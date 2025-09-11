Tecno

Profesor de informática asegura la gente tendrá 80 horas semanales de tiempo libre ‘gracias’ a la IA

A diferencia de quienes creen que los empleos eliminados serán reemplazados por nuevas ocupaciones, Roman Yampolskiy opina que esta vez el ciclo será diferente

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Roman Yampolskiy, científico en computación
Roman Yampolskiy, científico en computación y profesor de informática. (The Diary Of A CEO/YouTube)

El avance de la inteligencia artificial en los últimos tres años ha transformado radicalmente las expectativas laborales de millones de trabajadores en todo el mundo. Desde la irrupción de ChatGPT y otras soluciones de automatización, empresas de diferentes sectores han comenzado a reducir sus plantillas a medida que la IA promete encargarse de tareas que antes requerían intervención humana. Este escenario ha encendido las alarmas entre trabajadores preocupados por su estabilidad empleada.

Sin embargo, el profesor de informática Roman Yampolskiy, reconocido experto en seguridad de IA de la Universidad de Louisville, sostiene que la sustitución es inevitable y no habrá ocupación que escape al impacto.

En una entrevista reciente para el pódcast The Diary of a CEO, Yampolskiy enfatizó que la pregunta ya no es si la inteligencia artificial reemplazará empleos, sino cuándo lo hará. “No se trata de si es posible, sino de cuán pronto despedirán a cada uno”, afirmó el profesor, señalando el carácter irreversible de este cambio. Junto a figuras como Dario Amodei, director general de Anthropic, y el inversor Vinod Khosla, Yampolskiy se une a quienes advierten sobre un futuro marcado por “una especie de armagedón laboral”.

La IA incursiona en cada
La IA incursiona en cada vez más empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización total: el futuro del trabajo humano

A diferencia de quienes creen que los empleos eliminados serán reemplazados por nuevas ocupaciones, Yampolskiy opina que esta vez el ciclo será diferente. “Siempre se decía: ‘Este trabajo será automatizado, hay que aprender nuevas habilidades’. Pero si aviso que todos los trabajos serán automatizados, no hay plan B. No se puede capacitarse para otro puesto”, remarcó. Esta visión incluye incluso los campos que tradicionalmente se consideraban protegidos por su dimensión humana, como la docencia o la conducción profesional.

Según Yampolskiy, el efecto dominó de la automatización será total. Cita el ejemplo de la informática, una carrera que hasta hace poco se presentaba como inmune y de alto salario. Recuerda que primero recomendaron aprender a programar, pero la IA dominó esa habilidad. Luego sugirieron convertirse en “ingeniero de prompts”, el nuevo rol creado para interactuar con IA, solo para descubrir después que la propia IA superó rápidamente a los humanos en el diseño de instrucciones y comandos para otras inteligencias. “Eso también desapareció”, sentenció el profesor.

Yampolskiy pronostica que en los próximos cinco años el desempleo podría escalar hasta el “99%, no solo el 20% que prevén otros expertos”, pues tanto los empleos existentes como los nuevos roles serán absorbidos por IA y robots humanoides. Solo quedarían ocupaciones donde, por preferencia, alguien demande la presencia de otro ser humano.

Según el experto, la IA
Según el experto, la IA pasará de ser un apoyo a ocuparse completamente de los empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dilema del tiempo libre y los ingresos universales

Aunque su descripción de un mercado laboral sin casi empleo puede parecer desoladora, Yampolskiy vislumbra una oportunidad inédita: la humanidad dispondrá de más tiempo libre del que jamás ha tenido. “No veo que la solución sea reconvertirse. El desafío será colectivo: cuando todos perdamos el trabajo, debemos decidir qué hacer financiera y existencialmente. ¿Quién pagará nuestros gastos? ¿Cómo llenaremos las 60 u 80 horas a la semana que nos quedan libres?” se cuestionó.

La incógnita sobre el sustento económico en ese mundo automatizado aún no tiene una respuesta clara según Yampolskiy, aunque otras figuras tecnológicas como Elon Musk ya han planteado el concepto de “ingreso universal elevado”. Musk sostiene que en una “era de abundancia”, bienes y servicios no escasearán y las diferencias sociales podrían reducirse. “No habrá ingreso básico universal, sino ingreso alto universal. Será un gran nivelador”, explicó Musk en diálogo con el ex primer ministro británico Rishi Sunak en 2023.

Yampolskiy coincide con otros referentes como Bill Gates —quien anticipa semanas laborales de solo dos días— y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, que apuesta por semanas laborales de cuatro días gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, el profesor subraya que la disyuntiva fundamental del futuro cercano no reside en encontrar un nuevo empleo, sino en descubrir cómo cada persona dará sentido y propósito a su tiempo cuando disponga de hasta 80 horas libres cada semana.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIATecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo sacarle el máximo provecho a tu Smart TV: guía práctica

La integración de herramientas como Chromecast amplía las opciones de reproducción de contenidos multimedia y juegos en los televisores inteligentes

Cómo sacarle el máximo provecho

Android Auto 15.0 llega con nuevas funciones: lo que debes saber

Google no ha publicado una lista oficial de novedades para esta versión, lo que enfatiza el carácter interno y técnico de la actualización

Android Auto 15.0 llega con

Publicar aplicaciones en la tienda de Microsoft ahora es totalmente gratis

Además, la nueva experiencia de incorporación para desarrolladores individuales llega con mejoras significativas de usabilidad

Publicar aplicaciones en la tienda

A qué temperatura nunca debes colocar el aire acondicionado en invierno y verano

Una configuración incorrecta del electrodoméstico puede provocar molestias físicas como resfriados, al exponer el cuerpo a cambios bruscos. Además, un ajuste deficiente incrementa el consumo de energía

A qué temperatura nunca debes

Glosario de tecnología: qué significa Software

La tecnología se volvió en un elemento básico de la vida, por lo que es necesario conocer más sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras rechazar el financiamiento universitario,

Tras rechazar el financiamiento universitario, el Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

El gobernador de San Juan dijo que está dispuesto a participar de una mesa de diálogo federal si es convocado

Cuáles son los beneficios de limitar el uso del celular por tres días, según la ciencia

El ministro del Interior afirmó que “era necesario profundizar el diálogo con los gobernadores”

La trayectoria de la negociadora que convenció a la alumna mendocina de 14 años para que se entregue

INFOBAE AMÉRICA
Resistieron a los nazis, sus

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

Nanorobots de ADN, la revolución tecnológica que busca redefinir el tratamiento de enfermedades

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

TELESHOW
Adrián Suar con Mario Pergolini

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”

Yanina Latorre dio detalles del delicado momento de salud que atraviesa su mamá: “Le sacaron un tumor maligno”

Celeste Cid contó el accidente culinario que vivió al recibir a los padres de Santiago Korovsky: “Explotó la casa”

Sofía Jujuy sorprendió a su mamá con sus hermanas después de 9 meses sin verse: el video del reencuentro