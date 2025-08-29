Pixel Care+ es el nuevo seguro de Google para proteger un celular Pixel ante accidentes, fallas y hasta robos

Google presentó Pixel Care+, un nuevo programa de protección para dispositivos fabricados por la compañía. Este puede resultarte muy útil si cuentas con un celular Pixel y quieres mantenerlo protegido frente a accidentes, fallas de hardware o imprevistos.
Según explicó Google, este servicio ofrece un “mayor nivel de cobertura, atención y tranquilidad para los propietarios de hardware de Google”.
Qué incluye este nuevo programa
Es nuevo programa de Google denominado Pixel Care+ incluye los siguientes beneficios:
- Reclamaciones ilimitadas por daños accidentales, reclamaciones de garantía extendida y daños mecánicos.
- Reparaciones de pantalla y batería a $0.
- $0 en reclamaciones por mal funcionamiento post garantía.
- Piezas y repuestos originales de Google.
- Soporte prioritario de expertos en píxeles.
- Reclamaciones de autoservicio a través del sitio web de Google Store.
- Cobertura adicional opcional contra pérdida y robo.
"Pixel Care+ está disponible en EE. UU. a partir de hoy para los nuevos dispositivos que cumplan los requisitos y se puede añadir dentro de los 60 días posteriores a la compra, independientemente de dónde hayas adquirido tu dispositivo “Hecho por Google”, agrega la compañía.
Qué dispositivos son compatibles con este programa de Google
La lista completa de dispositivos compatibles con este programa son:
- Pixel 10.
- Pixel 10 Pro.
- Pixel 10 Pro Fold.
- Pixel 10 Pro XL.
- Pixel Watch 4 (41 mm and 45 mm).
- Pixel 9a.
- Pixel 9.
- Pixel 9 Pro.
- Pixel 9 Pro XL.
- Pixel 9 Pro Fold.
- Pixel Watch 3 (41 mm and 45 mm).
- Pixel Watch 2.
- Pixel Tablet (with or without Charging Speaker Dock).
- Pixel Fold.
- Pixel 8a.
- Pixel 8.
- Pixel 8 Pro.
- Fitbit Ace LTE.
- Fitbit Sense 2.
- Fitbit Versa 4.
- Fitbit Charge 6.
- Fitbit Inspire 3.
Para qué es útil este programa de Google
El programa Pixel Care+ de Google está diseñado para ofrecer a los usuarios una protección más completa de sus dispositivos, con beneficios que resultan útiles en situaciones cotidianas.
Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de realizar reclamaciones ilimitadas por daños accidentales.
Por ejemplo, si un usuario deja caer su Pixel y la pantalla se rompe varias veces en un mismo año, puede solicitar reparaciones sin preocuparse por límites de cobertura.
Otro beneficio clave es la garantía extendida, que cubre daños mecánicos o fallas posteriores al periodo de garantía estándar.
Esto significa que, si el dispositivo presenta problemas en su funcionamiento después de dos años, el usuario podrá acceder a reparaciones sin costo adicional. Además, tanto las reparaciones de pantalla como las de batería se ofrecen a $0, lo que elimina uno de los gastos más comunes en teléfonos inteligentes.
El programa también garantiza el uso de piezas originales de Google, asegurando calidad y compatibilidad.
A ello se suma el soporte prioritario de expertos en Pixel, ideal para resolver inconvenientes rápidamente, así como la opción de presentar reclamaciones de autoservicio a través de la tienda en línea de Google.
Incluso ofrece cobertura adicional contra pérdida o robo, brindando mayor tranquilidad a los propietarios.
Cómo es la nueva línea de Pixel de Google
Google presentó los nuevos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, su décima generación de teléfonos.
Estos dispositivos estrenan el chip Google Tensor G5 y el modelo de IA Gemini Nano, además de un diseño renovado fabricado con el mayor porcentaje de materiales reciclados visto en la marca.
Pixel 10 ofrece una pantalla Actua de 6,3 pulgadas con 3.000 nits de brillo y una cámara mejorada con teleobjetivo de 5 aumentos y Zoom de Alta Resolución de hasta 20 aumentos.
El Pixel 10 Pro y su versión XL, con pantallas más grandes y Zoom con Resolución Pro de hasta 100 aumentos, incorporan mayores innovaciones en fotografía móvil. Los tres modelos se caracterizan por su batería de larga duración y hasta siete años de actualizaciones de seguridad y funciones.