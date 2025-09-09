Tecno

Cuánto valdrá el iPhone 17 en Colombia: precios y características del lanzamiento de Apple

La versión básica del iPhone 17 con 256 GB de almacenamiento tiene un precio desde 799 USD equivalente, aproximadamente, a $3.130.881

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Apple presentó su nueva línea
Apple presentó su nueva línea de celulares, con la novedad del chip A19 y el modelo Air. (Apple)

Apple presentó la nueva serie de iPhone 17, que llega con varias novedades destacadas. La principal es el lanzamiento de un modelo ultradelgado, llamado iPhone 17 Air, con una pantalla de 6,5 pulgadas.

Asimismo, todos los integrantes de esta generación integran el chip A19, el cual es potenciado para funciones de inteligencia artificial, según Apple.

En pesos colombianos, los precios de cada versión son los siguientes:

  • iPhone 17: desde 799 USD (256 GB), equivalente a unos $3.130.881 COP.
  • iPhone 17 Air: desde 999 USD (256 GB), cerca de $3.914.581 COP.
  • iPhone 17 Pro: desde 1.099 USD (256 GB), aproximadamente $4.306.431 COP.
  • iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 USD (256 GB), alrededor de $4.698.281 COP.
El iPhone 17 tiene un
El iPhone 17 tiene un precio inicial de 700 dólares estadounidenses. (Apple)

Cuáles son las principales características del iPhone 17

La nueva serie iPhone 17 llega con el chip A19 de 3 nanómetros, que promete un rendimiento superior y mayor eficiencia energética, lo que se traduce en más fluidez y hasta 8 horas extra de batería respecto a la generación anterior.

Su pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz garantiza imágenes más nítidas y fluidas.

En el apartado fotográfico, el modelo base integra un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. La cámara frontal con IA detecta automáticamente más personas en la toma y ajusta el encuadre, incluso permitiendo capturas horizontales sin girar el dispositivo.

Entre sus novedades de software destacan la traducción en tiempo real y la búsqueda con imágenes impulsadas por inteligencia artificial.

La novedad de esta generación
La novedad de esta generación es la incorporación del modelo Air. (Apple)

El iPhone 17 Air apuesta por un diseño ultradelgado de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, oro y azul cielo. Incluye una sola cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP. Al ser tan delgado, prescinde de la bandeja SIM y se limita al uso de eSIM. Integra el chip A19 Pro.

Por su parte, el iPhone 17 Pro incorpora el potente chip A19 Pro, con 40 % más rendimiento.

Además, incorpora un nuevo sistema de cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento y un rediseño rectangular en el módulo de cámaras. Sus tres sensores traseros alcanzan 48 MP cada uno, con zoom digital de 40x y mejoras en la captación de luz para colores más realistas.

La línea de iPhone 17
La línea de iPhone 17 Pro cuenta con un nuevo color que nunca había integrado este celular. (Apple)

Qué otros productos presentó Apple

En este mismo evento, Apple presentó otros productos como:

  • AirPods Pro 3: 249 USD, equivalente a $975.700 COP.
  • Apple Watch Series 11: 399 USD, equivalente a $1.563.481 COP.
  • Apple Watch SE 3: 249 USD, equivalente a $975.700 COP.
  • Apple Watch Ultra 3: 799 USD, que es $3.130.881 COP.
El nuevo Apple Watch Ultra
El nuevo Apple Watch Ultra 3 integra conexión satelital. (Apple)

Los AirPods Pro 3 destacan por una cancelación de ruido cuatro veces más potente que la generación anterior y por integrar traducción en tiempo real, lo que permite escuchar conversaciones en el idioma configurado. Su diseño se adapta a distintos tamaños de oreja y cuenta con certificación IP57, que garantiza resistencia al agua y al sudor.

En cuanto a relojes, el Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla 10 veces más resistente y un nuevo sistema de salud capaz de detectar hipertensión y enviar alertas, con disponibilidad en más de 150 países.

Los AirPods 3 Pro contarán
Los AirPods 3 Pro contarán con una batería de 8 horas con la función de cancelación de ruido activada. (Apple)

El Apple Watch Ultra 3 se posiciona como el modelo más avanzado, con conexión satelital para enviar mensajes y llamadas de emergencia, una batería de hasta 42 horas y una pantalla más grande y brillante.

Por su parte, el Apple Watch SE 3 ofrece una opción más económica, con funciones esenciales de salud, control mediante gestos, reproducción multimedia, pantalla always-on y hasta 8 horas de autonomía con solo 15 minutos de carga.

Toda la nueva línea de Apple Watch incorpora batería de 24 horas de duración y está fabricada en titanio 100% reciclable, reforzando el compromiso ambiental de la compañía.

Temas Relacionados

iPhone 17PrecioAppleTecnologíaColombia-NoticiasApple EventCelulares

Últimas Noticias

Tipos de obsolescencia que generan basura electrónica y consejos para reducir los desechos tecnológicos

La obsolescencia percibida se relaciona con la percepción del usuario, que considera su equipo como obsoleto solo por estrategias de marketing

Tipos de obsolescencia que generan

iPhone 17 en Perú: cuánto cuestan los nuevos celulares de Apple

La compañía ha informado que ya es posible reservar estos dispositivos y las entregas empezarán a partir del 19 de septiembre de 2025

iPhone 17 en Perú: cuánto

iPhone 17 en Argentina: cuánto vale y características del nuevo celular de Apple

El iPhone 17 viene en lanzamiento con un nuevo Apple Watch y Airpods Pro con traducción en tiempo real

iPhone 17 en Argentina: cuánto

Estos son los cuatro libros que le cambiaron la vida a Bill Gates, cofundador de Microsoft

El empresario reveló cómo estas obras literarias influyeron en su pensamiento innovador, su ética empresarial y su liderazgo, marcando un antes y un después en su trayectoria dentro del mundo de la tecnología

Estos son los cuatro libros

iPhone 17 en España: precio y qué características del nuevo móvil de Apple

Apple introduce mejoras en autonomía, conectividad y resistencia en toda la línea de nuevos teléfonos

iPhone 17 en España: precio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la derrota electoral, el

Tras la derrota electoral, el FMI ratificó el apoyo al programa económico del Gobierno

Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense con el PRO: quiénes estuvieron

Mar del Plata: realizaba trompos con su camioneta, provocó a otro grupo y todo terminó en una batalla campal

Fin de la disputa en la Justicia por el caso de la coima del presidente de San Lorenzo: fue llamado a indagatoria

“Un amigo incondicional y un papá increíble”: quién era el hombre que murió atropellado por un chofer de aplicación en José C. Paz

INFOBAE AMÉRICA
La jueza del magnicidio de

La jueza del magnicidio de Fernando Villavicencio fue cuestionada por sus vínculos con el correísmo

Un regreso amenazante: Rusia teme que sus veteranos traumados desaten una ola de violencia y caos social

De “Grease” a “Fiebre de sábado por la noche”: los insólitos cameos familiares que marcaron la carrera de John Travolta

El Reino Unido descarta un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional tras debate en el Parlamento

Los aliados europeos de Kiev se comprometieron a intensificar su apoyo militar

TELESHOW
Mauro Icardi mostró el proceso

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Trueno confirmó su relación con la modelo española Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara