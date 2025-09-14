Tecno

Director de DeepMind afirma que la IA podría acelerar el descubrimiento de fármacos de años a meses

Si bien la IA ha ayudado a desarrollar una serie de fármacos en tiempo récord, ninguno ha llegado aún a la fase de ensayos clínicos

Demis Hassabis ES director de Google DeepMind y de Isomorphic Labs. (The Guardian)

El desarrollo de nuevos medicamentos ha sido históricamente un proceso lento, marcado por tasas de fracaso elevadas y largos periodos hasta la aprobación. Frente a este panorama, Demis Hassabis, director de Google DeepMind y de Isomorphic Labs, sostiene que la inteligencia artificial podría reducir drásticamente esos plazos.

“En los próximos años, me gustaría ver que (el descubrimiento de fármacos) se reduzca a cuestión de meses, en lugar de años”, aseguró Hassabis en entrevista con Bloomberg Television. “Eso es lo que creo que es posible. Quizá incluso más rápido”.

Isomorphic Labs, filial de Alphabet nacida en 2021 y centrada en la investigación y desarrollo de fármacos mediante IA, ha establecido acuerdos con farmacéuticas de peso como Eli Lilly & Co. y Novartis AG. La compañía surgió con la misión de comercializar AlphaFold, el sistema de IA desarrollado por DeepMind capaz de predecir el comportamiento de las proteínas, herramienta clave para comprender mecanismos biológicos y acelerar el diseño de nuevas moléculas. En 2024, Hassabis y el científico John Jumper compartieron el Premio Nobel de Química junto a un investigador estadounidense por su trabajo en este campo.

Google DeepMind. (Foto: Google)

Aunque firmas farmacéuticas y biotecnológicas ven en la IA una vía para acelerar el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos, abaratar costes e incluso responder más rápidamente ante emergencias de salud, ningún medicamento desarrollado íntegramente por inteligencia artificial ha superado todavía la fase de ensayos clínicos ni ha llegado a la práctica médica.

En enero, Hassabis anunció su intención de comenzar los primeros ensayos clínicos de fármacos diseñados por IA para finales de 2025, pero hasta septiembre la empresa no ha iniciado aún esta etapa. “Todavía es pronto para decirlo”, indicó en la conversación con el medio, destacando que la compañía ha presentado “los primeros puntos de prueba” para avanzar hacia ensayos clínicos.

Tratar cáncer como enfermedades crónicas

El equipo de Isomorphic Labs trabaja actualmente en una versión “mucho más avanzada” de AlphaFold, destinada a entender no solo la interacción de proteínas, sino también procesos moleculares más complejos. De acuerdo con Rebecca Paul, directora de diseño medicinal de la compañía, uno de los enfoques actuales está en cáncer y trastornos inmunológicos, áreas en donde las aplicaciones algorítmicas podrían traducirse en resultados clínicos más inmediatos.

Logo de Google DeepMind en su oficina corporativa ubicada en Londres. (Reuters)

Paul indicó que los fármacos desarrollados mediante inteligencia artificial permitirán que muchos tipos de cáncer se traten como enfermedades crónicas: “Es muy difícil poner una fecha concreta”, reconoció. “Pero ya podemos empezar a pensar cómo abordar este desafío”.

El trabajo conjunto con Novartis se inició en 2023, originalmente dirigido al desarrollo de terapias sobre tres objetivos moleculares, cifra que ha aumentado a seis según detalló Hassabis, aunque sin especificar cuáles. Paul destacó que la colaboración está mostrando “muy buenos avances”, aunque no precisó resultados concretos.

A nivel financiero, Isomorphic Labs recaudó este año 600 millones de dólares en una ronda liderada por Thrive Capital y prevé consolidarse como un negocio con potencial de superar los 100.000 millones de dólares según proyecciones de Hassabis. La empresa subraya que, pese a que no se ha logrado aún la aprobación clínica definitiva de un medicamento creado por IA, los progresos en algoritmos y el acceso a grandes volúmenes de datos moleculares podrían redefinir los tiempos y el costo en la innovación médica en los próximos años.

