Tecno

Cómo recuperar mensajes borrados en WhatsApp con un método sencillo en Android

El historial de notificaciones de Android permite leer mensajes de WhatsApp borrados sin necesidad de instalar aplicaciones externas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Con un truco que solo
Con un truco que solo funciona en Android, puedes ver los mensajes eliminados en WhatsApp. (Composición)

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, y cada día circulan millones de conversaciones entre sus usuarios. En este flujo constante de mensajes, es habitual que alguien borre un texto después de enviarlo, ya sea por error, porque cambió de opinión o porque no quería que la otra persona lo leyera. Esto genera una curiosidad natural: ¿qué decía realmente ese mensaje eliminado?

Aunque la aplicación no ofrece una función nativa para recuperarlos, en los teléfonos Android existe un recurso que permite conocer el contenido de los mensajes borrados. Se trata del historial de notificaciones, una herramienta integrada en el sistema operativo que guarda un registro de todas las alertas recibidas, incluidas las de WhatsApp.

Cómo funciona el historial de notificaciones

Cada vez que una app envía una notificación al dispositivo, el sistema la almacena de manera temporal. Esto incluye llamadas perdidas, correos electrónicos y, por supuesto, mensajes de WhatsApp. Incluso si el remitente borra un mensaje después de enviarlo, el registro puede conservar el texto original, siempre y cuando el historial de notificaciones esté activado previamente.

Con Android puedes ver los
Con Android puedes ver los mensajes eliminados en WhatsApp. (Meta)

En otras palabras, el sistema no guarda retroactivamente las alertas. Si la función no está habilitada, el usuario no podrá acceder a los mensajes eliminados. Por ello, es necesario configurarla antes de que surja la necesidad de revisar un texto borrado.

Pasos para activar el historial en Android

La activación es sencilla y no requiere instalar aplicaciones externas. Solo hay que seguir estos pasos:

  1. Abrir el menú de Ajustes del móvil.
  2. Seleccionar la sección de Notificaciones.
  3. Ingresar en Ajustes avanzados.
  4. Activar la opción Historial de notificaciones.

Una vez habilitado, el dispositivo comenzará a registrar todas las notificaciones entrantes. Cuando un mensaje de WhatsApp sea eliminado, aparecerá en esta lista junto con la hora de recepción y el nombre de la aplicación.

WhatsApp. (Shutterstock)
WhatsApp. (Shutterstock)

Cómo consultar los mensajes borrados

Cuando el usuario desee revisar un mensaje eliminado, basta con ingresar al historial de notificaciones. Allí encontrará una lista organizada de las alertas descartadas en las últimas 24 horas. Al seleccionar una de ellas, se abrirá automáticamente la aplicación correspondiente, en este caso WhatsApp, para mostrar el chat donde se generó el mensaje.

Es importante señalar que el historial muestra únicamente el contenido textual de las notificaciones. Por lo tanto, si alguien borra una imagen, video, nota de voz u otro archivo multimedia, este no podrá recuperarse mediante este método.

Con Android puedes ver los
Con Android puedes ver los mensajes eliminados de WhatsApp. (WhatsApp)

Límites y consideraciones de privacidad

Aunque el truco resulta útil para satisfacer la curiosidad, tiene limitaciones técnicas. El historial almacena un número finito de notificaciones y se actualiza diariamente. Además, no todos los fabricantes de dispositivos Android habilitan esta función de la misma manera, por lo que la ruta de configuración puede variar ligeramente entre marcas y versiones del sistema.

Por otra parte, conviene recordar que la posibilidad de leer mensajes eliminados no significa que el remitente haya perdido control sobre lo que quiso compartir. La función de borrar mensajes fue diseñada para ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios, y el acceso al historial de notificaciones es un recurso del sistema operativo, no de WhatsApp directamente.

Temas Relacionados

WhatsAppAndroidLo último en tecnología

Últimas Noticias

Siete carreras que puedes estudiar antes de 2030 para trabajar en inteligencia artificial

La ingeniería de prompts para la IA cumple un papel similar al que tuvo la programación en los primeros años de internet. Este trabajo se centra en crear indicaciones precisas que orienten el desempeño de herramientas como ChatGPT

Siete carreras que puedes estudiar

YouTube Premium endurece reglas: el plan familiar será solo para quienes vivan en la misma casa

Google empieza a restringir el uso compartido de YouTube Premium fuera del mismo domicilio

YouTube Premium endurece reglas: el

En qué consiste el fraude del “sí” al contestar una llamada telefónica y cómo evitar caer en la trampa

Esta modalidad de estafa implica que ciberdelincuentes graben la voz de la víctima para utilizar esa confirmación en transacciones bancarias, contratación de servicios o suplantación de identidad, entre otros delitos

En qué consiste el fraude

Instagram para iPad es una realidad: así funcionará la nueva aplicación

La aplicación ya está disponible en la App Store y ofrece una experiencia optimizada para la pantalla grande de la tablet de Apple

Instagram para iPad es una

Cómo comprobar si mi WhatsApp está abierto en otro dispositivo: guía definitiva para saberlo en 2025

Desde el apartado ‘Ajustes’ de la aplicación móvil, los usuarios pueden verificar esta información y desvincular de inmediato cualquier dispositivo desconocido

Cómo comprobar si mi WhatsApp
ÚLTIMAS NOTICIAS
La violencia política en la

La violencia política en la recta final de la campaña y una advertencia: “Si nos tiran piedras, vamos a contestar”

Juicio a Marcelo Corazza: los imputados escucharon los cargos y el ex productor de GH reiteró su inocencia

Un video hecho con IA mostró a Javier Milei y Diego Valenzuela en su juventud: la historia que los une hace 30 años

Secuestraron 500 kilos de cocaína ocultos en un torno tras una “entrega vigilada” por alta mar: iban a España

El impresionante cambio físico de Post Malone: así perdió 27 kilos y dejó atrás los excesos

INFOBAE AMÉRICA
Luchar junto a Taiwán para

Luchar junto a Taiwán para la paz y la prosperidad global

Tras la operación en el Caribe, Marco Rubio aseguró: “Los carteles no van a poder seguir actuando con impunidad”

Los líderes nórdicos y bálticos prometieron incrementar el apoyo militar a Ucrania

Estados Unidos sancionó a una empresa química china por tráfico de opioides

Emmanuel Macron urgió a su coalición a respaldar al primer ministro Bayrou a pocos días de la moción de confianza

TELESHOW
Fede Bal confirmó que está

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo

Natalia Oreiro opinó sobre la actualidad del cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación