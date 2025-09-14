Tecno

Microsoft 365 ahora tendrá versiones más baratas en todo el mundo

Microsoft deberá ofrecer durante al menos siete años estas versiones más económicas de su paquete ofimático

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Estos cambios obedecen a la
Estos cambios obedecen a la presión regulatoria por parte de la Comisión Europea. (Microsoft)

Microsoft implementará en breve una de las transformaciones más significativas en su estrategia comercial de los últimos años: suscripciones a Microsoft 365 y Office 365 a precios considerablemente más bajos. Este cambio no obedece a una oferta promocional ni a una decisión espontánea, sino al resultado de años de presión regulatoria por parte de la Comisión Europea y a un proceso antimonopolio que amenazaba con costosas sanciones.

El acuerdo, anunciado recientemente por las autoridades europeas, no solo evita una multa ejemplar a la compañía estadounidense, sino que también supone una victoria para la imagen de Bruselas como defensora de la competencia en el sector digital.

Según la Comisión Europea, Microsoft deberá ofrecer durante al menos siete años versiones de sus paquetes ofimáticos sin Teams, la popular herramienta de reuniones y chat, a un precio “claramente inferior” respecto a las ediciones que la incluyen. Además, la compañía adoptará compromisos de interoperabilidad y portabilidad de datos por una década. Estas condiciones tendrán un alcance global, beneficiando a empresas de todo el mundo.

Programas de Microsoft Office incluidos
Programas de Microsoft Office incluidos en el paquete Microsoft 365. (Ed Hardie/Microsoft)

La presión regulatoria y la respuesta de Microsoft

Todo se originó en julio de 2020, cuando Slack, competidor directo de Teams, denunció a Microsoft por empaquetar Teams dentro de Office, lo que dificultaba a los clientes elegir herramientas alternativas. Tres años de investigación formal culminaron con la conclusión de que Microsoft podría estar abusando de su posición dominante y limitando la competencia en el mercado de software colaborativo.

Ante la posibilidad de una sanción, el gigante tecnológico puso en marcha iniciativas para reducir tensiones. En 2023, comenzó a vender suites sin Teams para clientes empresariales en la Unión Europea y Suiza, y en 2024, extendió esta separación al resto del mundo.

El punto decisivo llegó con el reciente acuerdo, que obliga a Microsoft a garantizar una diferencia de precio significativa entre los planes con y sin Teams y a facilitar la migración de usuarios a estas nuevas versiones sin penalizaciones ni trabas contractuales. Eso sí, el beneficio solo será aplicable a quienes contraten los nuevos planes “sin Teams” o cambien de modalidad al renovar su suscripción; quienes mantengan contratos previos no obtendrán descuentos automáticos.

Programas de Office de Microsoft.
Programas de Office de Microsoft. (Europa Press)

Microsoft también asumió el compromiso de facilitar que servicios rivales integren aplicaciones de Office en sus propias plataformas, así como permitir que los datos almacenados en Teams puedan exportarse con facilidad para su uso en herramientas alternativas. De este modo, las barreras para cambiar de proveedor serán menores y la competencia en el mercado de soluciones colaborativas se incrementará considerablemente.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, valoró el acuerdo afirmando:“La decisión de hoy abre la competencia en este mercado crucial y garantiza que las empresas puedan elegir libremente el producto de comunicación y colaboración que mejor se adapte a sus necesidades”.

Impacto global, precios y el nuevo escenario del software

Con la entrada en vigor de las nuevas tarifas a partir de noviembre, las empresas podrán aprovechar ahorros importantes:

  • Los planes Enterprise mostrarán una diferencia de hasta ocho euros por usuario al mes entre las versiones con y sin Teams.
  • En los paquetes Business Standard y Premium, el ahorro rondará los tres euros por usuario al mes.
La Comisión Europea ha presionado
La Comisión Europea ha presionado a Microsoft para modificar el precio de sus planes. (Reuters)

Es importante destacar que los usuarios particulares y estudiantes no se verán afectados, ya que sus versiones de Microsoft 365 Personal o Family nunca incluyeron Teams de pago, por lo que sus condiciones y precios permanecerán igual.

