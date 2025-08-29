Tecno

Material 3 Expressive transforma la app de Mensajes de Google con su nuevo diseño

Más allá de la renovación visual, la aplicación mantiene sus características esenciales de mensajería, gestionando tanto mensajes RCS como SMS entre dispositivos Android

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

La actualización de la aplicación Mensajes de Google incorpora ahora el renovado diseño Material 3 Expressive, en línea con los cambios estéticos graduales que se están observando en otras aplicaciones del ecosistema Android. Esta implementación señala el compromiso de Google por ofrecer una experiencia visual más moderna, uniforme y directa en sus servicios clave, apostando por una estética minimalista y una mayor coherencia con las nuevas tendencias del sistema operativo.

Diseño Material 3 Expressive en Mensajes de Google

Según reporta 9to5Google, los usuarios ya pueden identificar los cambios asociados a Material 3 Expressive, destacando la introducción de un contenedor de mensajes con esquinas curvas en la parte superior y una nueva capa de fondo que varía según el modo claro u oscuro del dispositivo.

Esta actualización también trae una barra de accesos directos bien visible, que permite llamadas, videollamadas o la entrada al menú desplegable de la aplicación sin complicaciones.

Los botones se presentan ahora con una apariencia más sobria y elegante, dejando de lado los colores vibrantes a favor de un diseño minimalista y formal. El fondo de pantalla, por su parte, adopta tonos sólidos ajustados automáticamente al tema del dispositivo, mejorando la integración estética en la experiencia diaria del usuario.

Funciones y perspectivas de Mensajes de Google tras el rediseño

Más allá de la renovación visual, la app Mensajes mantiene sus características esenciales de mensajería, gestionando tanto mensajes RCS como SMS entre dispositivos Android. Se mantienen opciones para conversaciones grupales y la posibilidad de eliminar mensajes, funcionalidades populares presentes en rivales como WhatsApp.

Además, Google planea incluir próximamente herramientas para identificar y verificar la identidad de los interlocutores, medidas especialmente útiles contra fraudes y spam.

A través de esta actualización, Google refuerza su competitividad en el segmento de aplicaciones de mensajería, priorizando la modernización de la interfaz gráfica y la usabilidad, sin perder de vista la seguridad y la fiabilidad del servicio.

Android 16 inaugura una nueva era con Material 3 Expressive

La presentación de la nueva estatua para Android 16 marca un antes y un después en la serie de homenajes históricos de Google, ya que por primera vez la compañía ha decidido abandonar la tradicional referencia a los postres en favor de elementos de diseño y tecnología de vanguardia. En esta edición, la inspiración proviene de la evolución estética del sistema operativo, centrada en Material 3 Expressive, y del creciente protagonismo de la inteligencia artificial.

Para Google, este cambio representa un movimiento estratégico orientado a resaltar valores innovadores y contemporáneos en la imagen de Android, dejando atrás el simbolismo nostálgico que hasta ahora acompañaba cada versión anual.

Hasta ahora, cada estatua conmemorativa de Android había funcionado como un guiño a los nombres en clave relacionados con dulces, como ocurrió con el robot de Android sobre una tarta por Android 14 (“Upside Down Cake”) o la figura del robot disfrutando un helado como homenaje a Android 15 (“Vanilla Ice Cream”).

La estatua de Android 16, según Seang Chau, vicepresidente y director general de Android, “le da un giro al diseño Material 3 Expressive” y “celebra el poder de la IA”, subrayando así el inicio de una nueva etapa donde la imagen tecnológica y el enfoque en inteligencia artificial toman el papel central.

Qué es Material 3 Expressive

Material 3 Expressive es una evolución en el sistema de diseño de Google que apuesta por una apariencia visual más audaz, colorida y adaptable. Esta variante busca dar mayor protagonismo a la personalización, permitiendo que las aplicaciones reflejen estilos únicos y se integren mejor con los gustos o la identidad de cada usuario.

La propuesta de Material 3 Expressive incluye una paleta de colores más amplia, formas suaves, nuevas animaciones y una composición más dinámica en las interfaces. El resultado es una experiencia visual moderna, accesible y coherente en todo el ecosistema de aplicaciones compatibles.

