Cuál es el chatbot de inteligencia artificial que más ha crecido este 2025

El uso de chatbots de inteligencia artificial continúa en aumento en todo el mundo y, según los últimos datos de la firma de análisis Comscore, ya son casi 987 millones de personas las que recurren a estas herramientas para resolver tareas cotidianas, trabajar o entretenerse. Entre las plataformas más utilizadas destacan Microsoft Copilot, Google Gemini y ChatGPT de OpenAI, aunque el ritmo de crecimiento no ha sido el mismo para todas.

De acuerdo con el estudio, el chatbot que más creció en los últimos tres meses fue Microsoft Copilot, que registró un incremento del 175% en su uso. En segundo lugar se ubicó Gemini de Google, con una expansión del 68%, mientras que ChatGPT, pese a mantener el liderazgo en número de usuarios, solo aumentó un 18% en el mismo período. Estos resultados reflejan un cambio en la dinámica del sector, donde las alternativas más nuevas están ganando terreno frente a la plataforma pionera.

Aun así, ChatGPT sigue siendo el referente principal del mercado. Actualmente cuenta con 36,1 millones de usuarios en computadoras y 25,3 millones en dispositivos móviles, cifras que superan con amplitud a sus competidores. Copilot, por su parte, alcanza los 23,1 millones en computadoras y 8,8 millones en móviles, mientras que Gemini suma 14,2 millones de usuarios en smartphones.

Crecimiento en móviles

La investigación de Comscore también señala una tendencia clara: los usuarios cada vez más prefieren acceder a estos asistentes de inteligencia artificial desde dispositivos móviles en lugar de computadoras de escritorio. Entre noviembre de 2024 y junio de 2025, la adopción de chatbots en móviles aumentó un 82%, reduciendo significativamente la brecha con el uso en PC.

En este contexto, Copilot ha logrado capitalizar la transición hacia el entorno móvil gracias al ecosistema de Microsoft y su integración con servicios de productividad. Smriti Sharma, vicepresidenta sénior de Custom IQ en Comscore, explicó que el éxito de la plataforma se debe a que “la estrategia de la compañía se adapta especialmente bien a las necesidades de los usuarios en movilidad, con funciones asociadas a la productividad ligera”.

Sharma también destacó que el crecimiento más moderado de ChatGPT responde a su condición de pionero en el mercado. La aplicación de OpenAI consolidó rápidamente una amplia base de usuarios, lo que estabilizó su expansión. En contraste, servicios como Copilot o Gemini aún se encuentran en etapas iniciales de adopción, lo que explica sus ritmos más acelerados de crecimiento.

Competencia más allá de los chatbots

El análisis de Comscore, que incluyó 117 herramientas de inteligencia artificial en nueve categorías diferentes, también reveló que aplicaciones fuera del segmento de chatbots están logrando avances significativos. Entre ellas, Canva IA destacó como una de las más utilizadas, consolidándose como una de las cinco principales plataformas en ordenadores y dispositivos móviles.

En el caso de PC, Canva IA registró 15,1 millones de usuarios, seguida de Grammarly con 5,4 millones y Voicemod con 4,7 millones. En móviles, la aplicación de diseño alcanzó 7,6 millones de usuarios, mientras que Octane AI sumó 8,3 millones. Estos datos evidencian que la inteligencia artificial no solo avanza en el ámbito de los asistentes conversacionales, sino también en el terreno del diseño, la escritura y la creación de contenidos digitales.

