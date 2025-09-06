El experto en tecnología Dan Wang señala las causas del estancamiento tecnológico en Occidente

Dan Wang, experto en tecnología, dio a conocer por qué Occidente se atrasó en desarrollo tecnológico.

En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un desequilibrio creciente en el ritmo del desarrollo tecnológico global. Mientras algunos países han logrado avances constantes en infraestructura, ingeniería e innovación, gran parte de Occidente se ha visto rezagado en comparación, una situación que ha generado debates entre expertos en tecnología y economía.

Uno de los analistas más reconocidos, Dan Wang, aborda este tema en su libro “Breakneck: Quest to Engineer the Future”, en el que explica cómo las decisiones estratégicas en materia educativa y social influyeron en el rumbo de distintas regiones.

Según Wang, el error recurrente en Europa y Estados Unidos ha sido priorizar la formación en campos legales y administrativos en lugar de apostar por carreras vinculadas a la ciencia, la ingeniería y la innovación tecnológica.

Prioridades educativas y laborales

En países occidentales, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, las universidades comenzaron a volcar sus esfuerzos hacia profesiones relacionadas con el derecho, la economía o las ciencias sociales. Esto se tradujo en un gran número de abogados, jueces y expertos en gestión, un perfil de trabajadores altamente demandado por los sistemas burocráticos y judiciales.

Sin embargo, este modelo restó impulso a la formación de ingenieros, técnicos y profesionales de disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), lo que a largo plazo limitó la capacidad de respuesta ante la rápida evolución de la innovación. Mientras tanto, la necesidad de infraestructura, nuevas formas de transporte, energías alternativas o desarrollos en telecomunicaciones quedó relegada.

El rezago en infraestructura

La brecha también se hace visible en el ámbito de la infraestructura. Wang ejemplifica la diferencia con un dato concreto: en ciudades como Nueva York, no se ha aprobado una nueva línea de metro desde 2007, mientras que en otros lugares del mundo se han construido múltiples redes de transporte en pocos años.

Esta disparidad refleja no solo un problema de planificación, sino también de prioridades gubernamentales, donde los recursos se han destinado más al mantenimiento del sistema legal y administrativo que a proyectos de gran impacto tecnológico.

Innovación y competitividad

El menor impulso hacia la ingeniería y la investigación también se ha reflejado en la competitividad global de las empresas occidentales. Muchas corporaciones líderes en tecnología han optado por externalizar parte de su producción o incluso investigación, lo que disminuyó la capacidad de mantener un ecosistema local robusto de innovación.

La consecuencia de este proceso es que, aunque Occidente conserva una posición de liderazgo en algunos sectores —como software, biotecnología o energías renovables—, ha cedido terreno en áreas clave de manufactura avanzada, telecomunicaciones y transporte masivo.

Un cambio necesario

Los expertos coinciden en que revertir este rezago requiere una reorientación de la inversión y la educación. Diversos estudios señalan que se necesita incentivar la formación en carreras STEM, impulsar proyectos de infraestructura y apoyar la investigación aplicada que permita responder a los retos tecnológicos de las próximas décadas.

En este sentido, voces como la de Dan Wang destacan que recuperar una parte del “espíritu ingenieril” podría ayudar a Occidente a equilibrar nuevamente su papel en la innovación global. El desafío no solo está en generar más profesionales especializados, sino también en crear un entorno en el que la tecnología y la ingeniería se conviertan en motores centrales de crecimiento económico y social.