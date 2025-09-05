Tecno

Así se verá WhatsApp para iPhone con iOS 26: llegan nuevos íconos transparentes con Liquid Glass

El objetivo de este nuevo diseño es recrear las cualidades del vidrio, reflejando el entorno para resaltar la información más relevante de la aplicación

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

WhatsApp prueba su nuevo diseño
WhatsApp prueba su nuevo diseño para iPhone con iOS 26. REUTERS/Loren Elliott/File Photo

WhatsApp ya está probando cómo se verá su aplicación para iPhone con la llegada de iOS 26, según informa WaBetaInfo. Esta nueva versión incorpora el diseño Liquid Glass, que combina la transparencia del vidrio con un efecto fluido y adaptable.

Con Liquid Glass, los fondos, botones y menús muestran un sutil efecto de profundidad que cambia según la luz, el movimiento y la interacción del usuario. El objetivo es que la aplicación se sienta más moderna, atractiva e inmersiva.

Muchos gestos se adoptan al
Muchos gestos se adoptan al nuevo diseño de Liquid Glass. (WaBetaInfo)

Qué cambios en diseño trae WhatsApp para iPhone

Los cambios de diseño que WhatsApp está probando en iPhone incluyen la integración de Liquid Glass en las interacciones dentro de la app.

Por ejemplo, la barra inferior con las pestañas de novedades, llamadas, comunidades, chats y ajustes ya no se iluminará con un color fijo al seleccionarlas. En su lugar, mostrará un efecto translúcido y fluido que responde al toque del usuario.

Lo mismo ocurre con las opciones que se despliegan al abrir un chat, que busca crear una sensación de profundidad y movimiento más natural.

En la imagen superior se
En la imagen superior se puede notar cómo se planean, que cambien los gestos respecto a la imagen inferior. (WaBetaInfo / WhatsApp)

Qué es Liquid Glass

Apple presentó recientemente iOS 26 en el evento WWDC 2025, incorporando un cambio importante: el diseño Liquid Glass, que transforma por completo la interfaz de sus dispositivos.

Este rediseño hace que los iconos, botones y demás elementos de la pantalla tengan un aspecto transparente y fluido, que se adapta dinámicamente a las aplicaciones y al contenido que se muestra.

La idea es imitar las propiedades del vidrio: refleja y refracta el entorno para destacar la información más importante.

Por primera vez, este diseño se aplica de manera uniforme en todos los sistemas operativos de Apple: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26.

Este nuevo diseño de la
Este nuevo diseño de la interfaz se adapta a las aplicaciones que estén en uso. (Apple)

Los elementos de navegación, como controles, barras de herramientas y pestañas, se han rediseñado para ajustarse a las curvas de los dispositivos actuales, como las esquinas redondeadas del iPhone.

Esto permite que el software y el hardware estén mejor integrados, creando una experiencia más coherente y agradable.

Los controles con efecto Liquid Glass funcionan como capas adaptables que cambian según las acciones del usuario. Por ejemplo, al navegar por una aplicación, los botones y menús se reorganizan automáticamente para mostrar las opciones más relevantes en cada momento.

Las barras de pestañas y laterales también se ajustan: se contraen al desplazarse hacia abajo para dar más espacio al contenido y se expanden al subir, mejorando la visualización.

Este rediseño también ajusta la
Este rediseño también ajusta la apariencia de los botones. (Apple)

Este diseño se extiende a varias aplicaciones de Apple, como Cámara, Fotos, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News y Apple Podcasts, ofreciendo una experiencia más intuitiva y envolvente.

En Apple TV, por ejemplo, las barras reflejan el fondo y el contenido detrás, ayudando al usuario a mantener siempre la referencia del contexto.

Según Alan Dye, vicepresidente de Diseño de Interfaz Humana de Apple, Liquid Glass busca reforzar la conexión entre el hardware y el software, haciendo que la interacción con los dispositivos sea más intuitiva, fluida y visualmente atractiva.

Qué otras características trae iOS 26

Funciones de Apple Intelligence:

  • Traducción en tiempo real de llamadas y mensajes.
  • Creación de emojis personalizados con Genmoji.
  • Resumen de textos y generación automática de recordatorios a partir de correos electrónicos.

Estas funciones están disponibles únicamente en los modelos iPhone 15 Pro y posteriores.

Estas funciones de Apple Intelligence
Estas funciones de Apple Intelligence solo se encuentran en los iPhone 15 Pro y modelos posteriores. REUTERS/Adam Gray

Mejoras en aplicaciones nativas:

  • Mensajes: Ahora permite crear encuestas en los chats y personalizar los fondos de conversación.
  • Teléfono: Combina contactos favoritos, llamadas recientes y buzón de voz en una sola vista.
  • Safari: Adopta el diseño Liquid Glass, con una barra de direcciones más transparente.

CarPlay y otras integraciones:

CarPlay añade nuevas funciones, como la posibilidad de enviar contenido multimedia desde el iPhone al sistema del vehículo mediante AirPlay, disponible únicamente cuando el automóvil está detenido.

Temas Relacionados

WhatsAppiPhoneiOSLiquid GlassAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

