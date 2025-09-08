Adiós a ordenar el lavavajillas: este robot humanoide lo hace por ti al igual que otras tareas

La innovación en este campo ha hecho posible que máquinas puedan realizar responsabilidades tediosas para las personas. (Tomado de Instagram /@Figure)

Un video difundido por Figure, una empresa tecnológica con sede en Sunnyvale, California, presentó una escena doméstica que hasta hoy parecía exclusiva de la ciencia ficción: un robot humanoide realiza de forma autónoma la tarea de cargar un lavavajillas.

En la secuencia, que supera el minuto de duración, el autómata ejecuta movimientos coordinados y precisos para abrir el electrodoméstico, acomodar platos y vasos, y optimizar la organización interna del aparato, todo sin intervención humana directa.

El desarrollo de este robot marca un avance en la automatización del hogar, al demostrar que la inteligencia artificial aplicada puede ejecutar acciones complejas con autonomía y controlar variables dinámicas del entorno doméstico.

Cómo funciona este robot humanoide capaz de realizar tareas domésticas

La precisión del dispositivo es similar a si lo hiciera un humano. (Fotocomposición Infobae)

Figure 02, nombre del dispositivo, modela su desempeño en base a ciclos de percepción, agarre y colocación, mientras administra el equilibrio de su estructura corporal y corrige en tiempo real los desajustes.

El aparato no solo incorpora la última generación de visión computarizada y manipulación fina, sino que interactúa verbalmente con humanos y responde a comandos, a partir de modelos de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI.

Este despliegue de tecnología sugiere aplicaciones que exceden lo doméstico, expandiéndose a sectores industriales y de servicios, donde ya se realizan pruebas piloto.

Cuáles son las características técnicas de este robot humanoide

Su estatura es como la de una persona promedio y cuenta con capacidad de alzar varios objetos. (Foto: Youtube/Figure)

Figure 02 mide 1,67 metros y pesa 20 kilogramos, según datos divulgados por la propia compañía. Su estructura soporta el manejo de objetos de hasta 70 kilogramos y cuenta con un sistema de baterías de 2,25 kWh, que le otorga un 50% más de autonomía respecto a su antecesor, Figure 01.

Las piernas permiten desplazamientos de hasta 1,2 metros por segundo, alcanzando una eficiencia motriz superior en su tipo. La manipulación y agarre de objetos se benefician de manos de cuarta generación, integradas con 16 grados de libertad y fuerza equivalente a la humana.

Seis cámaras frontales proveen visión estereoscópica, complementada por una pantalla que informa sobre el estado de la batería. The Robot Report apuntó que estos desarrollos habilitan la ejecución de tareas delicadas en ambientes no estructurados.

Qué rol cumple la inteligencia artificial y la comunicación con humanos

Al trabajar con el desarrollador de ChatGPT puede corregir errores a través del aprendizaje. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La interacción verbal del robot parte de modelos de lenguaje desarrollados por OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT. Mediante micrófonos y parlantes integrados, Figure 02 puede comprender órdenes, responder preguntas y mantener un intercambio básico con personas presentes.

La colaboración entre Figure y OpenAI permitió construir un modelo de inteligencia artificial específico para robots humanoides, ajustado al reconocimiento de contexto y al autocorrectivo durante la operación.

Esta tecnología garantiza que el robot aprenda de sus propios errores, identificando y corrigiendo desviaciones en tiempo real. En el clip se observa cómo reorienta un plato si detecta una mala ubicación, proceso que ocurre de manera autónoma.

En qué sectores se utiliza Figure 02 fuera del hogar

La versión anterior fue probada en en sectores industriales. (Foto: Figure/Kurt "CyberGuy" Knutsson)

Aunque la demostración se centró en tareas domésticas, la compañía posiciona a Figure 02 como una solución para industrias y servicios, un camino que ya exploró con la versión anterior, Figure 01.

En 2024, según información de The Robot Report, Figure desplegó unidades en una planta de BMW en Carolina del Sur para participar en pruebas de líneas de producción. Allí, el robot ejecutó manipulación de piezas complejas, posicionamiento exacto e integración en la rutina industrial, acumulando datos para optimizar sus modelos de inteligencia artificial.

La experiencia con BMW demostró la validez de la tecnología en ambientes industriales. El objetivo de la firma sería apuntar a ampliar la presencia del robot tanto en labores repetitivas como en tareas que requieren precisión y adaptación constante a variables que se puedan presentar.

El segmento de los robots humanoides intensifica su actividad con anuncios y nuevos desarrollos. Apptronik y Mercedes-Benz comunicaron la implementación de Apollo, un robot bípedo enfocado en tareas físicas exigentes en la producción automotriz, con capacidad de levantar cargas de hasta 25 kilogramos.