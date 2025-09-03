Cómo recuperar mensajes borrados en WhatsApp con un método sencillo en Android

Con un truco que solo funciona en Android, puedes ver los mensajes eliminados en WhatsApp. (Composición)

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, y cada día circulan millones de conversaciones entre sus usuarios. En este flujo constante de mensajes, es habitual que alguien borre un texto después de enviarlo, ya sea por error, porque cambió de opinión o porque no quería que la otra persona lo leyera. Esto genera una curiosidad natural: ¿qué decía realmente ese mensaje eliminado?

Aunque la aplicación no ofrece una función nativa para recuperarlos, en los teléfonos Android existe un recurso que permite conocer el contenido de los mensajes borrados. Se trata del historial de notificaciones, una herramienta integrada en el sistema operativo que guarda un registro de todas las alertas recibidas, incluidas las de WhatsApp.

Cómo funciona el historial de notificaciones

Cada vez que una app envía una notificación al dispositivo, el sistema la almacena de manera temporal. Esto incluye llamadas perdidas, correos electrónicos y, por supuesto, mensajes de WhatsApp. Incluso si el remitente borra un mensaje después de enviarlo, el registro puede conservar el texto original, siempre y cuando el historial de notificaciones esté activado previamente.

En otras palabras, el sistema no guarda retroactivamente las alertas. Si la función no está habilitada, el usuario no podrá acceder a los mensajes eliminados. Por ello, es necesario configurarla antes de que surja la necesidad de revisar un texto borrado.

Pasos para activar el historial en Android

La activación es sencilla y no requiere instalar aplicaciones externas. Solo hay que seguir estos pasos:

Abrir el menú de Ajustes del móvil. Seleccionar la sección de Notificaciones. Ingresar en Ajustes avanzados. Activar la opción Historial de notificaciones.

Una vez habilitado, el dispositivo comenzará a registrar todas las notificaciones entrantes. Cuando un mensaje de WhatsApp sea eliminado, aparecerá en esta lista junto con la hora de recepción y el nombre de la aplicación.

Cómo consultar los mensajes borrados

Cuando el usuario desee revisar un mensaje eliminado, basta con ingresar al historial de notificaciones. Allí encontrará una lista organizada de las alertas descartadas en las últimas 24 horas. Al seleccionar una de ellas, se abrirá automáticamente la aplicación correspondiente, en este caso WhatsApp, para mostrar el chat donde se generó el mensaje.

Es importante señalar que el historial muestra únicamente el contenido textual de las notificaciones. Por lo tanto, si alguien borra una imagen, video, nota de voz u otro archivo multimedia, este no podrá recuperarse mediante este método.

Límites y consideraciones de privacidad

Aunque el truco resulta útil para satisfacer la curiosidad, tiene limitaciones técnicas. El historial almacena un número finito de notificaciones y se actualiza diariamente. Además, no todos los fabricantes de dispositivos Android habilitan esta función de la misma manera, por lo que la ruta de configuración puede variar ligeramente entre marcas y versiones del sistema.

Por otra parte, conviene recordar que la posibilidad de leer mensajes eliminados no significa que el remitente haya perdido control sobre lo que quiso compartir. La función de borrar mensajes fue diseñada para ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios, y el acceso al historial de notificaciones es un recurso del sistema operativo, no de WhatsApp directamente.