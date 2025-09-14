Apple confirma fecha de lanzamiento del nuevo iOS 26 para iPhone

La actualización de iOS 26 estará disponible desde el 15 de septiembre para modelos compatibles. (Apple)

Apple ya tiene todo listo para el lanzamiento de iOS 26, la nueva versión del sistema operativo de iPhone que llegará con la opción de un amplio cambio de diseño y funciones de inteligencia artificial.

Tras el final de la beta publica y la presentación de la nueva generación de iPhone 17, la empresa habilitará el acceso a esta actualización desde la tercera semana de septiembre para todos aquellos dispositivos que sean compatibles.

Cuándo se lanza iOS 26 para iPhone

El anuncio se hizo durante la presentación de los nuevos dispositivos iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air, donde Apple reveló que el despliegue global de iOS 26 comenzará el lunes 15 de septiembre, varios días antes de la llegada oficial de los nuevos teléfonos a las tiendas.

Los nuevos modelos, por su parte, ya están disponibles para reserva, pero llegarán físicamente a las tiendas y primeros compradores a partir del viernes 19 de septiembre, ya con iOS 26 instalado de fábrica.

IOS 26 introduce el diseño Liquid Glass y renueva aplicaciones nativas como Safari y Cámara. (APPLE)

La compañía informó además que los usuarios inscriptos en el programa beta ya pueden probar la Release Candidate, una versión prácticamente definitiva, antes de la liberación masiva de la plataforma.

El estreno de iOS 26 no será un evento aislado, ya que para la misma fecha Apple lanzará de manera simultánea los sistemas iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 y visionOS 26, reforzando su ecosistema de software con renovaciones a gran escala.

Qué novedades trae iOS 26

iOS 26 destaca por un profundo cambio visual. Apple introdujo el llamado Liquid Glass como nuevo lenguaje de diseño. Este concepto modificará tanto los iconos como los botones y fondos de la interfaz, apostando por transparencias, tonos pulidos y efectos visuales que simulan el cristal sobre superficies y colores.

El Centro de Control experimenta una transformación, integrando estos efectos e implementando una interacción visual dinámica con el contenido de la pantalla.

La actualización de iOS 26 requiere al menos 10 GB libres y respaldo previo de datos. (Apple)

La revisión de diseño alcanza también a las aplicaciones nativas del iPhone. Safari, Fotos, Teléfono y la aplicación Cámara han sido renovadas. En particular, la nueva app de Cámara pone el foco en la usabilidad y la accesibilidad, otorgando solo dos opciones principales (Foto y Vídeo) y organizando el acceso al resto de modos por deslizamiento.

iOS 26 también trae nuevas funciones como la app Juegos, pensada para centralizar toda la experiencia de videojuegos móviles, además de incluir la llegada de‘Vista Previa al iPhone, mejoras en FaceTime, iMessage y más herramientas de conectividad y productividad para el ecosistema digital de Apple.

Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26

En línea con su política de extender el soporte durante varios años, Apple actualiza una amplia gama de terminales que van desde los lanzados en 2019 hasta los modelos más recientes.

La lista oficial de dispositivos compatibles se compone de 25 modelos principales y suma los nuevos lanzamientos de 2025 (iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air) que debutan en el mercado con iOS 26 desde la caja.

Listado completo de iPhone compatibles con iOS 26:

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª y 3ª generación)

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e.

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air.

Apple extiende la compatibilidad de iOS 26 a 25 modelos de iPhone, incluyendo los nuevos iPhone 17 (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Apple mantiene la particularidad de dar soporte a móviles que llevan años en el mercado, garantizando acceso a novedades y extendiendo la vida útil de cada equipo.

Sin embargo, algunas funciones avanzadas requerirán hardware actual, como la suite de Apple Intelligence, solo disponible en los terminales con procesadores A17 en adelante (iPhone 15 Pro o superior), debido a la exigencia técnica de estas herramientas.

Cómo instalar iOS 26 en iPhone

El proceso recomendado para instalar iOS 26 es muy sencillo. Apple sugiere realizar algunas acciones previas para asegurar una transición segura:

La actualización requiere al menos 10 GB libres. Se aconseja disponer de un margen superior para evitar cualquier problema. Ya sea en iCloud o con copia local, es fundamental resguardar los datos personales del dispositivo antes de la actualización. El nivel de carga debe ser superior al 50% para evitar cortes durante el proceso.

Los pasos para actualizar son los siguientes:

Abrir la aplicación Ajustes en el iPhone. Ingresar en el apartado General. Seleccionar Actualización de software. Esperar a que el dispositivo identifique la disponibilidad de iOS 26, y presionar ‘Actualizar ahora’.

Una vez completados estos pasos, el teléfono instalará la nueva versión y reiniciará automáticamente.