Apple Event: anunciará el iPhone 17 y un renovado Apple Watch en su evento del 9 de septiembre

La compañía revelará la nueva familia iPhone 17, junto con actualizaciones en Apple Watch y AirPods Pro 3

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

El Apple Event se llevará
El Apple Event se llevará a cabo el próximo 9 de setiembre de 2025. (Apple)

Apple se alista para realizar su esperado evento de lanzamiento de productos el próximo martes 9 de septiembre. La compañía transmitirá la presentación a través de su página web oficial, Apple TV y YouTube Live, en lo que promete ser una de las jornadas tecnológicas más relevantes del año. Según reportes de Bloomberg, los anuncios estarán centrados principalmente en actualizaciones de hardware más que de software.

La estrella del evento será la serie iPhone 17, que representará la evolución más importante dentro de la gama de teléfonos de Apple. Entre las novedades se incluirán versiones de alta gama denominadas iPhone 17 Pro y Pro Max, que llegarán con nuevas carcasas traseras.

Asimismo, se espera la introducción de un modelo ultradelgado llamado iPhone 17 Air, que reemplazará al iPhone 16 Plus, y una versión base con una pantalla ligeramente más grande que sus predecesores. Con esta estrategia, Apple buscaría diversificar su portafolio y mantener el interés en diferentes segmentos de consumidores.

El iPhone 17 será presentado
El iPhone 17 será presentado de manera oficial el 9 de setiembre. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La relevancia de esta línea radica en que el iPhone continúa siendo el producto más importante para la compañía, representando aproximadamente la mitad de sus ingresos globales.

Actualización del Apple Watch

El evento también incluirá novedades en relojes inteligentes. Entre ellas destaca el Apple Watch Ultra 3, que incorporará una pantalla ligeramente más grande, y el Apple Watch Series 11, que ofrecerá un panel con mayor brillo máximo.

Por su parte, el Apple Watch SE recibirá una actualización con pantallas renovadas y un chip más rápido, reforzando así la apuesta por un dispositivo más asequible dentro de la familia de wearables.

Un nuevo Apple Watch será
Un nuevo Apple Watch será presentado en el Apple Event. REUTERS/Priyanshu Singh

AirPods con nuevas funciones

Otro de los lanzamientos esperados es el de los AirPods Pro 3. Según los reportes, estos audífonos inalámbricos contarán con estuches de carga más pequeños, un nuevo sistema de emparejamiento y una función de software que permitirá traducir conversaciones en tiempo real, ampliando las posibilidades de uso para los usuarios.

Un plan de largo plazo para el iPhone

Bloomberg informó que los cambios de este año forman parte de un plan más amplio de tres años para renovar la línea de iPhone. Aunque 2025 no sería un año revolucionario, sí sentará las bases para modificaciones significativas en los próximos modelos.

Apple ya piensa en su
Apple ya piensa en su próxima generación de celulares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En 2026 se espera el debut del primer iPhone plegable de la compañía, que incluiría cinco cámaras y prescindirá de la ranura para tarjeta SIM. Para 2027, Apple planea conmemorar el 20.° aniversario del iPhone con un dispositivo denominado iPhone 20, que destacará por un diseño de cristal curvo en todos sus lados, un cambio radical respecto a la estética más cuadrada de los últimos años.

Expectativa global

El propio CEO de la compañía, Tim Cook, generó expectativa en redes sociales al invitar a los usuarios a seguir el evento con el mensaje: “¡Prepárense para un asombroso #AppleEvent el martes 9 de septiembre!”.

Con este lanzamiento, Apple busca reafirmar su posición en el mercado de smartphones, wearables y accesorios, consolidando una estrategia que combina productos de alta gama con modelos de entrada más accesibles. El anuncio también será clave para medir la reacción de los consumidores frente a los futuros planes de la compañía y la evolución de una de las marcas más influyentes en la industria tecnológica.

