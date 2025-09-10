Cómo conectar un televisor a una red WiFi sin saber la contraseña

El proceso solo tarda unos segundos y sus beneficios van más allá de abrir aplicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

En muchas ocasiones, conectar un televisor inteligente a una red WiFi es un desafío, sobre todo cuando la contraseña no se encuentra a la mano. La necesidad surge durante el estreno de un nuevo Smart TV o en mudanzas o visitas, donde acceder a internet es esencial para disfrutar de contenido streaming.

En situaciones así, resulta clave contar con métodos seguros y directos para obtener las credenciales de acceso a la red WiFi. La tecnología presente en Android y iOS evolucionó para facilitar esta tarea.

Desde versiones recientes, ambos sistemas operativos ofrecen herramientas nativas que permiten ver y compartir las contraseñas de WiFi almacenadas en un celular, sin depender de aplicaciones de terceros.

Qué funciones incorporan Android y iOS para ver contraseñas de la red WiFi

La mayoría de modelos integran funciones nativas que son sencillas de usar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las versiones modernas de Android e iOS integraron opciones que ofrecen un acceso directo a las contraseñas de WiFi guardadas en el teléfono. En ambos sistemas operativos, los usuarios pueden visualizar y compartir las credenciales de la red actual sin recurrir a aplicaciones externas.

Esta característica cubre una necesidad relevante, sobre todo al configurar dispositivos como Smart TV en ambientes donde no se recuerda la clave exacta.

Asimismo, en el caso de Android, la posibilidad de ver la contraseña apareció desde la versión 10 del sistema operativo. Por su parte, Apple sumó esta función en iOS 16, permitiendo a los usuarios consultar directamente las claves almacenadas y copiarlas para su uso en otros equipos vinculados a la misma cuenta.

Cómo ver la contraseña de una red WiFi desde un teléfono Android

Esta opción aparece en los ajustes del celular, (Foto: Android)

Para usuarios de Android 10 o versiones superiores, el sistema permite acceder a la contraseña de la red WiFi actual a través del menú de ajustes. El procedimiento consiste en ir a “Ajustes”, buscar la sección “Redes e Internet” o “Conexiones” (según el modelo), ingresar en “WiFi”, seleccionar la red conectada y pulsar en “Compartir”.

El dispositivo solicita un método de autenticación y, tras validarlo, despliega un código QR junto con la clave de acceso en texto claro. Este método beneficia a quienes requieren conectar un televisor, porque solo necesitan escanear el código para transferir la información.

En marcas como Xiaomi o Samsung, el acceso a la opción “Compartir red” puede encontrarse en menús avanzados, aunque el proceso permanece similar.

De qué forma se puede visualizar y compartir claves de WiFi en iPhone

Este acceso requiere la autenticación del propietario (Foto: Apple)

En teléfonos de Apple con iOS 16 en adelante, la opción de consultar contraseñas de WiFi se encuentra en el menú de “Configuración”. El procedimiento implica acceder a “Configuración”, ir a “WiFi” y pulsar el ícono de información junto al nombre de la red.

Allí, tras autenticarse con Face ID, Touch ID o código, aparece el campo “Contraseña”, mostrando la clave en texto claro. Además, quienes utilizan el llavero de iCloud pueden acceder a las claves WiFi almacenadas en otros dispositivos Apple vinculados a la misma cuenta.

Solo hay que abrir la sección “Contraseñas” en la configuración y buscar el nombre de la red deseada. Esta integración facilita la sincronización de credenciales en el ecosistema de Apple, un punto destacado para quienes manejan varios dispositivos.

Cómo compartir la contraseña de la red WiFi con el televisor

Al conocer este patrón ya se puede colocar directo a la pantalla. (Imágen ilustrativa Infobae)

Obtenida la contraseña, tanto teléfonos Android como iOS ofrecen formas rápidas de compartirla. En Android, debajo del código QR aparece la clave de acceso que puede ser escrita directamente en el televisor.

En el caso de iOS, existe posibilidad de copiar la contraseña al portapapeles para enviarla a través de mensajes, correo electrónico o AirDrop, si el televisor soporta esta tecnología.

Además, algunos modelos iPhone y Android admiten guardar las redes WiFi en la cuenta de Google o iCloud, lo cual permite restaurarlas en nuevos celulares tras iniciar sesión.