El caso de Microsoft se suma a una tendencia creciente de escrutinio y regulación sobre las grandes tecnológicas en Europa. En paralelo, empresas como Google han recibido multas millonarias, lo que confirma el endurecimiento de la política europea para garantizar mercados más justos. Sin embargo, esta postura ha generado tensiones con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump criticó abiertamente las medidas de Bruselas y advirtió posibles respuestas bajo la normativa comercial estadounidense.

La decisión de Microsoft no solo transforma el panorama para empresas que deseen ajustar sus costos y herramientas de colaboración, sino que también marca un precedente global sobre la relevancia de la regulación en el mundo digital. Las empresas, a partir de ahora, tendrán mayor flexibilidad y capacidad de elección, en un entorno donde la interoperabilidad, la portabilidad de datos y la competencia efectiva serán la tónica dominante del mercado del software empresarial.

Temas Relacionados

MicrosoftMicrosoft 365OfficeLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo hago mi foto con Lionel Messi, Michael Jackson y más famosos usando la IA de Google Gemini

Seleccionar una foto personal clara y bien iluminada es clave para obtener resultados realistas

Cómo hago mi foto con

Lista de códigos para que accedas a todas las películas, series y documentales del catálogo de Netflix

El sistema de códigos numéricos en Netflix permite acceder a categorías y colecciones especializadas, ampliando el catálogo visible y ofreciendo a los suscriptores una experiencia de exploración personalizada y diversa

Lista de códigos para que

Lo que Bill Gates aprendió al trabajar con empresas japonesas y le ayudó a tener éxito en Microsoft

El cambio de hábitos incluyó la priorización de tareas, el uso de recordatorios y pausas estratégicas

Lo que Bill Gates aprendió

Inteligencia artificial revoluciona la educación y desafía la integridad académica

El auge de herramientas digitales ha cambiado la forma en que se evalúa a los estudiantes, generando nuevas dudas sobre los límites entre el aprendizaje legítimo y el uso indebido de tecnología en tareas escolares

Inteligencia artificial revoluciona la educación

Cómo puedo limpiar el filtro de la lavadora y cada cuánto debo hacerlo

La eliminación regular de residuos acumulados resulta esencial para prevenir fallas y conservar la eficiencia del electrodoméstico. Además, detectar señales de obstrucción y programar mantenimientos periódicos permite evitar reparaciones costosas

Cómo puedo limpiar el filtro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo el cambio climático transforma

Cómo el cambio climático transforma la vida cotidiana de las personas: las señales evidentes y ocultas

Así es la rutina fitness de Elton John: qué come y cómo se ejercita para mantenerse saludable

“Contra nadie. Para todos”: el video de las universidades que convoca a la marcha para defender le ley vetada por Milei

De la escuela al bolsillo: el avance de la educación financiera en el país

El estudio sobre la minería mundial que anticipó la continuidad de la fiebre del oro

INFOBAE AMÉRICA
“Hamnet”, el drama familiar de

“Hamnet”, el drama familiar de Shakespeare, triunfó en el Festival de Cine de Toronto

El regreso de Georges de La Tour: París celebra al “Caravaggio francés” con una muestra imperdible

El papa León XIV advirtió sobre el creciente acoso contra los cristianos en el mundo: “Son perseguidos, condenados y asesinados”

Un jaguar en Brasil nadó más de un kilómetro y rompió récord de su especie

María Corina Machado aseguró que Venezuela está ganando la lucha contra la tiranía de Maduro: “Sus cómplices quedarán al desnudo y se hará justicia”

TELESHOW
Lizy Tagliani celebró su cumpleaños

Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en La Peña de Morfi: la insólita llegada y un festejo lleno de recuerdos

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: nueva comunicación oficial

El conmovedor mensaje de las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis tras el grave accidente: “Vos podés papá”

Marcela Tinayre agasajó al padre de sus hijos por su cumpleaños con imágenes retro de su vida juntos: “Mi gran amigo”

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”