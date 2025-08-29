Tecno

Cómo prevenir que se quemen los electrodomésticos

Es recomendable instalar protectores de voltaje o supresores de picos eléctricos, ya que estos dispositivos ayudan a prevenir daños en los electrodomésticos causados por subidas de tensión

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Cuidar los electrodomésticos es esencial
Cuidar los electrodomésticos es esencial para prevenir que se dañen, como por cortocircuitos o descargas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de los electrodomésticos es fundamental para evitar que se quemen, es decir, que ocurran cortocircuitos o descargas eléctricas. Lo primero que debes hacer es revisar que el equipo esté correctamente conectado a una toma de corriente en buen estado y con la tensión adecuada.

Además, es importante no sobrecargar los enchufes, mantener los aparatos limpios y secos, y desconectarlos cuando no estén en uso.

Cómo prevenir que se quemen los electrodomésticos

Puedes colocar reguladores de voltaje
Puedes colocar reguladores de voltaje o dispositivos que protejan contra picos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aparte de estas medidas básicas para prevenir que los electrodomésticos se quemen en casa, puedes instalar protectores de voltaje o supresores de picos eléctricos, realizar mantenimiento periódico de los equipos, y leer siempre el manual del fabricante para conocer las recomendaciones específicas de uso.

También es útil ubicar los aparatos en lugares ventilados para evitar el sobrecalentamiento y evitar dejarlos encendidos por períodos prolongados sin supervisión.

Estas precauciones adicionales ayudan a prolongar la vida útil de tus electrodomésticos y a reducir riesgos de accidentes eléctricos.

Es fundamental evitar sobrecargar los
Es fundamental evitar sobrecargar los enchufes, mantener los dispositivos limpios y secos, y desenchufarlos cuando no se estén utilizando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si se deja conectado un electrodoméstico por mucho tiempo

Dejar un electrodoméstico conectado por mucho tiempo puede generar varios riesgos y problemas:

  • Sobrecalentamiento: Algunos aparatos, especialmente los que generan calor (plancha, tostadora, secador), pueden calentarse demasiado y dañarse internamente.
  • Corto circuito o incendio: El calor excesivo o un defecto en el cableado puede provocar chispas o incluso un incendio.
  • Consumo innecesario de energía: Mantener los aparatos conectados sin uso aumenta la factura eléctrica.
El consumo vampiro, o consumo
El consumo vampiro, o consumo en modo standby, es la energía que continúan usando los electrodomésticos incluso cuando están apagados pero siguen enchufados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Desgaste prematuro: Los componentes internos se deterioran más rápido si el equipo permanece energizado sin necesidad.
  • Riesgo de descarga eléctrica: Si el electrodoméstico presenta fallas o está dañado, mantenerlo enchufado aumenta el peligro de electrocutarse.

Qué es consumo vampiro en electrodomésticos

El consumo vampiro (también llamado consumo en standby) se refiere a la energía que siguen consumiendo los electrodomésticos, aunque estén apagados pero conectados a la corriente.

Por ejemplo: televisores, cargadores, microondas o computadores siguen usando electricidad cuando tienen luces de standby encendidas o funciones en modo espera.

Aunque cada aparato consuma poco,
Aunque cada aparato consuma poco, varios juntos pueden aumentar la factura de electricidad y desperdiciar energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque cada aparato consuma poco, sumando varios equipos en casa esto puede incrementar significativamente la factura de electricidad y desperdiciar energía innecesariamente.

Cómo reducir el consumo vampiro en electrodomésticos

Para reducir el consumo vampiro en los electrodomésticos, se pueden seguir varias estrategias prácticas:

  • Desconectar los aparatos: Siempre que no se usen, desenchufar cargadores, televisores, microondas, computadores o cualquier equipo que quede en modo standby.
  • Usar regletas con interruptor: Permiten apagar varios dispositivos al mismo tiempo de manera sencilla.
  • Elegir electrodomésticos eficientes: Comprar equipos con certificación de eficiencia energética o con modos de bajo consumo.
  • Programar el apagado automático: Algunos dispositivos y enchufes inteligentes permiten cortar la corriente en horarios específicos.
Emplear regletas con interruptor facilita
Emplear regletas con interruptor facilita apagar varios dispositivos a la vez de forma sencilla. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Revisar cargadores y adaptadores: Evitar dejarlos conectados sin carga, ya que siguen consumiendo energía aunque no estén cargando ningún dispositivo.

