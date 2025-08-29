Cuidar los electrodomésticos es esencial para prevenir que se dañen, como por cortocircuitos o descargas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de los electrodomésticos es fundamental para evitar que se quemen, es decir, que ocurran cortocircuitos o descargas eléctricas. Lo primero que debes hacer es revisar que el equipo esté correctamente conectado a una toma de corriente en buen estado y con la tensión adecuada.

Además, es importante no sobrecargar los enchufes, mantener los aparatos limpios y secos, y desconectarlos cuando no estén en uso.

Cómo prevenir que se quemen los electrodomésticos

Puedes colocar reguladores de voltaje o dispositivos que protejan contra picos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aparte de estas medidas básicas para prevenir que los electrodomésticos se quemen en casa, puedes instalar protectores de voltaje o supresores de picos eléctricos, realizar mantenimiento periódico de los equipos, y leer siempre el manual del fabricante para conocer las recomendaciones específicas de uso.

También es útil ubicar los aparatos en lugares ventilados para evitar el sobrecalentamiento y evitar dejarlos encendidos por períodos prolongados sin supervisión.

Estas precauciones adicionales ayudan a prolongar la vida útil de tus electrodomésticos y a reducir riesgos de accidentes eléctricos.

Qué pasa si se deja conectado un electrodoméstico por mucho tiempo

Dejar un electrodoméstico conectado por mucho tiempo puede generar varios riesgos y problemas:

Sobrecalentamiento : Algunos aparatos, especialmente los que generan calor (plancha, tostadora, secador), pueden calentarse demasiado y dañarse internamente.

Corto circuito o incendio : El calor excesivo o un defecto en el cableado puede provocar chispas o incluso un incendio.

Consumo innecesario de energía: Mantener los aparatos conectados sin uso aumenta la factura eléctrica.

El consumo vampiro, o consumo en modo standby, es la energía que continúan usando los electrodomésticos incluso cuando están apagados pero siguen enchufados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desgaste prematuro : Los componentes internos se deterioran más rápido si el equipo permanece energizado sin necesidad.

Riesgo de descarga eléctrica: Si el electrodoméstico presenta fallas o está dañado, mantenerlo enchufado aumenta el peligro de electrocutarse.

Qué es consumo vampiro en electrodomésticos

El consumo vampiro (también llamado consumo en standby) se refiere a la energía que siguen consumiendo los electrodomésticos, aunque estén apagados pero conectados a la corriente.

Por ejemplo: televisores, cargadores, microondas o computadores siguen usando electricidad cuando tienen luces de standby encendidas o funciones en modo espera.

Aunque cada aparato consuma poco, varios juntos pueden aumentar la factura de electricidad y desperdiciar energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque cada aparato consuma poco, sumando varios equipos en casa esto puede incrementar significativamente la factura de electricidad y desperdiciar energía innecesariamente.

Cómo reducir el consumo vampiro en electrodomésticos

Para reducir el consumo vampiro en los electrodomésticos, se pueden seguir varias estrategias prácticas:

Desconectar los aparatos : Siempre que no se usen, desenchufar cargadores, televisores, microondas, computadores o cualquier equipo que quede en modo standby.

Usar regletas con interruptor : Permiten apagar varios dispositivos al mismo tiempo de manera sencilla.

Elegir electrodomésticos eficientes : Comprar equipos con certificación de eficiencia energética o con modos de bajo consumo.

Programar el apagado automático: Algunos dispositivos y enchufes inteligentes permiten cortar la corriente en horarios específicos.

Emplear regletas con interruptor facilita apagar varios dispositivos a la vez de forma sencilla. (Imagen ilustrativa Infobae)

Revisar cargadores y adaptadores: Evitar dejarlos conectados sin carga, ya que siguen consumiendo energía aunque no estén cargando ningún dispositivo.

Con estas medidas, se puede reducir el gasto eléctrico y prolongar la vida útil de los aparatos, además de contribuir al ahorro de energía en casa.

Cómo alargar la vida útil de los electrodomésticos

Para alargar la vida útil de los electrodomésticos, es clave combinar el cuidado, mantenimiento y buen uso. Algunas recomendaciones son:

Evitar el uso excesivo : No mantener los aparatos encendidos por períodos largos sin necesidad.

Mantenerlos limpios : Limpiar filtros, rejillas y superficies según las indicaciones del fabricante para evitar sobrecalentamiento o acumulación de polvo.

Revisar cables y enchufes: Usar tomas de corriente en buen estado y evitar cables dañados o sobrecargados.

Tanto en electrodomésticos pequeños como grandes, es necesario seguir las precauciones recomendadas por el fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir el manual de uso : Cada aparato tiene recomendaciones específicas sobre carga, temperatura, voltaje y mantenimiento.

Evitar golpes o movimientos bruscos : Transportarlos o manipularlos con cuidado para prevenir daños internos.

Usar protectores de voltaje: Evitan que picos eléctricos dañen los componentes electrónicos.

Realizar mantenimiento periódico: Algunos electrodomésticos requieren revisiones o limpieza profesional para funcionar correctamente por más tiempo.