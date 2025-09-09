iPhone 17: conocimos el diseño del nuevo celular que se presentará en el Apple Event

Las imágenes filtradas confirman el nuevo diseño del iPhone 17 antes de su presentación oficial. (AOHi)

La compañía ya está vendido estos accesorios, a pesar de que Apple todavía no ha mostrado el celular, por lo que es posible ver el diseño del iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Air, que será la nueva versión de esta generación con un estilo más delgado.

Cómo será el diseño de los nuevos iPhone 17

En los meses previos, distintos rumores y filtraciones mostraron lo que sería el aspecto de la nueva línea de iPhone. Sin embargo, la publicación de las ofertas de AOHi dio la confirmación total de los detalles, debido al evidente cambio que tienen las fundas para este año.

Según las imágenes compartidas por la empresa, los iPhone 17 Pro y Pro Max dejarán atrás el tradicional módulo de cámaras cuadrado situado en la esquina superior izquierda. En su lugar, Apple optará por un módulo más ancho que abarcará la longitud total de la parte trasera del terminal.

El iPhone 17 Pro y Pro Max adoptan un módulo de cámaras rectangular que abarca toda la parte trasera. (AOHi)

Este diseño rectangular distribuye las cámaras en un triángulo en la zona izquierda, una solución que mantiene el patrón de lentes de generaciones anteriores, pero da un giro notable al aspecto del dispositivo. Los cambios resultan evidentes ante la comparación con modelos previos, acentuando una apuesta de Apple por la diferenciación visual y funcional.

El iPhone 17 Air, por su parte, también confirmó su estética gracias a las fundas. Este modelo se perfila como el más delgado de la familia y adopta un estilo que remite a los módulos longitudinales de los Google Pixel 9 y Pixel 10. En este caso, el terminal contará solamente con una cámara principal, ajustada a una línea que prioriza grosor reducido y simplicidad formal.

Aunque en la información compartida no se detalle cuál es el grosor de la funda, un dato clave para saber el tamaño que tendrá este dispositivo ultradelgado, que remplazará a los modelos Plus de anteriores generaciones.

El iPhone 17 Air se perfila como el modelo más delgado de la familia, con una sola cámara principal. (AOHi)

Además del iPhone 17, qué otros anuncios haría Apple

El protagonista del evento de este 9 de septiembre es el iPhone 17, pero Apple tendría más dispositivos para mostrar en su presentación, como el caso de la nueva generación de Apple Watch.

Las variantes Series 11, Ultra 3 y SE 3 se dirigen a distintos tipos de usuario, enfatizando el cuidado de la salud y una conectividad avanzada. El Apple Watch Series 11 mantendrá la estética previa, aunque destacará por nuevas funciones orientadas al monitoreo de la presión arterial y una pantalla más brillante, consolidando la posición de Apple en el ámbito de los wearables.

En cuanto a la versión Ultra 3, Apple apuesta por un formato más robusto, con pantalla de mayor tamaño y marcos reducidos, además de integrar conectividad satelital para mensajería en ausencia de red convencional y compatibilidad con 5G. Este modelo potenciará sus capacidades de monitoreo de salud, con medición de presión arterial y otras métricas, reafirmando su perfil como herramienta para actividades extremas y deportistas.

El Apple Watch Ultra 3 integrará conectividad satelital y funciones avanzadas para deportistas. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Otro de los protagonistas será la tercera generación de AirPods Pro. Los nuevos AirPods Pro 3 llegarán completamente rediseñados, con mejoras en calidad sonora y cancelación activa de ruido. Se sumará el monitoreo de temperatura corporal y frecuencia cardíaca, ampliando la integración de biometría en la experiencia diaria. Además, el nuevo chip H3 y la función de traducción en tiempo real acompañarán este salto generacional en audio digital.

El evento también servirá para anunciar la llegada de iOS 26 y las actualizaciones de watchOS, macOS Tahoe, visionOS y tvOS. De acuerdo con cronogramas habituales, estas versiones estarán disponibles a partir del lunes 15 de septiembre.