Word implementará el guardado automático en la nube como función predeterminada

Microsoft permitirá la selección del proveedor de almacenamiento por defecto y la conservación de archivos en local. (RCN Radio)

Microsoft ha decidido transformar la experiencia de uso en Word, apostando por el guardado automático en la nube como función destacada en futuras versiones del procesador de textos. El objetivo es modernizar el sistema de almacenamiento y adaptación de documentos, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo e incrementando la seguridad de los archivos creados por los usuarios.

La decisión, que se inspira en las soluciones ya empleadas por plataformas como Google Docs y Word Online, responde también a la creciente competencia en el mercado de suites ofimáticas y al auge de herramientas colaborativas basadas en la nube.

Guardado automático en Word: funcionamiento y opciones para el usuario

El nuevo enfoque de Microsoft implica que, a partir de la próxima actualización, los documentos en Word se crearán y almacenarán automáticamente en la nube, concretamente en OneDrive o en cualquier otro servicio que se haya fijado como predeterminado.

Los nuevos ajustes incluirán la posibilidad de elegir entre diferentes opciones de almacenamiento. (xataka.com)

Ya no será necesario recordar ubicar el archivo en una carpeta específica ni pulsar combinaciones de teclas como Control + S para prevenir la pérdida de datos. Word asignará por defecto nombres como “Documento 28-08-2025” a estos nuevos archivos, aunque los usuarios conservarán la posibilidad de modificar el nombre, conservar o descartar el documento según convenga.

Esta novedad acerca a Word a la experiencia que ya ofrecen Google Docs y Word Online, donde los documentos se guardan de forma automática y constante en servicios en la nube, eliminando el riesgo de perder trabajo por fallos o descuidos.

Además, Microsoft permitirá la selección del proveedor de almacenamiento por defecto y la conservación de archivos en local, así como la facultad de desactivar el guardado automático para quienes prefieran el modo clásico.

Microsoft Word en celular. (foto: PCWorld)

Actualmente, la función de guardado automático solo está disponible para quienes forman parte del programa Insider, y Microsoft ha confirmado que no será obligatoria para el público general. Los nuevos ajustes incluirán la posibilidad de elegir entre diferentes opciones de almacenamiento y regresar al sistema tradicional cuando así se desee.

Esta actualización cobra especial relevancia en un contexto donde Word enfrenta la presión de competidores como Google Workspace. Google ha ganado terreno tanto en el ámbito personal como profesional y educativo, consolidándose como una alternativa pujante y acelerando la innovación en este sector.

Así, el avance de Microsoft hacia el guardado automático subraya la necesidad de adaptarse a nuevas tendencias de trabajo y asegurar la vigencia de Word en un entorno donde la competencia y la diversidad de propuestas tecnológicas son mayores que nunca.

Microsoft ha decidido transformar la experiencia de uso en Word, apostando por el guardado automático en la nube. (foto: El Grupo Informático)

Cuáles son los trucos más útiles de Microsoft Word

Microsoft Word ofrece una variedad de trucos prácticos que pueden implementarse de manera sencilla para aumentar la productividad. Por ejemplo, utilizar atajos de teclado como Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para pegar, Ctrl+B para poner en negrita y Ctrl+Z para deshacer la última acción permite trabajar con mayor rapidez.

Para insertar una tabla, hay que ir al menú “Insertar” y seleccionar “Tabla”, eligiendo el número de filas y columnas deseadas. Las imágenes o gráficos se añaden desde el mismo menú, con la opción “Imágenes” o “Gráficos”.

El corrector ortográfico y gramatical se activa automáticamente, pero también se puede iniciar con F7 para analizar el documento y aplicar sugerencias. Los estilos predefinidos aparecen en la pestaña “Inicio”, dentro del grupo “Estilos”; al seleccionarlos, se aplican de inmediato a títulos o textos marcados.

Para la colaboración, las herramientas de revisión están en la pestaña “Revisar”. (Foto: Composición)

La función “Buscar y reemplazar” se accede con Ctrl+L para buscar palabras o con Ctrl+L y luego seleccionar la opción “Reemplazar”, donde se indica la palabra a cambiar y su sustitución.

Para la colaboración, las herramientas de revisión están en la pestaña “Revisar”. Allí se pueden agregar comentarios, activar el control de cambios y realizar ajustes con transparencia. Dominar estas acciones permite crear documentos con apariencia profesional y optimizar el proceso de edición en Microsoft Word.