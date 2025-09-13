Cuáles son los beneficios de la lengua de suegra para dormir

La lengua de suegra es una planta de interior muy popular por su resistencia y beneficios, ya que decora y mejora el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y beneficios. Suele colocarse en habitaciones, no solo como elemento decorativo, sino también por las ventajas que aporta a la salud y al ambiente.

De acuerdo con la inteligencia artificial, esta planta destaca por su capacidad para purificar el aire, absorbiendo toxinas como el dióxido de carbono y liberando oxígeno incluso durante la noche.

La revista Architectural Digest México y Latinoamérica resalta que, además, es perfecta para interiores porque tolera la falta de luz y el ambiente seco, lo que la convierte en una opción práctica y elegante para cualquier hogar.

ChatGPT puede ayudar a los usuarios a cuidar sus plantas al brindar consejos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué beneficios tiene la planta de suegra

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), también conocida como sansevieria o planta serpiente, es una de las plantas de interior más populares del mundo. Uno de sus aportes más destacados es su capacidad para purificar el aire.

Esta planta es capaz de absorber toxinas presentes en ambientes cerrados, como el dióxido de carbono, el benceno y el formaldehído, al mismo tiempo que libera oxígeno.

A diferencia de otras especies, la lengua de suegra tiene la particularidad de producir oxígeno incluso durante la noche, lo que la convierte en una opción para colocar en las habitaciones, ya que contribuye a mejorar la calidad del sueño.

La lengua de suegra se caracteriza por su capacidad de purificar el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro beneficio clave es su resistencia a las condiciones adversas. Tolera muy bien la falta de luz natural, así como los ambientes secos, por lo que se adapta fácilmente a oficinas, apartamentos y espacios con poca ventilación.

Esto la hace ideal para quienes no tienen mucha experiencia en jardinería o para personas que buscan una planta de bajo mantenimiento.

Además, la lengua de suegra es valorada por su efecto estético y decorativo. Sus hojas largas y estilizadas aportan un toque moderno y elegante a cualquier espacio, combinando con distintos estilos de decoración.

Algunas tradiciones le atribuyen propiedades energéticas y protectoras, considerándola una planta capaz de atraer buena suerte y alejar las malas vibras del hogar.

En algunas tradiciones se le atribuyen propiedades protectoras, capaz de atraer buena suerte y alejar malas energías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar una lengua de suegra

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una de las plantas más fáciles de mantener, lo que la convierte en una favorita para principiantes y amantes de la jardinería.

Sin embargo, aunque es resistente, requiere ciertos cuidados para crecer sana y conservar sus beneficios.

El riego es uno de los aspectos más importantes. Esta planta prefiere la sequedad antes que el exceso de agua, por lo que debe regarse solo cuando la tierra esté completamente seca. El exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces. Durante el invierno, basta con regarla una vez al mes.

En cuanto a la luz, la lengua de suegra se adapta a distintos entornos: puede crecer en espacios con poca iluminación, aunque se desarrolla mejor con luz indirecta brillante. Esto la hace perfecta tanto para oficinas como para habitaciones con ventanas.

Plataformas como ChatGPT brindan recomendaciones personalizadas sobre riego, luz y sustrato, y también ayudan a detectar plagas o problemas frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suelo ideal debe contar con buen drenaje; lo recomendable es usar una mezcla para cactus o suculentas. Además, conviene colocarla en una maceta con orificios que permitan evacuar el agua sobrante.

Es recomendable limpiar sus hojas de vez en cuando para quitar el polvo y mantener su capacidad de purificación del aire.

Cómo la IA puede ayudar a cuidar las plantas en casa

Herramientas como ChatGPT pueden ofrecer consejos personalizados sobre riego, luz y sustrato, además de ayudar a identificar plagas o problemas comunes. Con solo describir el estado de una planta, la IA brinda recomendaciones prácticas para mantenerla saludable.

Gracias a estas tecnologías, incluso quienes no tienen experiencia en jardinería pueden disfrutar de espacios verdes bien cuidados y llenos de vida.