Transfórmate en un avatar de Android con IA gracias a esta aplicación de Google

La nueva versión de Androidify permite transformar selfies y descripciones en contenidos que se pueden usar en WhatsApp

La función 'Ayúdame a escribir'
La función 'Ayúdame a escribir' sugiere estilos y atuendos mediante IA para avatares únicos. (Google)

Androidify ha regresado renovada y potenciada, llevando la personalización digital a un escalón inédito gracias al uso de inteligencia artificial. Esta herramienta, disponible tanto en la web como en Google Play, permite a los usuarios transformar una selfie o una simple descripción escrita en un avatar animado a imagen y semejanza del icónico robot Android.

El relanzamiento de la aplicación recupera el espíritu lúdico de la primera versión lanzada en 2011 y muestra de forma concreta el avance de la IA en la creación de contenidos personalizados, accesibles e innovadores.

Cómo usar Androidify para crear nuestro avatar Android

La propuesta central de Androidify es democratizar la IA, posibilitando que cualquier persona, sin conocimientos técnicos previos, cree su propio bot de Android en unos pocos pasos.

El usuario puede elegir entre dos opciones iniciales: subir una fotografía tipo selfie o escribir una breve descripción del avatar que desea. A continuación, el sistema guía para seleccionar el color, los estilos de ropa y peinado, y añadir una variedad de accesorios.

La aplicación utiliza modelos de
La aplicación utiliza modelos de IA de Google para garantizar privacidad y personalización avanzada. (Google)

La personalización se extiende a múltiples detalles, como la longitud del cabello, la combinación de colores y hasta la incorporación de pequeños objetos reconocibles. En todo momento, la aplicación mantiene la estética representativa del robot Android —con su característico aire lúdico—, pero logra adaptar estos avatares a la esencia y preferencias de cada usuario.

Uno de los puntos destacados del desarrollo de Androidify está en su interfaz, que ha sido completamente reconstruida utilizando Jetpack Compose. Este framework de Google posibilita un diseño adaptable y responsivo, lo que significa que la aplicación funciona con fluidez en todo tipo de dispositivos: desde teléfonos tradicionales hasta plegables y tabletas de gran pantalla.

La fluidez de la navegación se potencia con funciones como la detección automática del tamaño de pantalla y la autoajuste del texto para garantizar legibilidad. Todo esto se traduce en una interfaz intuitiva y visualmente atractiva.

En cuanto a las funciones de cámara, CameraX, en combinación con la API de Detección de Pose del Kit de Aprendizaje Automático de Google, automatiza la activación de la captura cuando detecta a una persona en el campo visual del lente.

La integración de Gemini 2.5
La integración de Gemini 2.5 Flash e Imagen 3 potencia la generación de avatares y escenarios temáticos. (Google)

Esto facilita la creación de avatares en segundos y ajusta el funcionamiento de la cámara según el tipo de dispositivo, contemplando incluso los nuevos modelos plegables.

Cómo usa Androidify la IA de Google

El corazón técnico de Androidify reside en la integración de varios modelos de IA de última generación desarrollados por Google, en conjunto con herramientas modernas de diseño de interfaces.

Antes de iniciar la creación visual del avatar, la aplicación analiza la foto subida por el usuario utilizando el modelo Gemini 2.5 Flash. Esta IA se asegura de que la imagen sea clara, enfocada y cumpla estrictos parámetros de seguridad y privacidad. El sistema ignora deliberadamente elementos sensibles como expresiones faciales, tatuajes, logotipos de marcas, y evita inferir detalles vinculados a etnia o género, priorizando la protección de datos personales.

Una vez superada esta etapa, Gemini genera un subtítulo detallado y estructurado de la imagen, por ejemplo, la vestimenta, el color, el estilo, accesorios y longitud del pelo, en un formato que facilita el trabajo de las siguientes IA en la cadena.

Esta descripción es después empleada para enriquecer el prompt con el que trabaja Imagen 3, el modelo generativo de imágenes también de Google, que ha sido especialmente entrenado para dar vida a los bots con el estilo coherente y reconocible del universo Android.

La nueva versión de Androidify
La nueva versión de Androidify permite transformar selfies y descripciones en avatares animados. (Google)

Androidify también dispone de la función “Ayúdame a escribir” (“Help me write”), que utiliza inteligencia artificial para sugerir aleatoriamente descripciones de estilos, atuendos o peinados.

Androidify no se limita a la creación de un bot estático. La última versión de la aplicación incorpora la opción de colocar al avatar en escenarios completos generados por IA.

Utilizando el modelo Gemini 2.5 Flash Image, el sistema fusiona la ilustración principal del bot con fondos ambientados según el gusto del usuario. Esto permite insertar el avatar en escenas que recuerdan a mundos de caricatura, ambientes futuristas o situaciones temáticas como eventos deportivos.

Finalmente, cuenta con un Modo Sticker. Mediante la tecnología de segmentación de sujetos del Kit de Aprendizaje Automático, la aplicación es capaz de eliminar el fondo del bot y exportar la imagen en formato PNG, ideal para ser utilizada como sticker en plataformas de mensajería (como WhatsApp) o compartida en redes sociales.

