos humanos— y la policaprolactona, un polímero sintético conocido por su alta biocompatibilidad y sus propiedades biodegradables.

Según lo presentado en las investigaciones, una vez que el material se aplica en el defecto óseo, no solo ocupa el espacio perdido sino que promueve la migración y diferenciación de células óseas, acelerando la regeneración y devolviendo funcionalidad al hueso dañado.

El material utilizado combina hidroxiapatita
El material utilizado combina hidroxiapatita y policaprolactona, promoviendo la integración y funcionalidad del hueso. (IMagen Ilustrativa Infobae)

Cómo han sido las pruebas en animales

El método se puso a prueba en un modelo animal con conejos, seleccionando fracturas de fémur de alto compromiso que simulaban condiciones clínicas desafiantes.

Los resultados, revisados durante un periodo de 12 semanas, evidenciaron que los conejos tratados con la nueva tecnología alcanzaron una regeneración ósea más rápida y robusta en comparación con los controles, donde se utilizó cemento óseo convencional.

La ausencia de complicaciones relevantes, como infecciones o necrosis de tejidos, refuerza la confianza en el potencial del sistema. Los investigadores constataron que el material aplicado mantenía su estabilidad in situ, integrándose progresivamente con la matriz ósea nativa.

El monitoreo radiológico y anatómico validó la recuperación funcional y estructural, mientras que la liberación programada de antibióticos eliminó signos de colonización bacteriana en los sitios tratados.

La tecnología podría revolucionar la
La tecnología podría revolucionar la cirugía ortopédica y reconstructiva, con aplicaciones en fracturas y pérdidas óseas complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento postoperatorio aportó evidencia sobre la degradación progresiva del polímero, acompañado de la formación homogénea de hueso nuevo. La transición desde el material implantado hacia el tejido regenerado ocurrió sin signos de rechazo, consolidando el fundamento de biocompatibilidad y seguridad.

Cómo tecnología podría impactar el futuro de la medicina

Según el equipo de desarrollo, el mayor valor de esta tecnología radica en su potencial para personalizar las intervenciones, adaptándose en tiempo real al entorno quirúrgico y a las particularidades del daño óseo de cada paciente.

El procedimiento reduce tiempos operatorios y elimina la necesidad de múltiples procedimientos preparatorios, como el modelado previo de injertos o el uso de moldes 3D a medida.

La introducción del dispositivo y del material compuesto se vislumbra como una solución eficaz no solo para fracturas traumáticas sino también para procedimientos reconstructivos tras extensas pérdidas óseas por tumores, infecciones o deformidades congénitas.

La pistola extrusora destaca por
La pistola extrusora destaca por su portabilidad, ergonomía y capacidad de personalización en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque modular del sistema facilita la incorporación de otros agentes bioactivos, como factores de crecimiento u hormonas, expandiendo el horizonte de aplicaciones en la medicina regenerativa.

Aunque los resultados preclínicos en animales resultan prometedores, el grupo de investigación reconoce la necesidad de continuar la validación en modelos biológicos superiores, así como de mejorar la eficacia, la maniobrabilidad y la integración de la tecnología a los estándares quirúrgicos internacionales.

El objetivo inmediato consiste en afinar el diseño y escalar las pruebas hacia ensayos en humanos, lo que podría transformar radicalmente los algoritmos de tratamiento en cirugía ortopédica.

De sostenerse estos resultados en humanos, la pistola extrusora de biomateriales podría convertirse en estándar para resolver las fracturas más complejas y devolver calidad de vida a millones de personas.

Temas Relacionados

MedicinaHuesosCirugíaCienciaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La transparencia energética de la inteligencia artificial revela cifras inéditas y genera debate sobre su impacto ambiental

Las primeras cifras oficiales de OpenAI y Google sobre el consumo energético de sus modelos avanzados marcaron un hito. Según especialistas consultados por MIT Technology Review, se abren preguntas claves sobre sostenibilidad y el verdadero alcance de su huella climática

La transparencia energética de la

Los empleos que podrían desaparecer en 2030, según profesor de la Universidad de Louisville

Roman Yampolskiy advirtió que una inteligencia artificial con capacidades humanas podría reemplazar al 99% de los trabajadores en 2030

Los empleos que podrían desaparecer

Gemini supera a ChatGPT: se convierte en la IA más descargada en celulares gracias a Nano Banana y la creación de imágenes

La app lidera descargas en Estados Unidos, India, Colombia y destaca en Canadá y Reino Unido

Gemini supera a ChatGPT: se

Usar el celular en el baño podría causar problemas de salud y así puedes evitarlos

Estudios recientes advierten que pasar demasiado tiempo sentado en el inodoro con el teléfono en la mano puede aumentar el riesgo de hemorroides y facilitar la propagación de bacterias

Usar el celular en el

Spotify cambia su versión gratuita, ya se puede buscar y reproducir canciones sin restricciones

Con la llegada de nuevas herramientas, los usuarios sin Premium pueden elegir y reproducir pistas de forma directa, aunque seguirán enfrentando anuncios y algunas limitaciones

Spotify cambia su versión gratuita,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Villa Carlos Paz: un adolescente

Villa Carlos Paz: un adolescente se descompensó y murió mientras realizaba actividad física

El hielo con sal multiplica la generación eléctrica y abre nuevas posibilidades para aplicaciones futuras

Cuándo es el Día del Profesor en Argentina y cuál es su origen

El Gobierno propuso eliminar la ampliación de zonas frías que incluyó a más de 3 millones de hogares en el subsidio al gas

Asesinaron a una mujer en Salta e investigan a su expareja, que intentó suicidarse tras el hallazgo del cuerpo

INFOBAE AMÉRICA
Santiago Peña promulgó la ley

Santiago Peña promulgó la ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur

Lapidario informe de la ONU: “La corrupción está matando a los sursudaneses”

Grave denuncia contra la dictadura cubana: 60.000 presos son utilizados como fuerza laboral esclava

Cómo preparar néctar para colibríes casero y cada cuánto hay que cambiarlo para que visiten el jardín

Prohibido usar wifi: la medida de una provincia afgana para “prevenir la inmoralidad”

TELESHOW
Romina Uhrig reveló el mensaje

Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: “Disfrutalo”

La particular frase que Mauro Icardi le dedicaba a Wanda Nara y que repitió con la China Suárez

Camilota se emocionó al hablar de la salud de Thiago Medina: “Ayer me arrodillé y le pedí tanto a Dios”

La tierna foto de Úrsula Corberó con su pancita de embarazada al descubierto: “Muy feliz”

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas por llevar a su hijo de 8 años en cochecito: “Lo recomendamos”