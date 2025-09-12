Tecno

No devuelvas llamadas perdidas de números que comiencen con estos prefijos: son estafas

El auge de fraudes telefónicos desde el extranjero o mensajes por medio de WhatsApp obliga a extremar precauciones, para evitar que los ciberdelincuentes roben dinero e información sensible de las víctimas

Esta modalidad de ataque es común en diferentes partes del mundo y se aprovecha del desconocimiento de algunos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de llamadas internacionales breves que terminan en cargos inesperados y exposición de datos personales ha encendido las alarmas entre las autoridades, que advierten sobre una modalidad de fraude telefónico en expansión.

La Guardia Civil de España ha identificado la llamada “estafa de la llamada perdida” como una de las prácticas más extendidas, en la que los delincuentes emplean números con prefijos internacionales como 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria) para ejecutar su plan.

El mecanismo detrás de este fraude es sencillo y efectivo. Los estafadores realizan llamadas muy cortas desde estos números, con el objetivo de que la persona que recibe la llamada, al notar un número desconocido, decida devolverla.

Los delincuentes utilizan números de Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria para ejecutar fraudes telefónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa el costo de la comunicación, generando ingresos directos para los delincuentes. La mayoría de las personas desconoce los altos cargos asociados a las llamadas internacionales, lo que facilita que caigan en la trampa sin advertir el peligro.

Por qué los ciberdelincuentes llaman desde números internacionales

La elección de estos códigos de país no es casual. Los estafadores seleccionan prefijos que no despiertan sospechas inmediatas, dificultando que la víctima perciba el riesgo en el momento.

Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo tanto de la duración de la llamada como del país de origen del número. Además, el impacto de este tipo de fraude no se limita a las pérdidas económicas.

Los datos de la víctima pueden quedar expuestos y en manos de extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, la interacción inicial sirve como puerta de entrada para intentos de robo de identidad o prácticas de phishing, en las que los delincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer delitos más sofisticados.

Entre las tácticas más frecuentes se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todos ellos orientados a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Cómo evitar ser víctima de la “estafa de la llamada perdida”

Para reducir el riesgo de ser víctima de la “estafa de la llamada perdida”, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos que presenten prefijos internacionales. Antes de responder, es aconsejable buscar el número en internet para comprobar si ha sido reportado como fraudulento.

Las autoridades sugieren no devolver llamadas de números internacionales desconocidos y utilizar servicios de bloqueo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que constituye una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

De qué forma criminales están cometiendo delitos a través de WhatsApp

El auge de las llamadas perdidas internacionales coincide con el aumento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los ciberdelincuentes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

El soporte de la plataforma de Meta recuerda que nunca solicita pagos y advierte sobre mensajes fraudulentos que piden dinero. (Foto: Europa Press)

Es habitual que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, comiencen conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. También, pueden solicitar datos sensibles como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos. Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de intento de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas estafas.

Frente a la diversificación de métodos empleados por los ciberdelincuentes, mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones de mensajería es esencial para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.

