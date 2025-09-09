Tecno

Cuál es el chatbot de inteligencia artificial que más ha crecido este 2025

El uso de chatbots en dispositivos móviles creció 82% en ocho meses, consolidando la preferencia de los usuarios por la inteligencia artificial en entornos portátiles

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Uso de chatbots de IA
Uso de chatbots de IA viene aumentando. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de chatbots de inteligencia artificial continúa en aumento en todo el mundo y, según los últimos datos de la firma de análisis Comscore, ya son casi 987 millones de personas las que recurren a estas herramientas para resolver tareas cotidianas, trabajar o entretenerse. Entre las plataformas más utilizadas destacan Microsoft Copilot, Google Gemini y ChatGPT de OpenAI, aunque el ritmo de crecimiento no ha sido el mismo para todas.

De acuerdo con el estudio, el chatbot que más creció en los últimos tres meses fue Microsoft Copilot, que registró un incremento del 175% en su uso. En segundo lugar se ubicó Gemini de Google, con una expansión del 68%, mientras que ChatGPT, pese a mantener el liderazgo en número de usuarios, solo aumentó un 18% en el mismo período. Estos resultados reflejan un cambio en la dinámica del sector, donde las alternativas más nuevas están ganando terreno frente a la plataforma pionera.

Aun así, ChatGPT sigue siendo el referente principal del mercado. Actualmente cuenta con 36,1 millones de usuarios en computadoras y 25,3 millones en dispositivos móviles, cifras que superan con amplitud a sus competidores. Copilot, por su parte, alcanza los 23,1 millones en computadoras y 8,8 millones en móviles, mientras que Gemini suma 14,2 millones de usuarios en smartphones.

Copilot ha ganado una gran
Copilot ha ganado una gran cantidad de usuarios en los últimos meses.

Crecimiento en móviles

La investigación de Comscore también señala una tendencia clara: los usuarios cada vez más prefieren acceder a estos asistentes de inteligencia artificial desde dispositivos móviles en lugar de computadoras de escritorio. Entre noviembre de 2024 y junio de 2025, la adopción de chatbots en móviles aumentó un 82%, reduciendo significativamente la brecha con el uso en PC.

En este contexto, Copilot ha logrado capitalizar la transición hacia el entorno móvil gracias al ecosistema de Microsoft y su integración con servicios de productividad. Smriti Sharma, vicepresidenta sénior de Custom IQ en Comscore, explicó que el éxito de la plataforma se debe a que “la estrategia de la compañía se adapta especialmente bien a las necesidades de los usuarios en movilidad, con funciones asociadas a la productividad ligera”.

Sharma también destacó que el crecimiento más moderado de ChatGPT responde a su condición de pionero en el mercado. La aplicación de OpenAI consolidó rápidamente una amplia base de usuarios, lo que estabilizó su expansión. En contraste, servicios como Copilot o Gemini aún se encuentran en etapas iniciales de adopción, lo que explica sus ritmos más acelerados de crecimiento.

Usuarios de IA prefieren usar
Usuarios de IA prefieren usar los chatbots desde el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Competencia más allá de los chatbots

El análisis de Comscore, que incluyó 117 herramientas de inteligencia artificial en nueve categorías diferentes, también reveló que aplicaciones fuera del segmento de chatbots están logrando avances significativos. Entre ellas, Canva IA destacó como una de las más utilizadas, consolidándose como una de las cinco principales plataformas en ordenadores y dispositivos móviles.

En el caso de PC, Canva IA registró 15,1 millones de usuarios, seguida de Grammarly con 5,4 millones y Voicemod con 4,7 millones. En móviles, la aplicación de diseño alcanzó 7,6 millones de usuarios, mientras que Octane AI sumó 8,3 millones. Estos datos evidencian que la inteligencia artificial no solo avanza en el ámbito de los asistentes conversacionales, sino también en el terreno del diseño, la escritura y la creación de contenidos digitales.

No solo los chatbots son
No solo los chatbots son usados, también las IA que crean imágenes como Canva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Inteligencia artificialChatbotIACopilotLo último en tecnología

Últimas Noticias

La PS6 llegaría con unidad de disco extraíble: así cambiaría la consola de Sony

Los usuarios podrán optar por un modelo con lector físico o por la edición completamente digital

La PS6 llegaría con unidad

NVIDIA, la empresa más valiosa del mundo, apoya a Bill Gates: la IA reducirá los días de trabajo a la semana

La productividad y el PIB aumentarían, según el directivo, con la adopción de inteligencia artificial en el trabajo

NVIDIA, la empresa más valiosa

Modo agenda en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa

Los usuarios pueden activar distintos formatos de texto, ideales para dar orden y claridad a la información dentro de sus mensajes

Modo agenda en WhatsApp: para

Apple Event: cuándo presentan el iPhone 17, a qué hora y cómo ver la transmisión

El evento de Apple reunirá a millones en línea con anuncios sobre iPhone 17, modelos Air, relojes inteligentes, iPad y nuevas funciones del sistema, ofreciendo una cobertura minuciosa y horarios ajustados a cada país

Apple Event: cuándo presentan el

Copilot para televisores: descubre todas las funciones que ofrece la IA en tu pantalla

Con un personaje animado en pantalla y tarjetas visuales, el nuevo Copilot transforma la forma de usar el televisor y lo convierte en un espacio de interacción social y familiar

Copilot para televisores: descubre todas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Argentina, con la expectativa

La Argentina, con la expectativa de empleo más baja del mundo: qué sectores muestran señales de repunte y cuáles no

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

YPF presentará ante inversores en Milán su plan para producir GNL argentino en la conferencia más importante del sector

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

TELESHOW
Luisana Lopilato celebró los 50

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”