Xiaomi despide a su jefe de marketing en China por supuestas filtraciones

El despido de Wang Teng se fundamenta en la estricta política de la compañía china respecto a la ética corporativa

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Wang Teng había establecido una carrera relevante dentro de Xiaomi desde su ingreso en 2016. EFE/Wu Hong

Xiaomi despidió a Wang Teng, director general del área de mercadotecnia en China y responsable de la marca Redmi, por supuestamente haber incurrido en la filtración de información confidencial y otras infracciones graves, incluyendo conflictos de intereses.

La decisión, comunicada a través de una circular interna y confirmada por el Comité de Ética de la empresa, se produce en un contexto de alta competitividad y expansión de Xiaomi hacia sectores estratégicos como el de los vehículos eléctricos. Por ahora, no se ha detallado qué datos se filtraron ni si estos favorecieron a la competencia.

Xiaomi adoptó una política de tolerancia cero

El despido de Wang Teng se fundamenta en la estricta política de Xiaomi respecto a la ética corporativa. La compañía dejó en claro mediante este caso su postura de tolerancia cero frente a cualquier tipo de infracción relacionada con la confidencialidad y los intereses de la organización.

Xiaomi despidió a Wang Teng, director general del área de mercadotecnia en China y responsable de la marca Redmi. EFE/ Wu Hong/Archivo

Xiaomi utilizó la circunstancia de la destitución como ejemplo disciplinario para reafirmar internamente la importancia del cumplimiento ético en la empresa.

Esto sucede en un momento en que Xiaomi se encuentra fortaleciendo su posición en el sector de los vehículos eléctricos, un mercado que muestra una competitividad creciente y donde la protección de la información interna es crucial.

Quién es Wang Teng y cuáles fueron las consecuencias de su despido

Wang Teng había establecido una carrera relevante dentro de Xiaomi desde su ingreso en 2016, inicialmente como director de producto y luego en cargos ejecutivos en la marca Redmi, supervisando proyectos destacados como el desarrollo de los modelos K40.

Además, Wang se convirtió en una figura influyente en la industria tecnológica china gracias a su activa participación en redes sociales, donde reunió cerca de 1,8 millones de seguidores en su cuenta de Weibo, la popular plataforma local.

Wang Teng está en el centro de la foto. (@UniverseIce)

La noticia de su despido, anunciada directamente por el Comité de Ética de Xiaomi y difundida por Securities Times, tuvo una rápida repercusión pública. Tras conocerse la decisión, Wang publicó en Weibo un mensaje de disculpa en el que expresó:

“Me avergüenza tener que pedir perdón a todo el mundo. Cometí algunos errores en el pasado y acepto las consecuencias. Estoy agradecido al señor Lei (Jun, cofundador y consejero delegado de Xiaomi) y a todos los ejecutivos de la empresa por su formación y confianza estos años. Soy muy reacio a marcharme. Seguiré apoyando a Xiaomi y a Redmi en el futuro”.

Hasta el momento, Xiaomi no ha divulgado detalles sobre la información confidencial comprometida ni ha precisado si el material filtrado fue a parar a manos de competidores. La incertidumbre acerca de los alcances y efectos de la filtración se mantiene, pero la empresa optó por intervenir de manera ejemplar para proteger su reputación y su modelo de negocio.

Hasta el momento, Xiaomi no ha divulgado detalles sobre la información confidencial comprometida. REUTERS/Tingshu Wang

Xiaomi y la protección de la información en la era de la electrificación y la innovación

Además de su reconocida línea de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos accesibles, Xiaomi ha intensificado su inversión en el segmento de los vehículos eléctricos. Esta apuesta estratégica eleva la sensibilidad sobre la protección de datos y secretos industriales, tanto en el entorno doméstico como en el internacional.

En este contexto, la empresa busca blindar su información ante riesgos internos y externos, conscientes de la relevancia que adquieren los desarrollos tecnológicos exclusivos para ganar ventaja en nuevos mercados.

El caso de Wang Teng subraya este desafío: cualquier fuga de información puede significar una amenaza directa a la capacidad de Xiaomi para competir y mantener su liderazgo en sectores emergentes.

La medida disciplinaria adoptada coincide con una etapa crucial de transformación empresarial. El grupo con sede en China pretende asegurar que su capital humano se mantenga alineado con los valores corporativos y las expectativas de seguridad informática y confidencialidad que demanda una industria cada vez más interconectada y atenta a las oportunidades de negocio derivadas de la electrificación.

