Probamos el HONOR 400: las mejores funciones de inteligencia artificial para fotos y videos, sin pagar un peso o saber de prompting

Descubre el nuevo HONOR 400 y HONOR 400 Pro, smartphones con cámara de 200 MP y más de 40 funciones impulsadas por inteligencia artificial. Probamos imagen a video con IA, súper zoom IA, collage en movimiento y expansión de imágenes durante una experiencia exclusiva en Sint Maarten

Sindy Valbuena Larrota

Por Sindy Valbuena Larrota

Sint Maarten fue el escenario elegido por HONOR para poner a prueba oficialmente su nueva serie HONOR 400 en América Latina. Y no es casualidad: la marca quiso un lugar colorido, vibrante y con paisajes dignos de poner a prueba el que es, sin duda, su mayor atractivo: un sistema real de fotografía móvil impulsado por inteligencia artificial (IA) que promete redefinir cómo capturamos, editamos y compartimos imágenes.

En el evento, pude experimentar de primera mano las funciones más llamativas de los nuevos HONOR 400 y HONOR 400 Pro. Y aunque la hoja técnica es impresionante (cámara ultra nítida de 200 megapíxeles, batería de 6.000 mAh con silicio-carbono, pantalla ultra brillante de 5.000 nits y el motor AI HONOR IMAGE ENGINE), lo que realmente marca la diferencia son las posibilidades creativas, gratuitas y sin necesidad de experiencia o conocimientos previos en inteligencia artificial.

Hoy quiero contarte las cuatro funciones que más me sorprendieron y que, después de probarlas, confirmo que funcionan como promete la marca.

El borrado de imagen con
El borrado de imagen con inteligencia artificial borra a las personas y las sombras en entornos con sol o luz.

Imagen a Video con IA: fotos que cobran vida con el HONOR 400

Entre todas las innovaciones, esta fue mi favorita. La opción Imagen a Video con IA convierte una foto estática en un clip de 5 segundos, añadiendo un sutil movimiento que respeta el contexto y la naturalidad de la imagen. Lo probé con retratos, paisajes y el resultado fue sorprendente: el movimiento fluye sin distorsionar ojos, manos o elementos clave.

Es importante resaltar que la herramienta tiene límites éticos claros: no permite animar fotos relacionadas con políticos, contenido sexual, odio o violencia. Esto no solo es responsable, sino que también, evita usos indebidos de la tecnología.

Cómo hacer la Imagen a Video, paso a paso:

  1. Abre la Galería.
  2. Toca la opción Crear.
  3. Selecciona Imagen a Video.
  4. Elige la foto que quieras animar.
  5. Pulsa Generar… y listo, en segundos tendrás tu video.
Imagen a Video con IA: fotos que cobran vida con el HONOR 400

No se necesita experiencia en edición, y lo mejor es que no es una simple animación repetitiva: la IA analiza la escena y crea un movimiento coherente, como si la foto hubiera sido un fotograma dentro de un video real.

Súper Zoom con IA: nitidez a largas distancias

En fotografía móvil, hacer zoom suele ser sinónimo de perder calidad, pero aquí no. El Súper Zoom con IA del HONOR 400 logra capturas nítidas incluso a distancias enormes, siempre que la opción de inteligencia artificial esté activa.

El truco está en el proceso: cuando haces zoom en el modo Foto, aparecerá un recuadro amarillo; al presionar el disparador, el teléfono activa la IA para optimizar detalles y reducir ruido. El resultado no es inmediato: se requiere conexión a internet para procesar y mostrar la mejora.

Durante la prueba, logré fotografiar un barco en un muelle a más de 200 metros de distancia. Esta prueba lo convierte en una herramienta valiosa para viajes, eventos deportivos o cualquier momento en que el sujeto esté lejos del alcance físico.

La IA de HONOR logra
La IA de HONOR logra un zoom perfecto en menos de dos segundos. (Infobae)

Collage en movimiento: historias visuales dinámicas del HONOR 400

Todos hemos hecho collages de fotos, pero ¿alguna vez uno de videos? El HONOR 400 lo permite con su opción de Collage de fotos en movimiento.

La condición es que las fotos deben tomarse con la función de movimiento activada (lo que HONOR llama Live Photos). Una vez capturadas, se pueden combinar entre dos y nueve de estas imágenes en un solo clip, añadiendo plantillas, música y subtítulos.

En el lanzamiento, probé esta función con una secuencia de olas, barcos y gente caminando en la playa. El resultado fue un collage fluido, perfecto para redes sociales, que contaba una pequeña historia de la tarde en apenas unos segundos.

Collage en movimiento: historias visuales dinámicas del HONOR 400

Expansión de imágenes: más encuadre, sin perder naturalidad

Otra de las joyas del HONOR 400 es su función de Expansión de imágenes. Imagina que tomas una foto y luego deseas un encuadre más amplio para adaptarla a un post de Instagram, un fondo de pantalla o una impresión grande. La IA del dispositivo analiza la imagen y completa los bordes con elementos coherentes: más cielo, continuidad del mar, vegetación extra o extensión de paredes.

En mis pruebas, lo utilicé con fotos de retratos y paisajes. En todos los casos, la expansión respetó las proporciones del cuerpo y el estilo visual del entorno, evitando deformaciones o añadidos poco realistas. Es una herramienta creativa y práctica, sobre todo para quienes trabajan con contenido visual de forma profesional.

HONOR 400 pinta con inteligencia
HONOR 400 pinta con inteligencia artificial las fotografías dependiendo del tamaño que se necesite.

Un smartphone de HONOR para creadores y narradores visuales

El HONOR 400 no se limita a estas cuatro funciones. Su ecosistema de IA incluye más de 40 herramientas para edición y fotografía, desde la mejora automática de imágenes antiguas hasta el retrato instantáneo que captura gestos espontáneos con nitidez profesional.

Además, incorpora utilidades para productividad, como Magic Portal (que facilita mover contenido entre apps), traducción en más de 20 idiomas y herramientas de grabación y resumen automáticos. Todo esto, con un diseño elegante y una autonomía de batería pensada para largas jornadas de uso creativo.

