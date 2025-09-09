Cuánto valdrá el iPhone 17 en Colombia: precios y características del lanzamiento de Apple

Apple presentó su nueva línea de celulares, con la novedad del chip A19 y el modelo Air. (Apple)

Apple presentó la nueva serie de iPhone 17, que llega con varias novedades destacadas. La principal es el lanzamiento de un modelo ultradelgado, llamado iPhone 17 Air, con una pantalla de 6,5 pulgadas.

Asimismo, todos los integrantes de esta generación integran el chip A19, el cual es potenciado para funciones de inteligencia artificial, según Apple.

En pesos colombianos, los precios de cada versión son los siguientes:

iPhone 17: desde 799 USD (256 GB), equivalente a unos $3.130.881 COP.

iPhone 17 Air: desde 999 USD (256 GB), cerca de $3.914.581 COP.

iPhone 17 Pro: desde 1.099 USD (256 GB), aproximadamente $4.306.431 COP.

iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 USD (256 GB), alrededor de $4.698.281 COP.

El iPhone 17 tiene un precio inicial de 700 dólares estadounidenses. (Apple)

Cuáles son las principales características del iPhone 17

La nueva serie iPhone 17 llega con el chip A19 de 3 nanómetros, que promete un rendimiento superior y mayor eficiencia energética, lo que se traduce en más fluidez y hasta 8 horas extra de batería respecto a la generación anterior.

Su pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz garantiza imágenes más nítidas y fluidas.

En el apartado fotográfico, el modelo base integra un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. La cámara frontal con IA detecta automáticamente más personas en la toma y ajusta el encuadre, incluso permitiendo capturas horizontales sin girar el dispositivo.

Entre sus novedades de software destacan la traducción en tiempo real y la búsqueda con imágenes impulsadas por inteligencia artificial.

La novedad de esta generación es la incorporación del modelo Air. (Apple)

El iPhone 17 Air apuesta por un diseño ultradelgado de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, oro y azul cielo. Incluye una sola cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP. Al ser tan delgado, prescinde de la bandeja SIM y se limita al uso de eSIM. Integra el chip A19 Pro.

Por su parte, el iPhone 17 Pro incorpora el potente chip A19 Pro, con 40 % más rendimiento.

Además, incorpora un nuevo sistema de cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento y un rediseño rectangular en el módulo de cámaras. Sus tres sensores traseros alcanzan 48 MP cada uno, con zoom digital de 40x y mejoras en la captación de luz para colores más realistas.

La línea de iPhone 17 Pro cuenta con un nuevo color que nunca había integrado este celular. (Apple)

Qué otros productos presentó Apple

En este mismo evento, Apple presentó otros productos como:

AirPods Pro 3 : 249 USD, equivalente a $975.700 COP.

Apple Watch Series 11 : 399 USD, equivalente a $1.563.481 COP.

Apple Watch SE 3 : 249 USD, equivalente a $975.700 COP.

Apple Watch Ultra 3: 799 USD, que es $3.130.881 COP.

El nuevo Apple Watch Ultra 3 integra conexión satelital. (Apple)

Los AirPods Pro 3 destacan por una cancelación de ruido cuatro veces más potente que la generación anterior y por integrar traducción en tiempo real, lo que permite escuchar conversaciones en el idioma configurado. Su diseño se adapta a distintos tamaños de oreja y cuenta con certificación IP57, que garantiza resistencia al agua y al sudor.

En cuanto a relojes, el Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla 10 veces más resistente y un nuevo sistema de salud capaz de detectar hipertensión y enviar alertas, con disponibilidad en más de 150 países.

Los AirPods 3 Pro contarán con una batería de 8 horas con la función de cancelación de ruido activada. (Apple)

El Apple Watch Ultra 3 se posiciona como el modelo más avanzado, con conexión satelital para enviar mensajes y llamadas de emergencia, una batería de hasta 42 horas y una pantalla más grande y brillante.

Por su parte, el Apple Watch SE 3 ofrece una opción más económica, con funciones esenciales de salud, control mediante gestos, reproducción multimedia, pantalla always-on y hasta 8 horas de autonomía con solo 15 minutos de carga.

Toda la nueva línea de Apple Watch incorpora batería de 24 horas de duración y está fabricada en titanio 100% reciclable, reforzando el compromiso ambiental de la compañía.