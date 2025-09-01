Tecno

Cómo cargar de forma segura un celular cuando no hay luz en casa

La variedad de opciones disponibles, desde baterías portátiles hasta cargadores solares y soluciones con otros dispositivos, permite afrontar cortes de electricidad con mayor autonomía

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Se debe estar preparado con
los elementos necesarios si el servicio falla por varios minutos u horas.

Casos como el apagón general a principio de año que afectó a familias en España y Portugal, evidenció la importancia de conocer alternativas seguras para mantener los dispositivos como los teléfonos activos cuando la electricidad falla.

En estas situaciones de emergencia, la comunicación puede depender de la capacidad de improvisar soluciones energéticas hasta que el suministro se restablezca.

Por esta razón, se explican las formas seguras de cargar un celular cuando no hay luz en casa, entre las que se encuentran opciones útiles como el uso de baterías portátiles hasta el uso de otras formas que dependen de la luz solar.

Cómo cargar un celular con una batería portátil o power bank

Estos accesorios son compatibles con
la mayoría de modelos.

Entre las opciones más eficaces destaca el uso de una batería portátil, conocida como “power bank”. Este dispositivo, que almacena energía previamente, permite recargar teléfonos, tabletas y otros aparatos pequeños sin necesidad de acceso directo a la red eléctrica.

Es fundamental que la batería portátil esté completamente cargada antes de la emergencia y que su capacidad, medida en miliamperios hora (mAh), sea suficiente para proporcionar varias cargas completas.

Algunos modelos avanzados ofrecen puertos múltiples y tecnologías de carga rápida, lo que facilita mantener varios dispositivos en funcionamiento durante cortes prolongados.

Según las especificaciones de los fabricantes, ciertas baterías portátiles de alta gama pueden recargar un smartphone promedio entre tres y cinco veces antes de requerir una nueva carga.

De qué forma se puede cargar el teléfono a través de un vehículo

Este método se debe realizar
solo en momentos donde otras opciones no estén disponibles.

El auto puede convertirse en una fuente confiable de energía en situaciones de emergencia. Muchos vehículos modernos incluyen puertos USB integrados que permiten cargar teléfonos móviles directamente.

En modelos más antiguos, el encendedor de cigarrillos puede adaptarse mediante un cargador especial que transforma la corriente de 12 voltios en una salida adecuada para diferentes dispositivos.

Para evitar que la batería del coche se descargue, es clave mantener el motor encendido durante la carga. Además, el uso de cables certificados y cargadores que regulen la corriente ayuda a prevenir daños en los dispositivos.

Por qué los portátiles pueden ser útiles para cargar teléfonos

Depende del estado de carga
del ordenador.

Otra alternativa consiste en aprovechar una computadora portátil que cuente con suficiente carga. Al conectar el teléfono o la tableta al puerto USB del ordenador, se puede transferir energía suficiente para mantener el dispositivo encendido durante varias horas, dependiendo de la capacidad de la batería del ordenador.

Aunque este método no resulta el más eficiente por la cantidad limitada de energía disponible, puede ser decisivo para realizar llamadas de emergencia o enviar mensajes importantes mientras persista el corte de luz.

Cómo la luz solar puede ayudar en casos donde no hay electricidad

Las soluciones solares han ganado terreno por su independencia de la red eléctrica doméstica. Los cargadores solares portátiles, integrados con pequeños paneles fotovoltaicos, permiten recargar dispositivos utilizando únicamente la luz solar.

Algunos modelos incorporan baterías internas que almacenan la energía recolectada para su uso posterior, lo que resulta útil cuando no hay sol.

Este tipo de recurso puede
ser limitado en algunas regiones y horarios.

Pese a que la velocidad de carga mediante paneles solares suele ser inferior a la de otros métodos, esta opción se vuelve esencial en situaciones prolongadas sin suministro eléctrico. Además, ciertos cargadores solares están diseñados para resistir condiciones climáticas adversas, como lluvias ligeras o polvo.

Qué otros métodos menos populares pueden ser útiles en emergencias

En circunstancias extremas, existen métodos menos convencionales que pueden resultar útiles. Algunas linternas de emergencia incluyen puertos USB y permiten la carga de pequeños dispositivos gracias a baterías internas o sistemas de dinamo manual.

Al girar una manivela, se puede generar la energía necesaria para mantener operativo un celular durante periodos cortos. Asimismo, existen cargadores manuales de manivela para teléfonos, pero su eficiencia es muy limitada.