Con estas medidas, se puede reducir el gasto eléctrico y prolongar la vida útil de los aparatos, además de contribuir al ahorro de energía en casa.

Cómo alargar la vida útil de los electrodomésticos

Para alargar la vida útil de los electrodomésticos, es clave combinar el cuidado, mantenimiento y buen uso. Algunas recomendaciones son:

  • Evitar el uso excesivo: No mantener los aparatos encendidos por períodos largos sin necesidad.
  • Mantenerlos limpios: Limpiar filtros, rejillas y superficies según las indicaciones del fabricante para evitar sobrecalentamiento o acumulación de polvo.
  • Revisar cables y enchufes: Usar tomas de corriente en buen estado y evitar cables dañados o sobrecargados.
Tanto en electrodomésticos pequeños como
Tanto en electrodomésticos pequeños como grandes, es necesario seguir las precauciones recomendadas por el fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Seguir el manual de uso: Cada aparato tiene recomendaciones específicas sobre carga, temperatura, voltaje y mantenimiento.
  • Evitar golpes o movimientos bruscos: Transportarlos o manipularlos con cuidado para prevenir daños internos.
  • Usar protectores de voltaje: Evitan que picos eléctricos dañen los componentes electrónicos.
  • Realizar mantenimiento periódico: Algunos electrodomésticos requieren revisiones o limpieza profesional para funcionar correctamente por más tiempo.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosCortocircuitosDescargas eléctricasCuidadoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué significado tiene el emoji del corazón negro en WhatsApp y cómo se debe utilizar

Este emoji normalmente se vincula con tristeza o humor negro, aunque a menudo se emplea para manifestar amor y afecto

Qué significado tiene el emoji

Cómo saber si clonaron mi WhatsApp: siete señales de alerta y cómo proteger la cuenta

Una señal evidente es revisar la sección de ‘Dispositivos vinculados‘ en la aplicación móvil: si encuentras un dispositivo desconocido, podría significar que otra persona tiene acceso a tu cuenta

Cómo saber si clonaron mi

ChatGPT incorporará herramientas de supervisión para padres luego de un caso trágico

OpenAI busca reforzar la seguridad del chatbot y ofrecer más herramientas de supervisión a las familias

ChatGPT incorporará herramientas de supervisión

IA resuelve 3 × 3 ÷ 3 – (3 + 3) en segundos: la operación matemática que reta a los más genios

Este ejercicio matemático puede resultar complejo para algunos, ya que integra multiplicación, división, suma y resta en una sola expresión

IA resuelve 3 × 3

Experto en tecnología explica cómo configurar tu PC con WiFi para acelerar tu conexión a internet

Una función llamada “agresividad de itinerancia” permite que la computadora se conecte más rápido a la señal más estable disponible

Experto en tecnología explica cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una nueva estimación privada aseguró

Una nueva estimación privada aseguró que la pobreza supera el 43 por ciento

Lanzan una campaña para que los médicos incentiven a sus pacientes a recibir la contención de ONG especializadas

Neuquén: piden a Nación que finalice una ruta a la que le faltan construir solo 800 metros

Detuvieron a dos sospechosos por el violento asalto a una jefa de la Policía Federal en Villa Lugano

Detuvieron en Mar del Plata a un explotador sexual: les tatuaba sus iniciales a las víctimas en sus partes íntimas

INFOBAE AMÉRICA
Los ministros de Asuntos Exteriores

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán en Copenhague para afrontar sus profundas divisiones sobre la guerra en Gaza

El fenómeno de la voz multilingüe: por qué sonamos diferente al hablar en otro idioma

Regresaron a Venezuela otros 319 migrantes deportados desde Estados Unidos

Estados Unidos revocó visados a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Líderes globales de negocios, deporte y entretenimiento confluirán en Miami para el America Business Forum 2025

TELESHOW
Mauro Icardi arremetió contra Wanda

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”

Después de varios días de misterio, Wanda Nara mostró qué hace en México: “Filmando en el paraíso”